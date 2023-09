Tevano Systems Holdings Inc. und ZAAP Charge Inc. geben Absichtserklärung für strategische Partnerschaft bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 28. September 2023 – Tevano Systems Holdings Inc. (CSE: TEVO) (FSE: 7RBA) (OTC Pink: TEVNF) („Tevano“ oder das „Unternehmen“), ein auf nachhaltige Energielösungen spezialisiertes Technologieunternehmen, und ZAAP Charge Inc. („ZAAP Charge“) freuen sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) am 22. September 2023 bekannt zu geben, um eine strategische Partnerschaft einzugehen, die darauf abzielt, die Ladeindustrie für Elektrofahrzeuge (EV) zu revolutionieren.

ZAAP Charge Inc. ist bekannt für seine Schnellladelösungen, die in Zusammenarbeit mit Installationspartnern die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen. Ihr Engagement für Kosteneffizienz und technologische Innovation hat sie als eines der führenden Unternehmen in ihrem Bereich positioniert.

Tevano Systems, angetrieben von der Vision einer nachhaltigen Zukunft, hat das Potenzial der innovativen Lösungen von ZAAP Charge erkannt. Diese Partnerschaft entspricht unserem gemeinsamen Ziel, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und nachhaltige Energienutzung zu fördern.

Gemäß der Absichtserklärung wird Tevano Systems 100 % von ZAAP Charge für 37,5 Millionen Stammaktien von Tevano Systems zu einem Wert von 0,05 Cent pro Aktie in einer Transaktion zu marktüblichen Bedingungen erwerben. Zusätzlich erhalten die an der Transaktion beteiligten Vermittler eine Vermittlungsgebühr von 3,75 Millionen Aktien, ebenfalls zu einem marktüblichen Wert von 0,05 Cent pro Aktie. Tevano Systems wird ZAAP Charge außerdem eine Ernennung zum Vorstand und 100.000 $ als Betriebskapital gewähren, um Prüfungskosten zu decken und die Einführung des M2-Geräts in Kanada zu erleichtern, was eine schnelle Umsatzgenerierung ermöglicht.

Für das Management von ZAAP Charge wird ein RSU-Pool (Restricted Stock Units) eingerichtet, der die Möglichkeit bietet, bis zu 6,5 Millionen Aktien auf der Grundlage vorher festgelegter Umsatzrichtwerte zu erwerben.

Von den 37,5 Millionen Tevano-Stammaktien unterliegen 30 Millionen einem Treuhandplan in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Canadian Securities Exchange („CSE“).

Beide Parteien werden eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen, um die strategische Ausrichtung sicherzustellen. Nach erfolgreichem Abschluss wird eine endgültige Vereinbarung geschlossen, die alle Aspekte dieser Partnerschaft beinhaltet.

Über geschützte Informationen ist während der gesamten Verhandlungen strengstes Stillschweigen zu bewahren. Bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens wird außerdem Exklusivität in den Gesprächen vereinbart. Die Absichtserklärung stellt eine erste Absichtserklärung zur Erkundung einer Partnerschaft dar und ist rechtlich nicht bindend. Die Bedingungen sind Gegenstand weiterer Verhandlungen und Vereinbarungen.

Eugene Hodgson, CFO von Tevano Systems Holdings Inc. äußerte sich begeistert über die potenzielle Zusammenarbeit und erklärte: „Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere gemeinsamen Bemühungen wesentlich zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft in der EV-Industrie beitragen werden.

Jerry Lai, CEO von ZAAP Charge Inc. begrüßte die Partnerschaft mit den Worten: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit Tevano Systems zusammenzuarbeiten und einen tiefgreifenden Wandel in der EV-Ladeindustrie voranzutreiben.

Dieser LOI markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft, in der Tevano Systems und ZAAP Charge den Weg für nachhaltige Energielösungen ebnen werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.tevanosystems.com

Im Namen des Vorstands von:

TEVANO SYSTEMS HOLDING INC.

Eugene Hodgson, Finanzvorstand

Eugeneh@tevanosystems.com

604-805-6600

Jerry Lai, CEO ZAAP Charge Inc.

#2803 – 1009 Expo Boulevard

Vancouver, BC, V6Z 2V9, Kanada

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Über Tevano Systems Holdings Inc.

Tevano ist ein Anbieter innovativer Lösungen für die Öl- und Gasexploration und -förderung sowie für die industrielle Abwasserbehandlung und das Recycling. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Spitzentechnologien zur Bewältigung von Umweltproblemen und zur Förderung der Nachhaltigkeit. Tevano ist bestrebt, qualitativ hochwertige und zuverlässige Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Anforderungen seiner Kunden weltweit gerecht werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tevano Systems Holdings Inc.

Eugene Hodgson

Suite 1303 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : eugeneh@tevano.com

Pressekontakt:

Tevano Systems Holdings Inc.

Eugene Hodgson

Suite 1303 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : eugeneh@tevano.com

