Terra Clean erweitert sein wachsendes Uranportfolio um aussichtsreiche Uran-Claims mit 3.395 Acres Fläche in Wyoming

Vancouver B.C., 17. Februar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen neue aussichtsreiche Uranexplorationsflächen auf 100 nicht patentierten vom Bureau of Land Management (BLM) verwalteten Claims mit 2.068 Acres Fläche mittels kostengünstigen Absteckens erworben hat. Des Weiteren gibt das Unternehmen den Erwerb von drei strategischen Wyoming State Leases bekannt, die sich über 1.327 Acres erstrecken. Die staatlichen Pachtflächen und neu abgesteckten Claims, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, erweitern das wachsende Uranexplorationsportfolio von Terra um 3.395 Acres.

Wir freuen uns sehr, diese überaus aussichtsreiche Konzessionsfläche in Wyoming, die sich in unmittelbarer Nähe der Uranlagerstätte Juniper Ridge von enCore Energy Corp befindet, zu erwerben, so CEO Greg Cameron. Die neu erworbenen Claims liegen in einem bekannten Uranrevier und verfügen über zahlreiche Uranvorkommen, wobei der höchste verzeichnete Wert 0,375 % U3O8 beträgt.

2026-2-17-WyomingClaimsStaking_DE_Prcom.001

Abbildung 1: Standort der neuen Claims im Süden von Wyoming

Liste der neuen Claims:

Das Unternehmen hat direkt 100 nicht patentierte vom BLM verwaltete Lode Mining Claims (mit den Claim-Nummern WY106774346 bis WY106774445) abgesteckt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Wyoming State Leases (mit den Pacht-Nummern 0-43951, 0-43952 und 0-43953) erworben. Zum Erwerb dieser Pachtflächen muss das Unternehmen Barzahlungen in Gesamthöhe von 45.000 US$ leisten, wobei 10.000 US$ innerhalb von fünf (5) Werktagen, 15.000 US$ bis spätestens 1. Dezember 2026 und 20.000 US$ bis spätestens 1. Dezember 2027 fällig sind. Zudem muss das Unternehmen zeitgleich zu den Barzahlungen für den Erwerb der Pachtflächen staatliche Aufrechterhaltungsgebühren zahlen.

Die erworbenen Flächen erstrecken sich entlang der südlichen Flanke des Washakie-Beckens. Das Washakie-Becken, eine große Synklinale, bildet ein topografisches Plateau südlich von Interstate 80 und westlich von State Highway 789 innerhalb des umfassenderen Green River-Beckens in Wyoming. Das Washakie-Becken stellt ein strukturelles Tief dar, in dem sich Sedimentgesteine angesammelt haben, und beherbergt eine für Bergbauprojekte relevante Uranmineralisierung.

2026-2-17-WyomingClaimsStaking_DE_Prcom.002

Abbildung 2: Das Washakie-Becken mit den neuen Claims und staatlichen Pachtflächen an der südlichen Flanke. Baggs (Wyoming) liegt in der südöstlichen Ecke der Karte.

Das Gebiet ist von der Browns Park Formation aus dem Miozän unterlagert, die aus hellgrauen bis gelbbraunen tuffartigen Sandsteinen, sandigen Tuffsteinen, Konglomeraten und Quarzit besteht. Die Browns Park Formation gilt seit langem als aussichtsreich für die Auffindung von in Sandstein lagernden Uranvorkommen vom Roll-Front-Typ. Konventioneller Bergbau fand zuvor 75 km östlich des Projektgeländes, im Gebiet des Poison-Beckens, westlich der Stadt Baggs (Wyoming) statt, wo sich eine Lagerstätte im Umfang von 6,13 Mio. Pfund U3O8 befindet. Rund 145 km südlich der neu erworbenen Konzessionen erschließt Homeland Uranium Corp. sein Uranprojekt Coyote Basin in Meeker (Colorado), das eine bedeutende historische Ressource enthält.

Die abgesteckten Flächen umfassen zwei historische Uranvorkommen, die in geklüftetem Sandstein mit Limonitalteration lagern. Eine Uranmineralisierung war nicht sichtbar, Proben aus Prospektionsgruben ergaben jedoch Gehalte von 0,375 %, 0,083 % und 0,058 % U3O8 (Morris und Stanley, 1982). Seit Mitte der 1980er-Jahre scheinen in diesem Gebiet keine umfassenden Arbeiten mehr absolviert worden zu sein.

2026-2-17-WyomingClaimsStaking_DE_Prcom.003

Abbildung 3: Topografische geologische Karte mit den abgesteckten Claims in Rot und den staatlichen Pachtflächen in Blau. Die Browns Park Formation ist in Hellbraun dargestellt und die roten Punkte kennzeichnen ermittelte Uranvorkommen.

Wir freuen uns, diese Konzessionsflächen in Wyoming in unser Portfolio von Urankonzessionen aufzunehmen, erklärt Trevor Perkins, VP of Exploration bei Terra. Die Browns Park Formation ist eine bekannte Wirtsformation für in Sandstein lagernde Roll-Front-Uranlagerstätten, die eine historische Produktion aufweisen. Wir sind gespannt, wo uns die abgesteckten Uranvorkommen hinführen werden, so Herr Perkins weiter.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

Morris, A.V., and Stanley, D.R., 1982, National Uranium Resource Evaluation, Rock Springs quadrangle, Wyoming and Colorado: Morris & Warchola, Casper, Wyo., U.S. Department of Energy, Grand Junction, Colo., PGJ/F-080(82), 42 Seiten.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

www.tcec.energy

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

