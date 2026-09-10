Terra Clean Energy Corp. gibt Beginn der Schürfgrabungen und Errichtung von Bohrplattformen auf dem Uranminenprojekt Marysvale bekannt

Vertragspartner wird fünf Bohrplattformen errichten und sieben Explorationsschürfgräben ausheben

Vancouver B.C., 10. September 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Rollins Construction & Trucking aus Milford (Utah) damit beauftragt hat, mit den Feldarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranminenprojekt Marysvale in Marysvale (Utah) zu beginnen. Die Mobilisierung und die Arbeiten vor Ort sollen planmäßig am 21. September 2026 beginnen.

Rollins Construction wird die fünf genehmigten Bohrplattformen errichten und sieben Explorationsschürfgräben ausheben. Die Arbeiten umfassen auch die Vorbereitung der Zufahrtswege, die für den sicheren Einsatz des Feldpersonals und der Ausrüstung erforderlich sind.

Das Schürfgrabungsprogramm wurde konzipiert, um gezielte uranhaltige Ausbisse für geologische Kartierungen, radiometrische Untersuchungen und systematische Probenahmen freizulegen. Die in den Schürfgräben gesammelten Informationen werden in die historische Datenbank des Unternehmens, das dreidimensionale geologische Modell sowie die kürzlich abgeschlossenen radiometrischen und photogrammetrischen Flugvermessungen integriert, um vorrangige Bohrziele weiter zu verfeinern.

Sobald die Plattformen fertiggestellt sind, dienen sie zur Unterstützung des geplanten Diamantkernbohrprogramms von Terra bei Marysvale. Das erste Bohrprogramm wurde konzipiert, um vorrangige Ziele im Bereich der historischen Minengebiete Prospector und Freedom sowie Erweiterungen zu erproben, die im Rahmen der laufenden technischen Arbeiten des Unternehmens identifiziert wurden.

Nachdem der Vertragspartner nun beauftragt wurde und ein Starttermin für den 21. September feststeht, gehen wir von der Planung und Genehmigung zu aktiven Feldarbeiten bei Marysvale über, sagte Greg Cameron, Chief Executive Officer von Terra Clean Energy. Die fünf Bohrplattformen und sieben Schürfgräben bieten unserem geologischen Team direkten Zugang zu den vorrangigen Gebieten, die durch unsere Zusammenstellung historischer Daten, 3D-Modellierungen und Flugvermessungen identifiziert wurden. Diese Arbeiten sind ein wichtiger Schritt in Richtung Bohrungen und Bewertung des umfassenderen Potenzials des Uranminenprojekts Marysvale.

Die untenstehende Karte des Projektgebiets zeigt die fünf geplanten Bohrplattformen, sieben Schürfgrabenstandorte, geplante neue Straßen, bestehende Straßen und den Claim-Block des Unternehmens.

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Abbildung 1: Geplantes Layout der Feldarbeiten bei Marysvale. Die sieben Schürfgrabenstandorte sind auf der Projektkarte als Schürfgräben 1-6 und 8 gekennzeichnet.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Standortvorbereitung, die Schürfgrabenarbeiten und das geplante Bohrprogramm voranschreiten.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen, das ein Portfolio von Uranprojekten in den USA und Kanada vorantreibt. Zu den Assets des Unternehmens gehören das Uranminenprojekt Marysvale in Utah, Uranexplorationskonzessionsgebiete in Wyoming sowie das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca Basin in Saskatchewan.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; das Versagen von Anlagen oder Prozessen, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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