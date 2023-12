Targa schließt überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 2,45 Mio. $ ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE.

Vancouver, British Columbia (22. Dezember 2023) – Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y | OTCQB: TRGEF) (Targa oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.448.690,15 $ erwirtschaftet hat.

Ich möchte unseren neuen und bestehenden Aktionären für ihre starke Unterstützung bei dieser überzeichneten Finanzierung danken, freut sich Cameron Tymstra, CEO von Targa. Mit der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung und einer vollen Kasse ist Targa sehr gut aufgestellt für das Jahr 2024, um in unserem spannenden Portfolio von Lithiumexplorationsprojekten Fortschritte zu erzielen. Unser Team wird den Großteil des ersten Quartals damit verbringen, die Daten aus dem Jahr 2023 zu analysieren und Pläne für eine offensive Explorationssaison zu erarbeiten.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung begab das Unternehmen 5.445.334 Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine HD-Einheit) zu einem Preis von 0,15 $ pro HD-Einheit, 4.234.647 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine FT-Einheit) zu einem Preis von 0,17 $ pro FT-Einheit und 5.066.667 Quebec-Super-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Super-FT-Einheit und zusammen mit den HD-Einheiten und der FT-Einheit die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 $ pro Super-FT-Einheit.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber – vorbehaltlich einer Klausel über einen vorgezogenen Verfall – bis zum 22. Dezember 2025 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,30 $ pro Warrant-Aktie. Sollte volumengewichtete 10-Tage-Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am Ende eines beliebigen Handelstages 0,40 $ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen das Verfallsdatum der Warrants vorziehen. Dazu muss das Unternehmen eine Pressemeldung (eine Pressemeldung über den vorgezogenen Verfall der Warrants) herausgeben, in der bekannt gegeben wird, dass das Verfallsdatum der Warrants auf den dreißigste Tag nach der Herausgabe der Pressemeldung über den vorgezogenen Verfall der Warrants (das vorgezogene Verfallsdatum) festgelegt wird. Alle Warrants, die nicht bis zum vorgezogenen Verfallsdatum ausgeübt werden, verfallen sofort und alle Rechte der Inhaber dieser Warrants erlöschen ohne jegliche Entschädigung für die jeweiligen Inhaber.

Jede FT-Einheit und Super-FT-Einheit wurde als Flow-Through-Aktie gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes begeben. Jede Super-FT-Einheit wurde auch als Flow-Through-Aktie im Sinne von Abschnitt 359.1 des Steuergesetzes der Provinz Quebec für Käufer in Quebec begeben.

Die im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind bis zum 23. April 2024 vom Handel ausgeschlossen. Als Vermittlungsprovisionen wurden insgesamt 109.623 $ in bar gezahlt und 638.020 Vermittler-Warrants als begeben. Die Vermittler-Warrants verfallen am 22. Dezember 2025 und haben einen Ausübungspreis von 0,30 $.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Exploration der Lithiumprojekte des Unternehmens und für Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Einheiten und Super-FT-Einheiten wird für zulässige Canadian Exploration Expenses verwendet werden, die als Flow-Through-Ausgaben im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten für kritische Minerale gelten. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, diese qualifizierten Ausgaben bis spätestens 31. Dezember 2023 geltend zu machen, und zwar in einer Gesamthöhe, die nicht geringer ist als der Gesamtbetrag des Bruttoerlöses aus der Ausgabe der FT-Einheiten und Super-FT-Einheiten.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiervorschriften einzelner Bundestaaten bzw. im Einklang mit entsprechenden Ausnahmeregelungen. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Endgültige Vereinbarung

Das Unternehmen möchte außerdem die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten (die endgültige Vereinbarung) mit 1384025 B.C. Ltd. (Northern Lithium) und einer Gruppe von Verkäufern (die Verkäufer) über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an fünf Lithiumprojekten mit einer Gesamtfläche von 137.000 ha in Quebec und Ontario (die Konzessionsgebiete) bekannt geben, der bereits am 4. Oktober 2023 angekündigt wurde (die Übernahme). Die Übernahme wird voraussichtlich am oder um den 10. Januar 2024 abgeschlossen (das Abschlussdatum).

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung hat Targa zugestimmt, insgesamt 7.500.001 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) an die Verkäufer zu begeben, Northern Lithium eine Produktionslizenzgebühr von 1 % auf die Konzessionsgebieter zu gewähren und Barzahlungen in Höhe von insgesamt 755.721,72 C$ an die Verkäufer zu leisten, und zwar wie folgt:

– 100.000 $ am 6. Oktober 2023 (bezahlt);

– 277.860,86 $ innerhalb von 48 Stunden nach Abschluss der Platzierung; und

– 377.860,86 $ am 15. Juni 2024.

Die Vergütungsaktien unterliegen den folgenden Weiterverkaufsbeschränkungen

– 1/3 der Vergütungsaktien wird vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum zum freien Handel zugelassen.

– 1/3 der Vergütungsaktien wird acht Monate nach dem Abschlussdatum zum freien Handel zugelassen.

– 1/3 der Vergütungsaktien wird zwölf Monate nach dem Abschlussdatum zum freien Handel zugelassen.

Weitere Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Oktober 2023.

Über Targa

Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y | OTCQB: TRGEF) ist ein kanadisches Lithium-Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumkonzessionsgebieten beschäftigt und seinen Hauptsitz in Vancouver in British Columbia hat. Das Portfolio der Lithiumprojekte von Targa umfasst fünfzehn Projekte in den Provinzen Quebec, Ontario, Manitoba und Saskatchewan und erstreckt sich über ein 400.000 Hektar großes aussichtsreiches Gelände, das in weiten Teilen noch nie zuvor auf Lithiumvorkommen untersucht wurde.

Kontaktdaten: Wenn Sie sich näher informieren oder in unsere Mailing-Liste eintragen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO und President

Tel: 416-668-1495

E-Mail: cameron@targaexploration.com

Website: www.targaexploration.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

