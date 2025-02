Swiss Resource Capital AG begrüsst Southern Cross Gold Consolidated Ltd als Kunden

Herisau, Schweiz (26. Februar 2025) Swiss Resource Capital AG freut sich, Southern Cross Gold Consolidated Ltd (ASX:SX2) (TSXV:SXGC) (ISIN: CA8426851090) als Kunden begrüßen zu dürfen.

Die Swiss Resource Capital AG freut sich, die Southern Cross Gold Consolidated Ltd als Kunden begrüßen zu dürfen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk bieten wir eine einzigartige Plattform, um das Unternehmen effektiv zu repräsentieren und Ihre Zielgruppe gezielt zu erreichen. Unser Ziel ist es, Ihre Marke in der Finanzwelt nachhaltig zu stärken und Ihre Reichweite deutlich zu erhöhen, so Jochen Staiger, Geschäftsführer der Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger weiter: Wir von Swiss Resource Capital AG bieten Zugang zu über 85.000 Followern und arbeiten mit führenden Börsenportalen wie Smartbroker AG und Wallstreet-Online.de als Premiumpartner zusammen. Mit maßgeschneiderten Roadshows in europäische Finanzzentren, exklusiven Rohstoffreports und spezialisierten IP-TV-Kanälen wie Rohstoff-TV und Commodity-TV maximieren wir Ihre Reichweite. Ergänzt durch das SRC Mining Special Situations Certificate bieten wir unseren Kunden umfassende Möglichkeiten, die Projekte erfolgreich zu präsentieren und Investoren gezielt anzusprechen. Mit der Swiss Resource Capital AG hat Southern Cross Gold Consolidated einen starken Partner für Kommunikation und Investor Relations in der DACH-Region gefunden.

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd, sagte: Southern Cross Gold Consolidated freut sich, seine Präsenz in der DACH-Region durch die Geschäftsbeziehung mit der Swiss Resource Capital AG weiter auszubauen. Ihre Expertise in den Bereichen Investor Relations, Organisation erfolgreicher Roadshows und ihre beeindruckende Reichweitensteigerung werden maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen. Wir freuen uns darauf, unsere starke Partnerschaft fortzusetzen und gemeinsam zukünftige Erfolge zu feiern.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC, ASX:SX2) kontrolliert das Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimonfunde der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 55 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 70,7 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km und ist von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metal-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Werts ausmacht. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon, ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die mit dem AUKUS-Programm verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial aufrechterhält.

Technische Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für eine konventionelle Verarbeitung und eine Goldgewinnung von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation geeignet ist.

Mit 18 Millionen AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem aggressiven 60-km-Bohrprogramm, das bis zum dritten Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Gerichtsbarkeit voranzutreiben.

Über die Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG (SRC) ist ein führendes Investor-Relations- und Kommunikationsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf börsennotierte Rohstoffunternehmen aus Kanada, den USA und Australien spezialisiert hat. Mit umfangreichem Branchenwissen und einem starken Netzwerk bietet das Unternehmen effektive Investor-Relations-Dienstleistungen an.

SRC unterstützt sowohl Kunden als auch Investoren durch gezielte Kommunikationsstrategien und moderne digitale Kanäle. Das Unternehmen ist Spezialist für die Organisation und Durchführung exklusiver Roadshows in ganz Europa, die es Unternehmen ermöglichen, direkt mit Investoren in Kontakt zu treten und Vertrauen in ihre Projekte aufzubauen.

SRC stellt sicher, dass Investoren über aktuelle Entwicklungen informiert werden, und unterstützt Rohstoffunternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und Reichweite zu maximieren. Insgesamt leistet die Swiss Resource Capital AG einen entscheidenden Beitrag zur Kapitalmarktstrategie von Rohstoffunternehmen und hilft ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

