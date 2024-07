Superbox Inc. meldet Kaufvereinbarung über Vermögenswerte und Änderungen in der Unternehmensführung

Miami, FL / Accesswire / 30. Juli 2024 / Superbox Inc. (OTC:PINK:SBOX) (Superbox oder das Unternehmen), ein Unternehmen aus Nevada mit Hauptsitz in West Palm Beach, Florida, und ein führendes Unternehmen in den Bereichen grüne Energie und Übergangstechnologien, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten mit K Innovation Ltd, einem Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, geschlossen hat.

Diese Vereinbarung sieht den Erwerb der Patente für Wasser in Dieselkraftstoffemulsionen sowie von anderen branchenbezogenen Vermögenswerten vor und bringt einen Kontrollwechsel bei den Führungskräften und Direktoren des Unternehmens mit sich.

Mit dieser Transaktion will Superbox seine Unternehmensstruktur erheblich stärken und sich auf dem weltweiten Markt für Kraftstoffemulsionen positionieren, während es sich weiterhin für die Verbreitung und Entwicklung sauberer Energielösungen einsetzt.

Kaufvereinbarung für Vermögenswerte: Kaufvereinbarung für Vermögenswerte: Superbox hat sich bereit erklärt, exklusiv das gesamte geistige Eigentum an der patentierten Technologie Apparatus for Stable NanoEmulsions of Water in Diesel Fuel [Vorrichtung für stabile Nanoemulsionen von Wasser in Dieselkraftstoff] zu erwerben.

Diese strategische Akquisition stellt für Superbox einen bedeutenden Schritt in Richtung der Sektoren Transition und Green Energy dar. Neben dem Erwerb von Patenten hat Superbox auch eine Produktionseinheit für weißen Diesel erworben, die dem Unternehmen alle Rechte für den Vertrieb, die Herstellung und die Dienstleistungen in diesem Bereich einräumt.

Mit dieser Übernahme verstärkt Superbox sein Engagement für die Verbesserung seiner Energieprodukte und -dienstleistungen mit dem Ziel, seine Marktpräsenz im grünen Sektor auszubauen. Durch den Ausbau und die Pflege der Beziehungen und Partnerschaften des Unternehmens möchte Superbox seine Reichweite und seinen Einfluss vergrößern. Es wird erwartet, dass die Transaktion vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen werden kann.

Wechsel in der Geschäftsleitung: Neben dem Kauf von Vermögenswerten wird es bei Superbox Inc. zu bedeutenden Veränderungen im Führungsteam und im Board of Directors kommen.

Ausscheidende Officers und Directors:

Suneel Anant Sawant, Chairman, President und Director

Vinnay Kumar Reddy Sarikonda, Director

Michele Collini, Director

Neu ernannte Officers und Directors:

Suneel Sawant, Chairman des Board of Directors und Director

Claudio Mirella, CEO und Director

Andrea Piazzoli, Executive President und Director

Bruno Polistina, CFO und Director

Daniele De Molli, COO und Director

Samuele Lucchini, Independent Director

Enrico Fumagalli, CTO

Erklärung des Chairman: Ich freue mich sehr, unseren jüngsten Erwerb von Vermögenswerten bekannt zu geben, der einen wichtigen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie darstellt. Diese Akquisition erweitert nicht nur unsere Marktpräsenz, sondern bringt auch ein talentiertes Team von K Innovation Ltd. an Bord, das unsere Unternehmenskultur mit unschätzbarem Fachwissen und Innovation bereichern wird.

Darüber hinaus freue ich mich, Claudio Mirella als neuen CEO von Superbox Inc. vorstellen zu können. Claudio Mirella bringt zusammen mit den neuen Mitgliedern des Board of Directors und des Governance-Teams eine Fülle von Erfahrungen und Visionen mit, die sich perfekt mit unseren strategischen Zielen für die Zukunft decken. Dieses neue Kapitel verspricht enorme Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Innovation und Wachstum. Ich möchte unsere Aktionäre ermutigen, unsere neuen Kollegen herzlich willkommen zu heißen und die neuen Perspektiven, die sie mitbringen, zu nutzen. Gemeinsam sind wir in der Lage, große Ziele zu erreichen und unsere Position auf dem Markt der Energiewende zu stärken. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Meilenstein feiern und uns auf eine erfolgreiche Zukunft freuen.

Über Superbox Inc.: Superbox ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Übergangstechnologien für den Kraftstoffsektor konzentriert. Das Unternehmen ist hochspezialisiert auf dem Gebiet der alternativen Kraftstoffe, mit dem Ziel einer tiefgreifenden Emissionsreduzierung und Dekarbonisierung verschiedener Kraftstoffe, und strebt kontinuierlich nach Innovationen mit dem letztendlichen Ziel eines kohlenstofffreien Fußabdrucks. Gegenwärtig verfügt das Unternehmen über patentierte und international angewandte Technologien. Die Technologien des Unternehmens beziehen sich hauptsächlich auf Nano-Emulsions-Kraftstoffe, aber das Unternehmen schließt derzeit innovative Forschungen über die Entschwefelung von Kraftstoffen und Lösungen für die Energiegewinnung aus Abfällen ab, die sowohl städtische als auch verschiedene industrielle Abfälle nutzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (der ACT). Insbesondere die Worte planen, zuversichtlich, dass, glauben, erwarten, beabsichtigen und ähnliche bedingte Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des ACT kennzeichnen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Marktbedingungen, Wettbewerbsfaktoren, die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierungen erfolgreich abzuschließen und andere Risiken.

KONTAKT:

Cygna Finance Ltd, Listing agent

ejc@cygna.finance

Quelle: Superbox, Inc.

