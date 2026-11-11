Super Copper stößt in jedem Bohrloch bei El Alto auf Kupfer: Erste Analyseergebnisse zeigen bis zu 2,56 % CuÄq, in der Tiefe offen

· Kupferhaltige Mineralisierung in allen acht Bohrlöchern entlang eines 800 m langen, nordwestlich verlaufenden Trends erfasst und Mineralisierung auf übereinstimmenden Horizonten identifiziert (Bohrlöcher 5-8 visuell, Analyseergebnisse ausstehend)

· Vier von vier analysierten Bohrlöchern mit Kupfer (Cu) mineralisiert, tiefstes Bohrloch endet in 0,23 % Cu

· Nächste Schritte: Abschluss des restlichen Bohrprogramms, weitere Außen- und Tiefenbohrungen zur Erweiterung des Systems entlang der hochgradigsten Kupferabschnitte

Vancouver, British Columbia / 10. November 2026 / IRW-Press / Super Copper Corp. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für die ersten vier Bohrlöcher seines ersten Bohrprogramms beim Ziel El Alto auf dem Projekt Cordillera Cobre in der chilenischen Region Atacama bekannt zu geben. Alle vier Bohrlöcher durchteuften eine strukturell kontrollierte Kupfermineralisierung und jedes der bis dato acht abgeschlossenen Bohrlöcher hat kupferhaltige Mineralisierung entlang desselben nordwestlich verlaufenden Abschnitts erfasst.

Bohrloch DH26CC-002 durchteufte 19,2 m mit 0,34 % Kupfer (Cu) und 3,3 Gramm pro Tonne (g/t) Silber (Ag) (0,38 % CuÄq1) ab 310,0 m, einschließlich 1,3 m mit 2,21 % Cu und 24,7 g/t Ag (2,56 % CuÄq1), und endete bei 501,9 m in Kupfer. Bohrloch DH26CC-003, gebohrt von derselben Bohrplattform mit flacherer Neigung, durchteufte 10,0 m mit 0,49 % Cu und 6,0 g/t Ag (0,58 % CuÄq1) ab einer Bohrlochtiefe von 110,0 m, etwa 80 m unterhalb der Oberfläche, einschließlich 2,0 m mit 1,08 % Cu und 15,7 g/t Ag (1,30 % CuÄq1). Gemeinsam verbinden die beiden Bohrlöcher die mineralisierte Struktur zwischen zwei Durchstoßpunkten und definieren deren allgemeines Streichen und deren Neigung, wodurch die nächste Bohrphase klare Ziele erhält.

Was diese Ergebnisse bedeuten

Erste Ergebnisse können grundlegende Fragen beantworten, die bei jedem Kupferprojekt zu klären sind.

Ein bedeutender Typ chilenischer Kupfersysteme. Die Mineralisierung bei El Alto wird als strukturell kontrolliert interpretiert, entlang der Synklinenachse einer gefalteten vulkanischen und vulkanoklastischen Sequenz mit kupferhaltigen Tuffschichten, wie sie die Manto-artigen Lagerstätten Chiles beherbergen. Manto-Lagerstätten waren historisch gesehen eine der Hauptkupferquellen Chiles (Maksaev und Zentilli, 2002). Für den geologischen Kontext herangezogene Lagerstättentypen weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung bei El Alto hin.

Hochgradiges Kupfer ist im System vorhanden. Zwei Bohrlöcher von einer Plattform durchteuften Kupfer über 1 % in zwei unterschiedlichen Abschnitten mit einem Spitzenwert von 2,21 % Cu und 24,7 g/t Ag. Der Gehalt variiert von Bohrloch zu Bohrloch innerhalb desselben mineralisierten Abschnitts und diese Variation ist nützlich: Sie zeigt, wo sich das bessere Kupfer anreichert, und ermöglicht die Definition von Vektoren in Richtung hochgradigerer Mineralisierung.

Es beginnt oberflächennah und verläuft tief. Die 10-m-Zone von Bohrloch 3 liegt etwa 80 m unterhalb der Oberfläche. Die letzte Probe von Bohrloch 2, in einer Bohrlochtiefe von etwa 500 m, wies immer noch 0,23 % Cu auf, und alles darunter wurde noch nicht erprobt.

Silber kommt begleitend vor. Das Kupfer führt Silber, separat ausgewiesen, mit etwa 10 bis 15 g/t für jedes Prozent Kupfer in den Hauptzonen.

Warum die Form wichtig ist. Das Kupfer kommt als Erzgänge, Brekzien, Bruchfüllungen und Erzganganhäufungen entlang einer nordwestlich verlaufenden strukturellen Zone vor (Abbildungen 1 bis 3). Eine Struktur mit bekannter Ausrichtung kann entlang des Streichens und neigungsabwärts verfolgt werden und Bohrlöcher können im Winkel angesetzt werden, um sie zu durchteufen.

Die richtige Adresse. El Alto liegt 43 Straßenkilometer von Copiapó entfernt, in Lkw-Entfernung zu mehreren in Betrieb befindlichen Aufbereitungsanlagen, einem Verschiffungshafen und wichtiger Infrastruktur.

Es wird noch viel mehr folgen. Dies sind die allersten Bohrlöcher. Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher 5 bis 8 sind noch ausstehend, der 800-m-Korridor wurde in keiner Richtung geschlossen, und ein neuntes Bohrloch ist im Gange.

Zachary Dolesky, CEO von Super Copper, sagte: Das ist es, was man sich von einem ersten Bohrprogramm wünscht: Kupfer in jedem analysierten Bohrloch, Gehalte über 2 % Kupfer und ein Bohrloch, das bei 500 m in Kupfer endete. Wir verfügen nun über eine mineralisierte Struktur, die zwischen Bohrlöchern verfolgt werden kann, und ein System, das dort noch offen ist, wo unsere tiefste Probe in Kupfer endete. Unser Plan ist unkompliziert: die restlichen Analysen einholen, abbilden, wo sich das beste Kupfer anreichert, und weiter außen sowie tiefer bohren, um den Maßstab dieses Systems zu ermitteln. Dies ist der Beginn der Geschichte bei El Alto und wir rechnen mit einem kontinuierlichen Strom von Ergebnissen für den Rest des Jahres.

Tabelle 1: Signifikante Abschnitte, Bohrlöcher DH26CC-001 bis DH26CC-004

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Die Abschnitte sind gebohrte Kernlängen, angegeben bei einem Cutoff-Gehalt von 0,1 % Cu mit bis zu 4 m interner Verwässerung; einschließlich-Abschnitte werden ohne Cutoff-Gehalt angegeben. Abschnitte unterhalb des Cutoff-Gehalts werden hierin weggelassen und erscheinen in der vollständigen Tabelle auf der Website des Unternehmens. Wahre Mächtigkeiten wurden nicht ermittelt. Die mineralisierten Strukturen werden als annähernd tafelförmig interpretiert und ihre Ausrichtung wird durch fortlaufende Bohrungen eingegrenzt (siehe Analysemethodik und QA/QC). Kupfer- und Silbergehalte werden separat gemeldet. ¹ CuÄq (%) = Cu (%) + Ag (g/t) × 0,0140 unter Anwendung von Metallpreisen von 5,20 USD/lb Kupfer und 50 USD/oz Silber sowie unter Annahme einer metallurgischen Gewinnungsrate von 80 % für beide Metalle. Die Gewinnungsraten wurden durch Testarbeiten nicht ermittelt und Kupferäquivalentgehalte werden ausschließlich zu Veranschaulichungszwecken angegeben.

Erstes Bohrprogramm 2026: Status

Das Unternehmen hat bis dato über 3.850 m an Bohrungen abgeschlossen und geht davon aus, dass das erste Programm im November 2026 4.000 m überschreitet. Alle Bohrlöcher haben eine kupferhaltige Mineralisierung entlang des nordwestlichen Hauptabschnitts gemeldet.

Bohrloch Neigung/Azimut Tiefe (m) Status

DH26CC-001 -50°/040° 502,7 Hierin enthaltene Analysen

DH26CC-002 -65°/040° 505,0 Hierin enthaltene Analysen

DH26CC-003 -45°/040° 593,2 Hierin enthaltene Analysen

DH26CC-004 -45°/220° 476,0 Hierin enthaltene Analysen

DH26CC-005 -45°/220° 512,2 Im Labor

DH26CC-006 -45°/210° 401,1 Im Labor

DH26CC-007 -50°/220° 506,2 Probenahmen abgeschlossen

DH26CC-008 -45°/220° [361+, Bohrungen] Im Gange

Ein neuntes Bohrloch wird anhand dieser Ergebnisse gebohrt. Es ist davon auszugehen, dass die Analyseergebnisse den gesamten November über eingehen.

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Abbildung 1: Standorte und Verläufe der Cordillera-Bohrlöcher 2026. Gesteinsschürfproben werden nach Kupfergehalt dargestellt, einschließlich 3,86 % Cu im dargestellten Bereich.

DH26CC-002: Die Hauptstruktur in der Tiefe

Gebohrt mit 65° bis 505,0 m, durchteufte Bohrloch 2 die mineralisierte Hauptstruktur etwa 280 m unterhalb der Oberfläche im Kern des geophysikalischen Hauptziels. Der Gehalt ist auf Kupferglanz in Kalziterzgängen zurückzuführen, mit einem Spitzenwert von 2,21 % Cu und 24,7 g/t Ag. Über der Hauptzone durchteufte das Bohrloch kupferhaltige Strukturen (6,0 m mit 0,10 % Cu, einschließlich 1,1 m mit 0,39 % Cu) und seine letzte Probe ergab 0,23 % Cu bei 501,9 m, womit die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist (Abbildung 2).

DH26CC-003: Dieselbe Plattform, flachere Neigung

Bohrloch 3 wurde mit einer Neigung von 45° und demselben Azimut wie DH26CC-002 gebohrt und erprobte die Horizonte auf der anderen Seite des Profils. Dabei wurde ein bedeutender Abschnitt von 10,0 m mit 0,49 % Cu und 6,0 g/t Ag ab 110 m durchteuft, einschließlich 2,0 m mit 1,08 % Cu und 15,7 g/t Ag. Dies ermöglicht die Korrelation der Mineralisierung zwischen den Bohrlöchern DH26CC-002 und DH26CC-003 sowie die Bestimmung des allgemeinen Streichens und Einfallens der mineralisierten Struktur innerhalb des Systems El Alto. Ein weiterer Abschnitt, dessen Durchstoßpunkt 150 m nordöstlich von Bohrloch 2 liegt, ergab 1,1 m mit 0,13 % Cu, wodurch neue kupferhaltige Sekundärstrukturen oder Abzweigungen bestimmt wurden (Abbildung 2).

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Abbildung 2: Querschnitt mit den Bohrlöchern DH26CC-002 und DH26CC-003 von Super Copper mit analysierten Abschnitten und hervorgehobenen Mischproben

DH26CC-001 und DH26CC-004: Erweiterung des Abschnitts

Bohrloch 1, etwa 200 m nordwestlich entlang des Korridors gebohrt, ergab 18,0 m mit 0,12 % Cu, einschließlich 4,0 m mit 0,26 % Cu ab 298 m sowie 2,0 m mit 0,21 % Cu ab 344 m, was den mineralisierten Abschnitt bestätigte, bevor das Bohrloch aufgrund von Bohrproblemen bei 502,7 m beendet wurde (Abbildung 3).

Bohrloch 4, in entgegengesetzter Richtung etwa 400 m nordwestlich der Bohrlöcher 2 und 3 gebohrt, bestätigte, dass sich die mineralisierten Strukturen entlang des Abschnitts als tafelförmiger Körper fortsetzen, und ergab 6,0 m mit 0,11 % Cu, einschließlich 0,9 m mit 0,46 % Cu und 5,5 g/t Ag.

Zusammen verdeutlichen die vier Bohrlöcher eine strukturelle Kontrolle entlang einer Schwächezone, die dem nordwestlichen Abschnitt entlang der Achse einer Synkline in einer vulkanischen Sequenz folgt, die permeable Tuffschichten mit kupferhaltigen Gesteinsfragmenten und Kupfer in der Grundmasse enthält. Der gesamte 800-m-Korridor, seine Zuleitungsstrukturen und die prospektiven permeablen (Manto-artigen) Schichten sind die Ziele der nächsten Phase.

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Abbildung 3: Querschnitt mit historischen Bohrlöchern und den Bohrlöchern DH26CC-001 (mit analysierten Abschnitten), DH26CC-005 und DH26CC-009 (ausstehende Analyseergebnisse) von Super Copper sowie Hauptabschnitten

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Abbildung 4: (A) Lapillituff mit einem schmalen Kalziterzgang, der Chrysokoll bei 287,20 m in Bohrloch DH26CC-001 (Kern in HQ-Größe) beherbergt. (B) Tuffbrekzie mit feinen dunklen metallischen Erzgängen, protokolliert als Kupferglanz bei 313,80 m in Bohrloch DH26CC-002 (Kern in HQ-Größe).

Die nächsten Schritte

Diese Ergebnisse decken die ersten vier jemals von Super Copper gebohrten Bohrlöcher ab. Der Plan von hier an:

1. Analyseergebnisse für die restlichen Bohrlöcher des Bohrprogramms, erwartet im weiteren Verlauf des Jahres 2026

2. Daten interpretieren und das beste Kupfer anpeilen, indem alle Analysen in die geophysikalischen Untersuchungen integriert werden, um zu kartieren, wo sich der Gehalt entlang der Strukturen und innerhalb der Tuffschichten konzentriert

3. Weiter außen und tiefer bohren, um den 800-m-Korridor entlang des Streichens und in die Tiefe zu erweitern, wo das System weiterhin offen ist, und Sekundärstrukturen bei El Alto sowie entlang des breiteren Abschnitts Cordillera Cobre erproben

Analysemethodik und QA/QC

Die Bohrkerne wurden von APEX Geoscience gemäß dem QA/QC-Protokoll des Unternehmens protokolliert, zerschnitten und beprobt, wobei zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben, Feldduplikate und Aufbereitungsduplikate in den Probenstrom eingebracht wurden. Die Proben wurden von ALS mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit 48-Element-ICP-MS-Abschluss (ME-MS61) analysiert; Kupferwerte über dem Grenzwert wurden durch eine erneute Analyse auf Erzgehalt überprüft (Proben E17404/E17405/E17409 aus Bohrloch 2; Probe F0000159 aus Bohrloch 3). Cyanidlösliches Kupfer (Cu-AA17) wurde an ausgewählten mineralisierten Proben aus allen vier Bohrlöchern bestimmt: Die Ergebnisse aus den mineralisierten Zonen der Bohrlöcher 2, 3 und 4 liegen zwischen 87 % und 100 % des Gesamtkupfers (Werte, die geringfügig über 100 % liegen, spiegeln methodenbedingte Abweichungen wider und werden als 100 % angegeben); die niedriggradige obere Zone von Bohrloch 1 wies eine teilweise Löslichkeit (29-73 %) auf. Blindproben enthielten kein nennenswertes Kupfer, und die Standardproben lagen innerhalb der für die Zielzonen erwarteten Grenzen. Der Goldgehalt liegt durchgehend unter 0,015 g/t. Die Abschnitte entsprechen den Bohrkernlängen; die Ausrichtung der Mineralisierung ist noch nicht vollständig bestimmt. CuÄq% = Cu% + (Ag g/t × 0,01402) bei 5,20 US-Dollar/lb Cu und 50 US-Dollar/oz Ag, unter der Annahme einer Ausbeute von 80 % für beide Metalle; die Ausbeuten wurden noch nicht ermittelt. Kupfer und Silber werden ebenfalls separat angegeben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Quellen

Maksaev, V. und Zentilli, M. (2002). Chilean Strata-bound Cu-(Ag) Deposits: An Overview. In Porter, T.M. (ed.), Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective, Vol. 2, pp. 185-205. PGC Publishing, Adelaide.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbau-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Entwicklung und die Konsolidierung globaler Kupfer-Assets von der ersten Entdeckung bis hin zur späten Entwicklungsphase gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt seine Kupferprojekte Cordillera Cobre und Castilla in der chilenischen Region Atacama weiter, einer Region mit etablierter Bergbauinfrastruktur und den Aktivitäten globaler Großkonzerne. Durch den Einsatz eines einzigen, ganzheitlichen technischen Teams und einer meilensteinorientierten Erwerbsstrategie strebt Super Copper den Aufbau eines Portfolios skalierbarer Projekte an, die in der Lage sind, die weltweit steigende Nachfrage nach Kupfer zu decken. www.supercopper.com

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Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den hierin berichteten Bohrergebnissen um Ergebnisse aus einem frühen Explorationsstadium handelt. Visuelle Schätzungen der Mineralisierung in den Bohrlöchern DH26CC-005 bis DH26CC-008 sind vorläufig, ersetzen keine Analyseergebnisse und sollten nicht als Hinweis auf den Gehalt herangezogen werden. Bei den gemeldeten Abschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt. Die Kupferäquivalentgehalte dienen der Veranschaulichung, basieren auf angenommenen Metallpreisen und Ausbeuten, wobei die Ausbeuten noch nicht durch metallurgische Untersuchungen bestätigt wurden. Im Rahmen des Cordillera-Cobre-Projekts wurde bisher keine Mineralressource geschätzt, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden oder dass sich eine identifizierte Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird. Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Bohrergebnisse wurden nicht von der qualifizierten Person des Unternehmens verifiziert und sollten nicht als verlässlich angesehen werden.

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