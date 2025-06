SumUp® & MiU24®: Smartes Hybrid-Kassensystem für Einzelhandel, Gastronomie & Handwerk

Ein Hybrid-Kassensystem für alle Fälle. MiU24® ist nicht nur ein x-beliebiger Anbieter, sondern der exklusive SumUp®-Partner für Helmstedt und die Region.

Während an vielen Orten noch immer verstaubte Registrierkassen aus der Vitrine geholt werden, um die Ladenkasse zu „modernisieren“, zeigt Helmstedt, dass Digitalisierung auch einfach und partnerschaftlich funktioniert. Mit MiU24® als offiziellem Partner von SumUp® erhält die Region nicht nur Zugang zu einer modernen Kassenlösung, sondern auch die einzige Hybrid-Smart-Kassenlösung der Region, die stationären und mobilen Handel perfekt miteinander verbindet.

„_Wir haben SumUp® nicht einfach nur ins Regal gestellt_„, erklärt Marco Vito La-Greca, Gesellschafter von MiU24®. „Wir haben es ausgiebig getestet, mehrfach im Einsatz gehabt und für hervorragend befunden. Es ist TSE-fähig, GoBD- und KassenSichV-konform und bringt alles mit, was ein modernes Omnichannel-System heute braucht. Da kann die gute alte Kurbelkasse endgültig ins Museum.“

Die Partnerschaft für die Region Helmstedt

MiU24® ist nicht nur ein x-beliebiger Anbieter, sondern der exklusive SumUp®-Partner für Helmstedt und die Region. Das bedeutet: Wer in Helmstedt eine Kasse sucht, die mehr kann als nur Bons auszudrucken, bekommt sie nur bei MiU24®. „Wir sind stolz darauf, dass SumUp® uns als Partner ausgewählt hat“, sagt Marco Vito La-Greca. „Wir sind tief in Helmstedt verwurzelt und verstehen die Bedürfnisse der Unternehmen hier wie kein anderer.“

Diese Partnerschaft hat es in sich: MiU24® vereint Beratung, Verkauf, Einrichtung und Support unter einem Dach._ „Wir lassen unsere Klienten nicht im Regen stehen“_, ergänzt Jürgen La-Greca, der als Mr. Hands-on bei MiU24® gilt. „Die Einrichtung ist so einfach, dass sogar ich sie bedienen kann – und das will was heißen! Ich bin normalerweise der Typ, der eher einen Füller als ein Tablet in der Hand hält.“

Ein Hybrid-System für alle Fälle

„_Wir sind die einzigen offiziellen Partner von SumUp® mit der Hybrid-Smart-Kassenlösung in der Region Helmstedt“_, erklärt Marco Vito La-Greca mit einem zufriedenen Lächeln. _“Das bedeutet für unsere Klienten: Sie können flexibel und völlig stressfrei zwischen stationärem Verkauf im Laden und mobilem Verkauf auf Märkten oder Events wechseln – und das ohne zusätzliche Geräte, ohne komplizierte Umbauten und ohne technische Hürden.“_

Mit der Hybrid-Smart-Kassenlösung aus dem Hause MiU24® und SumUp® verschmelzen Online- und Offline-Vertrieb nahtlos zu einem einzigen System, das in Echtzeit funktioniert._ „Egal, wo unsere Kunden verkaufen wollen – ob im Laden, auf dem Helmstedter Wochenmarkt oder bei Events – mit SumUp® haben sie ihr Geschäft immer dabei“_, ergänzt Marco Vito La-Greca.

Regionalität und Kundennähe

MiU24® setzt bewusst auf Regionalität. _“Wir glauben fest daran, dass die Nähe zu unseren Kunden den entscheidenden Unterschied macht“_, sagt Marco Vito La-Greca. _“Wir kennen die Händler, die Gastronomiebetriebe, die Einzelhändler. Wir wissen, was hier gebraucht wird – und was nicht.“_

_Diese Nähe zeigt sich auch im Service. „Viele Anbieter verkaufen einfach nur ein Gerät und lassen die Leute dann alleine“_, erzählt Jürgen La-Greca. „_Wir machen das anders: Wir beraten, wir schulen, wir helfen beim Einrichten – und wir sind auch danach für unsere Kunden da. Das ist für uns selbstverständlich.“_

Einfachheit, die begeistert

_“Viele Menschen denken bei Digitalisierung immer an komplizierte Technik und teure Beraterstunden“,_ lacht Marco Vito La-Greca. _“Aber das Gegenteil ist der Fall: __Mit SumUp®__ kann wirklich jeder innerhalb von fünf Minuten loslegen – egal ob Technikprofi oder analoger Typ. Das ist uns wichtig: Lösungen, die Spaß machen, nicht Kopfzerbrechen.“_

Jürgen La-Greca bringt es gewohnt bodenständig auf den Punkt: _“Wenn ich die Kasse einrichten kann, dann kann das wirklich jeder. Ich bin nicht gerade der Technikpapst, aber SumUp® ist so einfach, dass ich sogar noch beim Kaffeeholen die Einrichtung starten kann.“_

Mehr als nur eine Kasse

SumUp® ist weit mehr als eine Kasse: Es ist ein echtes Omnichannel-System, das alle Verkaufsstellen verbindet – stationär, mobil und online. _“Damit sind unsere Kunden bestens für die Zukunft gerüstet“,_ erklärt Marco Vito La-Greca. _“Gerade in Helmstedt, wo viele Händler flexibel sein müssen, ist das ein echter Vorteil.“ Die Kombination aus stationärem Verkauf und mobilem Kassieren sorgt dafür, dass alle Transaktionen zentral gebündelt werden – transparent und in Echtzeit. „So können unsere Kunden jederzeit sehen, wie ihr Geschäft läuft – egal, ob sie gerade im Laden stehen oder unterwegs sind“, _sagt Marco Vito La-Greca.

Investition in die Zukunft

Für MiU24® ist die Partnerschaft mit SumUp® keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern eine Investition in die Zukunft der Region. _“Wir wollen, dass die Händler und Gastronomen in Helmstedt auch morgen noch erfolgreich sind“_, betont Marco Vito La-Greca. _“Dafür braucht es nicht nur ein tolles Kassensystem, sondern auch einen Partner, der mitdenkt.“_ Diese Philosophie lebt MiU24® jeden Tag. _“Wir wollen nicht einfach nur Geräte verkaufen“, _erklärt Jürgen La-Greca. _“Wir wollen, dass Menschen eine Lösung bekommen, die wirklich zu ihnen passt – und keine verstaubte Technik, die nach dem ersten Update nicht mehr funktioniert.“_

Regionale Verantwortung

_MiU24® übernimmt Verantwortung für die Region. „Wir glauben daran, dass die Zukunft des Handels regional beginnt“,_ sagt Marco Vito La-Greca._ „Deshalb wollen wir hier vor Ort präsent sein, damit wir bei Fragen oder Problemen auch schnell helfen können.“_

Und das ist keine Floskel: _“Wir packen selbst mit an“,_ betont Jürgen La-Greca. „_Wenn’s klemmt, bin ich der Erste, der beim Kunden steht. Und wenn ich die Kasse einrichten kann, dann kann das wirklich jeder. Das ist für uns kein Werbespruch, sondern gelebte Realität.“_

Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsbrug als Vorreiter

Die Region Helmstedt zeigt einmal mehr, dass Digitalisierung keine Raketenwissenschaft sein muss. Mit MiU24® und SumUp® erhält die Region eine Lösung, die funktioniert – einfach, sicher und mit einem echten Partner vor Ort.

„Die Metropolregion ist bereit für die Zukunft“, sagt Marco Vito La-Greca. _“Und wir sind es auch. Mit SumUp® haben wir die perfekte Lösung gefunden – für heute und für morgen.“_

MiU24® ist der einzige offizielle Partner von SumUp® in der Region Helmstedt und bietet als Einziger eine Hybrid-Smart-Kassenlösung. Damit können Händler und Gastronomen flexibel zwischen stationärem Verkauf im Laden und mobilem Verkauf auf Märkten oder Events wechseln – ohne zusätzliche Geräte und ohne Stress. SumUp® ist TSE-fähig, GoBD- und KassenSichV-konform und unterstützt die regionale Wirtschaft durch einfache Bedienung, umfassende Beratung und persönliche Betreuung.

Das Beste: ab 0 Euro geht’s los. Du hast die Wahl: Richte das System in nur fünf Minuten ganz alleine ein oder nutze unsere Unterstützung als Experten – ganz so, wie es für dich am besten passt. MiU24® ist damit der starke Partner für die Digitalisierung des Handels in Helmstedt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiU24® KG | Großhandel und Full-Service-Agentur

Jürgen La-Greca

Heinrichsplatz 10

38350 Helmstedt

Deutschland

fon ..: 053515322584

web ..: https://www.miu24.com/sumup-kassensystem/

email : info@miu24.com

MiU24® ist der Großhandel für Unternehmenslösungen mit Full Service Agentur – und das Herzstück für Unternehmen, die flexibel und hybrid wachsen wollen. Von Kassensystemen über Marketing bis hin zu maßgeschneiderten Digitalstrategien bietet MiU24® alles aus einer Hand. Als Markenbotschafter für SumUp® in der Region Helmstedt steht MiU24® für smarte, hybride Kassensysteme, die den Einzelhandel, die Gastronomie und das Handwerk begeistern. Mit einem starken Netzwerk in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg bietet MiU24® praxisnahe Lösungen und persönliche Beratung – unkompliziert, individuell und immer mit einem Augenzwinkern.

Pressekontakt:

MiU24 KG | Hybrid.Service.WholeSale

Herr Marco Vito La-Greca

Heinrichsplatz 10

Helmstedt 38350

fon ..: 053515322584

email : info@miu24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.