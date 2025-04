Suministros & Alimentos optimieren die Lieferkette in der Lebensmittelindustrie mit ToolsGroup auf dem Gartner(R) Supply Chain Symposium/XPO(TM) 2025

Prognosealgorithmen der nächsten Generation verhindern Geschäftsunterbrechungen und optimieren die Lieferkette für die zentralamerikanische Lebensmittellogistik

ToolsGroup, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Planung und Optimierung von Lieferketten, nimmt am Gartner® Supply Chain Symposium|Xpo teil, das vom 19. bis 21. Mai in Barcelona, Spanien, stattfindet. Suministros & Alimentos, Kunde von ToolsGroup und ein führender zentralamerikanischer Lebensmitteldistributor und -logistiker mit regionaler Abdeckung in Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua, wird präsentieren, wie er Technologie und KI einsetzt, um die Nachfrage vorherzusagen und Sendungen in Echtzeit zu verfolgen, um die Lieferkette zu optimieren und die Produktqualität sicherzustellen.

Session: Wheres My Order? How to Prevent Restaurant Supply Chains from Breaking (Wo ist meine Bestellung? Wie man verhindert, dass die Lieferketten im Restaurant zusammenbrechen)

Wann: Dienstag, 20. Mai von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr MESZ

Wer: Jose Chinchilla, Supply Planning Manager, Suministros & Alimentos

Suministros & Alimentos bietet komplette Logistiklösungen für große internationale Franchises, einschließlich McDonald’s in allen vier Ländern. Als Lieferant führender Restaurants, Hotels und Gastronomiebetriebe in ganz Zentralamerika steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen bei der Verwaltung seines komplexen Vertriebsnetzes für Lebensmittel.

Wir sind der Logistikbetreiber für die besten Food-Franchises in ganz Mittelamerika und bieten die hochwertigsten Lebensmittel aus der ganzen Welt, so Jose Chinchilla. Das Lieferketten-Management ist ein wesentlicher Bestandteil um sicherzustellen, dass wir in der Region als zuverlässiger Anbieter umfassender Lösungen für die Wertschöpfungskette unserer Kunden anerkannt sind. Durch unsere Zusammenarbeit mit ToolsGroup können wir Effizienz in der gesamten Lieferkette erzielen und unsere Versprechen halten, da Zuverlässigkeit unser realer Wettbewerbsvorteil ist.

Mit den ToolsGroup-Lösungen für Bedarfsprognose und -planung sowie Bestandsoptimierung maximiert Suministros & Alimentos die Bestandsleistung und steigert den Gewinn durch KI-gesteuerte Aufstockung. Diese ausgeklügelten Modelle haben die Lebensmittellogistik auf ein neues Niveau gebracht und helfen Anbietern dabei, komplexe Lieferketten zu bewältigen, indem sie Anforderungen schneller und genauer antizipieren und sich an diese anpassen.

Anbieter von Gastronomie und Logistik haben nicht den Luxus, übermäßige Lagerbestände zu halten und ihre Bestände ständig dorthin zu bewegen, wo sie gebraucht werden, so Kevin Young, CMO und EVP von Growth bei ToolsGroup. Suministros & Alimentos konnte die KI-basierten Lösungen von ToolsGroup nutzen, um Lagerbestände in kurzen Zeitfenstern effektiv zu verwalten und Kundenanforderungen individuell nach Bedarf, Mengenmuster und Saisonalität zu verwalten und vorherzusagen.

ToolsGroup ist am Stand Nr. 119 zu finden, wo die Besucher mit unseren Experten ins Gespräch kommen und erfahren können, wie eine intelligentere und reaktionsschnellere Lieferkettenplanung neue Wachstumschancen eröffnet. Vereinbaren Sie hier einen Beratungstermin: www.toolsgroup.com/contact-us/.

Über das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo ist die wichtigste Veranstaltung von Pionieren, Vordenkern und Branchenexperten, die die Grenzen der Lieferkette erweitern. Zukunftsorientiert. Wertorientiert. Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse und Lösungen für die Lieferkette mit Experten, Chief Supply Chain Officers (CSCOs), Fachkollegen und Dienstleistern. Nehmen Sie sich drei Tage Zeit, um Inspiration, Innovationen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie für Ihren zukünftigen strategischen und finanziellen Erfolg benötigen.

Haftungsausschluss von Gartner:

GARTNER und Supply Chain Symposium/Xpo sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über ToolsGroup

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

