Sterling Metals entdeckt im Rahmen seines Sommerfeldprogramms Bornit in einem 6 km langen Korridor und ernennt Dr. Neil O’Brien zum Chefgeologen

8. Oktober 2025 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) (Sterling oder das Unternehmen) freut sich, die Entdeckung von großen Mengen Bornit in einem Ausbiss und die Ernennung von Dr. Neil OBrien zum Chefgeologen bekannt zu geben. Parallel zum laufenden Bohrprogramm haben die regionalen Explorationsarbeiten die Oberflächenausdehnung der Kupfermineralisierung auf dem Kupferprojekt Soo des Unternehmens in der Nähe von Sault Ste. Marie (Ontario) erweitert.

Durch Oberflächenkartierungen und Probenahmen wurde eine ausgedehnte Chalkopyrit- und Bornitmineralisierung südlich des aktuellen Bohrgebiets identifiziert, wodurch ein neuer Zielkorridor namens Zielgebiet Gimlet abgegrenzt wurde. Diese Entdeckung stellt einen wichtigen Schritt bei der Abgrenzung des größeren Kupfersystems dar, das die von den jüngsten Bohrungen durchteufte hochgradige Mineralisierung umgibt. Bornit in Ausbissen war ein entscheidender Faktor für die Festlegung von vorrangigen Zielen wie dem Cave-Vorkommen, das zur Bohrung MEPS-25-02 führte, die 262,5 m mit 1,05 % CuÄq durchteufte, darunter 68,3 m mit 3,25 % CuÄq und 9,3 m mit 19,98 % CuÄq, wie in einer Pressemitteilung vom 29. September 2025 bekannt gegeben.

Wichtigste Punkte des Sommerfeldprogramms

· Ein erweitertes regionales Bodenprobenprogramm mit 1.323 neuen Bodenproben ergab 122 neue Kupferproben in einem Korridor von Interesse, der sich jetzt auf mehr als 6 km erstreckt (die Probenanalysen stehen noch aus).

· Im Zielgebiet Gimlet wurden 93 kupferhaltige Proben, darunter 38 mit Bornit, auf einer Fläche von 2 km gesammelt, was die größte Konzentration von Bornit in einem bisher entdeckten Ausbiss darstellt. Diese Zone liegt mehr als 2 km vom Ansatzpunkt der Bohrung MEPS-25-02 entfernt. Begrenzte historische Bohrungen in diesem Gebiet stießen auf porphyrartige Alterationen und Kupfersulfide.

· Die Neuauswertung einer ZTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2014 hat eine kreisförmige Anomalie mit einem Durchmesser von 10 km ergeben, die sowohl die Bohrungen im Jahr 2025 als auch das Zielgebiet Gimlet umfasst und als potenzielles Intrusionszentrum im Zusammenhang mit der Kupfermineralisierung interpretiert wird (Abbildung 1)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81322/IIROC_Obrien_Surface_Oct82025_FinalMWedit1_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Kupferprojekt Soo, übertägige Probenentnahmestellen auf einer Karte der Kupfervorkommen im Boden, überlagert mit einer regionalen ZTEM-Untersuchung (Widerstandsmessung) und Lidar.

Ernennung von Dr. Neil O’Brien zum Chefgeologen

Dr. OBrien ist seit Januar 2023 als technischer Berater für das Unternehmen tätig und war maßgeblich an der jüngsten Entdeckung von hochgradigem Kupfer durch Sterling auf dem Kupferprojekt Soo im Mid-Continent Rift in Ontario beteiligt.

Von 2004 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 war Dr. OBrien als Senior Vice President für Exploration und neue Geschäftsentwicklung bei der Lundin Mining Corporation tätig, wo er eines der dienstältesten Mitglieder des Führungsteams war, das das Unternehmen zu einem führenden internationalen Produzenten von Basismetallen aufgebaut hat. Als beratender Wirtschaftsgeologe und ehemaliger Bergbau-Manager verfügt Dr. O’Brien über vier Jahrzehnte an globale Erfahrung auf sechs Kontinenten, die alle Phasen der Mineralexploration, Projektentwicklung und Unternehmenswachstum abdeckt. Derzeit ist er als nicht-geschäftsführender Direktor bei börsennotierten Unternehmen tätig, darunter NGEx Minerals, ein Unternehmen der Lundin Group. Dr. O’Brien hat einen Doktortitel in Geowissenschaften von der Queen’s University und ist weithin anerkannt für seine Expertise in den Bereichen Basismetalle und polymetallische Mineralsysteme, mit umfangreicher globaler Erfahrung im Bereich Kupferlagerstätten.

Dr. Neil Obrien, Chefgeologe, erklärt: Unsere Bohrungen deuten auf eine kilometerlange, gut erhaltene kupferhaltige Kalizone hin, die in der Regel Bornitmineralisierungen in geringer Tiefe beherbergt und deren Grenzen wir noch nicht gefunden haben. Diese neuen geochemischen und geophysikalischen Bodenuntersuchungsergebnisse stützen unsere Interpretation, dass die Kupfermineralisierung mehrstufig ist und mit mehreren Phasen von Porphyren zusammenhängt, die ein unterlagerndes riesiges Intrusionszentrum bilden. Die Identifizierung ausgedehnter neuer Prospektionsgebiete mit Bornit- und Chalkopyrit-Vorkommen über mehrere Kilometer südsüdwestlich unserer aktuellen Bohrungen liefert gute Hinweise darauf, dass es in geringer Tiefe weitere hochgradige Kupferzonen gibt, die noch entdeckt werden müssen. Nachdem ich bereits als technischer Berater für Sterling tätig war, freue ich mich nun darauf, offiziell die Rolle des Chefgeologen zu übernehmen. Die Entdeckung von Soo Copper stellt eine der vielversprechendsten Kupferexplorationsmöglichkeiten in Kanada dar, und ich freue mich darauf, dieses hochgradige System weiterzuentwickeln und auszudehnen.

Jeremy Niemi, SVP Exploration & Evaluation, kommentierte: Die Entdeckung von Bornit an der Oberfläche in einem breiten neuen Zielkorridor bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Soo Copper ein großes Kupfersystem mit mehreren Zentren ist. Mit dem offiziellen Eintritt von Dr. Neil OBrien in unser Team gewinnen wir jahrzehntelange globale Porphyr-Erfahrung, die unser Verständnis der Architektur und des Ausmaßes des Systems beschleunigen wird. Es ist eine aufregende Zeit, in der Sterling weiterhin das volle Potenzial dieses Kupferdistrikts erschließt.

Mathew Wilson, CEO und Direktor, erklärte: Wir freuen uns sehr, Dr. OBrien in dieser für das Unternehmen entscheidenden Phase in unser Team aufzunehmen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Erschließung großflächiger Porphyrvorkommen und seine Erfolgsbilanz sprechen Bände über das Potenzial des Kupferprojekts Soo und das von Sterling Metals. Nachdem wir mehrere Jahre lang gemeinsam an der Identifizierung großer Kupferlagerstätten gearbeitet haben, freuen wir uns alle darauf, was die Zukunft bringt.

Das Unternehmen setzt die Bohrungen an vorrangigen Zielen auf dem Kupferprojekt Soo fort und hat das Bohrprogramm von mindestens 3.000 m auf mindestens 6.000 m erweitert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81322/IIROC_Obrien_Surface_Oct82025_FinalMWedit1_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Bornit und Chalkopyrit aus der Stichprobe SCFS-25-081 (Analyseergebnisse stehen noch aus) im Zielgebiet Gimlet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81322/IIROC_Obrien_Surface_Oct82025_FinalMWedit1_DE_PRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Chalkopyrit und Bornit aus der Stichprobe SCFS-25-062 im Zielgebiet Gimlet.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es bestimmten Führungskräften und Direktoren des Unternehmens insgesamt 1.300.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat. Die RSUs werden in drei gleichen Tranchen über die nächsten 36 Monate beginnend am 8. Oktober 2026 übertragen. Jede RSU berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Aktie des Unternehmens an dem Tag, an dem die RSUs übertragen werden. Die Stammaktien, die bei Ausübung der Optionen ausgegeben werden können, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem ursprünglichen Zuteilungsdatum.

Qualifizierte Person

Jeremy Niemi, P.Geo., Senior Vice President, Exploration and Evaluation bei Sterling Metals, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Soo Copper in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations Batchewana, Garden River und Michipicoten und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Webseite: www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto

Kanada

email : info@sterlingmetals.ca

Pressekontakt:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto

email : info@sterlingmetals.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.