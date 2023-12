Stefan Kühn: Der Ozempic-Hype! Das Diabetes-Medikament Ozempic macht als Schlankheitsmittel Furore.

Stefan Kühn, Betriebswirt und Ökonom, beleuchtet den Ozempic-Hype: „Das Diabetes-Medikament Ozempic hat nicht nur einen wichtigen Durchbruch in der Behandlung von Diabetikern erzielt“.

Es erweist sich auch als wegweisende Lösung im Bereich des Gewichtsmanagements. Die jüngsten Entwicklungen haben zu einem auffälligen Phänomen geführt: dem so genannten ,Ozempic-Trade‘ an der Wall Street, bei dem Aktien führender Unternehmen der Fastfood-, Softdrink- und Snackindustrie gehandelt werden. Aber das ist nur die Oberfläche des Phänomens“.

Kühn weiter: „Die Einführung von Ozempic als innovatives Mittel zur Gewichtsreduktion hat Investoren dazu veranlasst, ihre Strategien zu überdenken und verstärkt auf Unternehmen zu setzen, die von einem Rückgang der Fettleibigkeit in den USA profitieren könnten. Dies führte nicht nur zu verstärkten Verkäufen von Aktien von Unternehmen, deren Geschäft auf ungesunden Nahrungsmitteln basiert, sondern auch zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Aktien von Novo Nordisk, dem Hersteller von Ozempic.

Das gestiegene Interesse an Novo Nordisk, das durch den plötzlichen und anhaltenden Hype um Ozempic angeheizt wurde, war in den letzten Quartalen deutlich zu spüren. Investoren schätzen das Umsatzpotenzial und das langfristige Wachstum des Unternehmens aufgrund seines innovativen Medikaments, das nicht nur die Behandlung von Diabetes revolutioniert, sondern auch als vielversprechendes Mittel zur Gewichtsreduktion gilt.

Mit Blick auf die Nebeneffekte des Ozempic-Booms betont Kühn: Ein faszinierender Nebeneffekt des Ozempic-Booms ist der unerwartete Schub für die Fluggesellschaften. Das liegt an der Aussicht auf potenzielle Einsparungen in Milliardenhöhe für US-Fluggesellschaften durch den erwarteten Rückgang übergewichtiger Passagiere, die Ozempic zur Gewichtsreduktion nutzen. Es wird geschätzt, dass große Fluggesellschaften in den USA bis zu 80 Millionen US-Dollar an Kerosinkosten einsparen können, wenn die Zahl der übergewichtigen Passagiere sinkt.

Kühn fügt hinzu: „Die wachsende Zahl von Menschen, die sich für Ozempic entscheiden, um nicht nur ihren Diabetes zu behandeln, sondern auch effektiv Gewicht zu verlieren, hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Branchen. Unternehmen, die auf ungesunde Ernährung setzen, müssen sich auf mögliche Umsatzeinbußen einstellen, während Hersteller innovativer Medikamente wie Novo Nordisk einen deutlichen Anstieg der Investitionen und des Anlegerinteresses verzeichnen“.

Neben der finanziellen Perspektive gibt es auch einen gesellschaftlichen Aspekt: Die steigende Nachfrage nach Ozempic und ähnlichen Medikamenten spiegelt ein wachsendes Bewusstsein und den Willen der Bevölkerung wider, gesündere Lebensentscheidungen zu treffen. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Wahrnehmung von Gesundheit und Wohlbefinden in der Gesellschaft nachhaltig zu verändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ozempic Trade nicht nur ein wirtschaftliches Phänomen ist, sondern auch tiefgreifende Veränderungen im Gesundheits- und Finanzsektor sowie in der öffentlichen Wahrnehmung von Gesundheit und Gewichtsmanagement bewirkt. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Trend weiterentwickelt und welche neuen Chancen und Herausforderungen sich daraus für Unternehmen und Investoren in Zukunft ergeben werden.

