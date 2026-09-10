Steelcase ernennt die bewährte Wachstumsmanagerin Irene Tasi zum President

Die erfahrene, unternehmerisch denkende und innovative Führungskraft wird das Unternehmen Steelcase leiten, während dieses auf seiner Führungsrolle im Designbereich, seinem Händlernetzwerk und seiner kundenorientierten Strategie aufbaut.

GRAND RAPIDS, MI / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Steelcase gab heute bekannt, dass Irene Tasi zum President von Steelcase ernannt wurde und das Unternehmen ab dem 14. September 2026 leiten wird.

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Tasi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und kann auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Leitung komplexer Unternehmen in den Bereichen Wachstum, Portfolioentwicklung, geschäftliche Umsetzung und organisatorische Änderungen zurückblicken. Zu ihrem Hintergrund gehören die volle Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernstrategie, Innovation sowie die Leitung der Vertriebs- und Vertriebskanalbereiche. Sie wird Jeff Lorenger, Chairman, President und Chief Executive Officer der HNI Corporation, unterstehen.

Irene vereint kaufmännische Führungskompetenz, Produktinnovation, operative Disziplin und Kundenorientierung – eine Kombination, die sie außerordentlich gut für die Leitung von Steelcase qualifiziert, sagte Lorenger. Sie hat Unternehmen geleitet, in denen Design, Innovation, Produktportfolios und starke Vertriebspartnerschaften entscheidend für den Erfolg sind. Ebenso wichtig ist ihre nachgewiesene Fähigkeit, Komplexität zu vereinfachen, Schwerpunkte zu setzen und Teams dabei zu helfen, Veränderungen klar zu bewältigen. Ich bin zuversichtlich, dass sie auf der Stärke der Marke Steelcase, der Innovation, den Mitarbeitern, dem Händlernetzwerk und den Kundenbeziehungen aufbauen wird.

Tasi wechselt von PPG Industries zu Steelcase, wo sie in leitenden Führungspositionen tätig war, darunter als Chief Growth Officer, Vice President für den Bereich Global Industrial Coatings und zuletzt als Senior Vice President und Chief Transformation Officer. Vor ihrem Eintritt bei PPG war Tasi mehr als 20 Jahre bei der Masco Corporation beschäftigt, wo sie Führungspositionen in den Bereichen Vertriebskanal-Marketing, Kundenerlebnis sowie Vertrieb und allgemeine Geschäftsführung innehatte. Außerdem war sie als President und General Manager von Kichler Lighting tätig.

Es ist mir eine Ehre, Steelcase beizutreten, und ich freue mich darauf, mit einem Unternehmen zu arbeiten, dessen Zielsetzung, Mitarbeiter und Führungsrolle im Design seit Generationen die Zukunft der Arbeit prägen, sagte Tasi. Steelcase blickt auf eine reiche, innovative Geschichte zurück und verfügt über tiefe Kundenbeziehungen, ein außergewöhnliche Händlergemeinschaft sowie ein starkes Portfolio an Lösungen, die Menschen und Organisationen dabei helfen, besser zu arbeiten. Ich freue mich darauf, zuzuhören, zu lernen und mit Teams auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während wir auf einem starken Fundament aufbauen, um noch mehr Wert für Kunden, Händler, Mitarbeiter und Gemeinschaften zu schaffen.

Als President wird Tasi dazu beitragen, den Fokus von Steelcase auf die Stärkung der Kunden- und Händlerbeziehungen voranzutreiben, die Führungsrolle in Forschung und Design in geschäftlichen Erfolg umzusetzen und die Teams dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben zielgerichtet und diszipliniert umzusetzen.

Tasi hat einen Master of Business Administration der Eastern Michigan University und einen Bachelor of Arts in Internationalen Beziehungen der University of Windsor.

Über Steelcase

Steelcase ist ein weltweit führendes Designunternehmen und Vordenker in der Arbeitswelt. Unser Ziel ist es, der Welt zu helfen, besser zu arbeiten. Gemeinsam mit mehr als 25 kreativen und technologischen Partnermarken erforschen, entwerfen und fertigen wir Einrichtungsgegenstände und Lösungen für viele Orte, an denen gearbeitet wird, darunter Büro-, Lern- und Gesundheitsumgebungen. Zusammen mit unseren 11.300 Mitarbeitern arbeiten wir an einer besseren Zukunft für das Wohlbefinden der Menschen und unseres Planeten. Unsere Lösungen werden durch unser globales Netzwerk aus fachkundigen Steelcase-Händlern an rund 790 Standorten, über store.steelcase.com sowie durch weitere Handelspartner zum Leben erweckt. Weitere Informationen finden Sie unter Steelcase.com.

Kontakt: Katy VandeWaa, Manager, Digital Marketing and Reputation (kvandewa@steelcase.com)

QUELLE: Steelcase

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