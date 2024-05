Starker Schutz für samtige Pfoten: Katzenversicherungen von Cleos Welt – neu bei vergleichen-und-sparen.de

Deutschlands Tierversicherungsspezialist vs vergleichen-und-sparen GmbH hat brandneuen Zuwachs: die Katzenkranken- und -OP-Versicherungen von Cleos Welt.

Haustiere optimal absichern – zu einem fairen Preis

Haustiere sind für viele Besitzer feste Familienmitglieder und unersetzbare Freunde. Sie bestmöglich und dabei kostengünstig abzusichern, ist das Spezialgebiet des Bottroper Versicherungsmaklers vs vergleichen-und-sparen GmbH. Auf dem Online-Portal vergleichen-und-sparen.de finden Tierfreunde dafür ein einzigartiges, breit gefächertes Angebot. Seit Neustem zählen dazu auch die Katzenkranken- und -OP-Versicherungen von Cleos Welt. Die Tarife erstatten bis zu 100 % der Tierarztkosten und liefern jede Menge wertvoller Leistungen.

Gesunde Katze, gesunder Geldbeutel

Geht es dem geliebten Stubentiger schlecht, ist er verletzt und muss in der Tierklinik operiert werden, ist die Sorge oft groß. Damit die Katze schnell wieder auf die Pfoten kommt, benötigt sie dringend tierärztliche Behandlung. Diese kann allerdings für die Halterinnen und Halter ganz schön teuer werden. Um für diese Fälle vorzusorgen und hohe Kosten zu vermeiden, ist eine Katzenkranken- oder -OP-Versicherung sinnvoll. Gemäß dem Motto „gesunde Katze, gesunder Geldbeutel“ ermöglicht diese die benötigte medizinische Behandlung der Katze und übernimmt dabei den Löwenanteil oder sogar die komplette Tierarztrechnung. So wie die ganz neu erhältlichen Katzenkranken- und -OP-Versicherungen von Cleos Welt.

Schutz von Tierfreunden für Tierfreunde

Hinter der jungen Versicherungsgesellschaft „Cleos Welt“ stecken Menschen, die selbst Tiere haben und sich damit auskennen – es ist also ein Schutz von Tierfreunden für Tierfreunde. Und da jede Katze genau wie ihre Besitzerin oder ihr Besitzer einzigartig ist, gibt es bei „Cleos Welt“ Tarife, die großen individuellen Gestaltungsspielraum ermöglichen – im Basis-, Standard- oder Rundumschutz.

Bereits ab 6,79 EUR Monatsbeitrag für die Katzen-OP-Versicherung von Cleos Welt können Stubentiger im Fall der Fälle jederzeit auf den rettenden Eingriff in der Tierklinik zählen. Auch die Übernahme von Medikamenten, Diagnostik und Nachbehandlungen im Zusammenhang mit Operationen sind in allen drei OP-Tarifen inklusive. Alle Details zu diesen und den Tarifen aller Anbieter finden sich im Katzen-OP-Vergleichsrechner von VS. In der Katzenkrankenversicherung von Cleos Welt sind neben OPs auch ambulante Behandlungen beim Tierarzt abgedeckt- und das schon ab monatlich 15,67 EUR. Wertvolles Extra: Zur Kastration von Katern gibt es jeweils 100 EUR, für Katzen 150 EUR Zuschuss. Je nach Tarif sind darüber hinaus viele weitere wichtige Leistungen wie z. B. Akupunktur, Physiotherapie und andere alternative Heilbehandlungen abgedeckt. Reinschauen und vergleichen lohnt sich.

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an – und dazu sehr attraktiven Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

