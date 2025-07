Star Copper untersucht die starken Kupferwerte im Projekt Indata über eine Ausdehnung von „mindestens“ 5 Kilometern genauer

Vancouver, British Columbia – 10. Juli 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich, ein Update zu seiner 60 % optionierten Beteiligung in der Kupfer-Gold-Liegenschaft Indata zu geben.

Die Liegenschaft Indata liegt im nord-zentralen British Columbia an der Ostseite des Albert-Sees, etwa 2 Autostunden von der Gemeinde Fort St. James entfernt, und umfasst 16 Mineralkonzessionen über insgesamt 3.189 Hektar.

In der frühen Geschichte des Projekts Indata waren auf goldhaltiges Erz ausgerichtete Explorationsarbeiten das vorrangige Ziel. Ausgiebige Bodenraster, die zunächst auf Gold, in jüngerer Vergangenheit jedoch mehr auf Kupfer abzielten, zeigen neben starken Kupferwerten zahlreiche Cluster mit anomalen Antimonwerten, die oft 100 ppm überschreiten und sich über eine Nord-Süd-Ausdehnung von mindestens fünf Kilometern erstrecken (siehe Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80302/StarCopper_100725_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – Kupfer-in-Boden-Proben in der Liegenschaft Indata. Star Copper 2025

Die Liegenschaft ist hauptsächlich aufgrund der Kupfer-, Gold- und Molybdänvorkommen bedeutend, weist jedoch auch Antimon auf. Star Copper plant eingehendere Explorationsbohrungen im Jahr 2025, die sich hauptsächlich auf Step-Out-Bohrungen zur genaueren Untersuchung der Bohrlöcher IN22-82 und IN22-74 konzentrieren (siehe unten).

Beispiele der Mineralisierung beinhalten:

Kupfer: Bohrloch IN22-82 mit 174,0 Metern mit einem Gehalt von 0,23 % Kupfer, einschließlich 29,0 Meter mit einem Gehalt von 0,47 % Kupfer.

Gold: Bohrloch DDH88-11 mit 4,0 Metern mit einem Gehalt von 47,26 g/t Gold.

Molybdän: Bohrloch IN22-74 mit 31,0 Metern am Ende des Bohrlochs mit einem Gehalt von 0,102% Molybdän, einschließlich 7,5 Meter mit einem Gehalt von 0,320 % Molybdän.

Im Jahr 2022, während der Ausführung eines Bohrlochs zur Erkundung nach in Karbonat gelagertem Gold bzw. nach Karbonatverdrängungs-(CRD)-Mineralisierung im nordwestlichen Bereich der Liegenschaft, durchteufte Bohrloch IN22-84 81 Meter Kalksteinbrekzien mit extensiver Siliziumdioxid-, Arsen- und Antimonmineralisierung über einer Quarzintrusion mit sporadischer Molybdänit-Mineralisierung. Eine nachfolgende Auswertung der geochemischen Datenbank zeigt weit verbreitet anomale Antimonwerte in Bodenproben außerhalb dieser Entdeckung.

Die Zielzonen bestanden aus Gängen und silifizierten Zonen, in denen Bohrungen und mechanische Grabungen zahlreiche Entdeckungen ergaben. Die Goldmineralisierung war oft mit Stibnit verbunden, wodurch Antimonanalysen oft Ergebnisse von mehr als 0,5 % (bis zu 3,8 % Antimon) lieferten – (Siehe Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80302/StarCopper_100725_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Geologie & Mineralisierungszonen in der Liegenschaft Indata. Star Copper 2025.

Indata liegt in der Nähe der Verwerfungszone Pinchi, 120 Kilometer nordwestlich der Gemeinde Fort St. James, BC. Die historische Mine Snowbird, die ebenfalls in der Nähe der Verwerfungszone Pinchi liegt, befindet sich 12 Kilometer westlich von Fort St. James. In Snowbird wurde im Zweiten Weltkrieg eine kleine Tonnage an Erz mit einem berichteten Gehalt von 9 % Antimon und 0,25 Unzen Gold per Tonne [±8,6 g/t] gewonnen. Snowbird gibt Hinweise auf Gold-Antimon-Mineralisierung in Indata, einer Liegenschaft, die über ihre gesamte Länge von 14 Kilometern als vielversprechend für diese Metalle gilt.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, erläutert: Die historischen Daten und die andauernden Arbeiten unserer Geologen geben unserer Unterstützung für dieses spannende Projekt Auftrieb. Dedizierte Explorationsarbeiten sind ein ausgezeichnetes Mittel, den wachsenden industriellen und wirtschaftlichen Bedarf in Nordamerika und darüber hinaus zu decken. Dieses Projekt ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie wir unsere Investitionen über das gesamte Gebiet im Kupfer-Gold-Ressourcensektor in Westkanada ausbauen wollen. Unser Ziel ist es, die Nachfrage zu decken und den Aktionärswert in einer außergewöhnlichen Phase schnellen Wandels und Wachstums zu steigern.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten, Karten und Berichte zum Projekt können Sie auf der Webseite von Star Copper unter starcopper.com/projects/indata-project/ einsehen.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

