Star Copper gratuliert Doubleview Gold zu seiner Mineralressourcenschätzung, die das Interesse an der gesamten Region ankurbelt

Vancouver, British Columbia / 26. Februar 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, gratuliert Doubleview Gold Corp. (TSXV: DBG) zur Veröffentlichung seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung des polymetallischen Porphyrprojekts Hat im Nordwesten von British Columbia.

Die kürzlich von Doubleview veröffentlichte aktualisierte Schätzung beläuft sich auf 609 Mio. Tonnen nachgewiesener und angedeuteter Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,43 % Kupferäquivalent, die rund 5,82 Mrd. Pfund Kupferäquivalent enthalten, sowie weitere 503 Mio. Tonnen an vermuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,41 % Kupferäquivalent, die rund 4,57 Mrd. Pfund Kupferäquivalent enthalten.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, sagte: Das ist eine enorme Aktualisierung für unseren Nachbarn, und wir freuen uns sehr, Teil dieses aufstrebenden Bezirks zu sein, da Star seine Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Star vorantreibt, um die mineralisierten Zonen zu erweitern und genauer zu definieren, das geologische Modell zu stärken und das Projekt in Richtung einer zukünftigen Ressourcenbewertung voranzutreiben. Mit einem intensiven Bohrprogramm im Jahr 2026, das bereits geplant ist, und mehreren Bohrergebnissen aus dem Jahr 2025, die noch ausstehen, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um vom jüngsten Preisanstieg im Metallsektor zu profitieren und den wachsenden Bedarf an Ressourcenerschließung zu decken.

Star weiß, wie wichtig es ist, großflächige Porphyrsysteme in British Columbia voranzutreiben, und lobt Doubleviews technisches Team für seine disziplinierten und zielgerichteten Bohrarbeiten, durch die die Größe der Lagerstätte Hat ständig erweitert wurde. Die kürzlich veröffentlichte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Hat liegt rund 5 Kilometer südöstlich des Konzessionsgebiets Star (siehe Abbildung 1).

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Hat – Doubleview Gold Corp – Pressemitteilung vom 25. Februar 2026

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für das Projekt Hat mit einem Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuÄq vom 4. Februar 2026

(Basisszenario wird im technischen Bericht dargestellt)

Mineralressourcen- Tonnengehalt Durchschnittsgehalt Metallgehalt

klassifizierung (Mt)

CuÄq Cu Au Co Ag CuÄq Cu Au Co Ag

(%) (%) (g/t) (%) (g/t) (Blb) (Blb) (Moz) (Mlb) (Moz)

nachgewiesen 272 0,44 0,22 0,18 0,008 0,37 2,61 1,11 1,41 35,6 2,17

angedeutet 337 0,43 0,21 0,19 0,008 0,39 3,21 1,31 1,81 44,5 2,88

Gesamt nachgewiesen + 609 0,43 0,21 0,18 0,008 0,38 5,82 2,42 3,22 80,1 5,05

angedeutet

vermutet 503 0,41 0,18 0,19 0,008 0,38 4,57 1,72 2,77 66,2 4,19

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzung für das Projekt Hat mit einem Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuÄq vom 4. Februar 2026, Scandiumoxid-Ressourcen

Mineralressourcen- Tonnengehalt Sc-Tonnengehalt1 Durchschnittsgehalt Metallgehalt

klassifizierung (Mt) (Mt) Sc (g/t) Sc2O3 2 (t)

nachgewiesen 272 34 28,79 1.081

angedeutet 337 42 28,76 1.334

Gesamt nachgewiesen + 609 76 28,77 2.415

angedeutet

vermutet 503 63 28,69 1.996

Anmerkungen:

1 Der Scandium-Tonnengehalt macht 12,5 % des mineralisierten Materials nach Kategorie aus, was den Anteil des Abraums widerspiegelt, der voraussichtlich unter aktuellen Anlagenbeschränkungen in einem speziellen Scandium-Laugungskreislauf verarbeitet wird.

2 Der Scandiumoxid-Metallgehalt wurde unter Verwendung einer metallurgischen Ausbeute von 72 % und einem Umrechnungsfaktor von Sc zu Sc2O3 von 1,534 berechnet.

– Mineits qualifizierte Person, Tomasz Wawruch, FAusIMM, hat die Mineralressourcenschätzung abgeschlossen und die technischen Informationen bezüglich der Mineralressourcenschätzung, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, überprüft und genehmigt. Herr Wawruch ist ein leitender Geologe und Mineralressourcenberater und unabhängig von Doubleview. Gilles Arseneau, PhD., P.Geo., von ARSENEAU Consulting Services Inc., hat eine unabhängige Überprüfung dieser Mineralressourcenschätzung durchgeführt.

– Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.

– Die Mineralressourcenschätzung kann erheblich von Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, Marketing-, sozialpolitischen und anderen wichtigen Faktoren beeinflusst werden.

– Vermutete Mineralressourcen werden aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen, als dass wirtschaftliche Überlegungen angestellt würden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden.

– Die Mineralressourcenschätzung wurde gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) sowie den CIM MRMR Best Practice Guidelines (2019) erstellt.

– Wirksamkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 4. Februar 2026.

– Die Metallgehalte wurden mit den folgenden metallurgischen Gewinnungsfaktoren berechnet: Cu = 85 %, Au = 89 %, Co = 78 % und Ag = 68 %.

– Die verwendeten wirtschaftlichen Annahmen beinhalten 4,80 US-$/Pfund Cu, 20,00 US-$/Pfund Co, 3.200 US-$/Unze Au, 46 US-$/Unze Ag und eine Nettoschmelzabgabe von 2 %.

– Mineralressourcen werden innerhalb optimierter Tagebau-Beschränkungen und mit einem Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuÄq ausgewiesen, basierend auf Verarbeitungskosten von 7,93 CAD/t und allgemeinen und Verwaltungskosten von 2,90 CAD/t, bei Abbaukosten von 3,01 CAD/t plus stufenweise um 0,015 CAD/t für jede Stufe unterhalb des Referenzwerts von 1.125 mRL ansteigende Abbaukosten.

– Die CuÄq-Berechnungen beinhalten nicht Scandium. Die Formel für die Berechnung des CuÄq lautet: CuÄq = [(((Ag × 46,0 × 0,68)/31,1035) + ((Au × 3200 × 0,89)/31,1035) + 0,0001 × (Co × 20,0 × 0,78 × 22,0462) + 0,0001 × (Cu × 4,8 × 22,0462 × 0,85))/(4,8 × 22,0462 × 0,85)], wobei alle Eingabevariablen in (ppm) und CuÄq in Prozent (%) ausgedrückt werden.

– Durch Rundung kann es zu geringen Abweichungen zwischen den Einzel- und den Gesamtwerten kommen; solche Unterschiede werden für die Mineralressourcenschätzung als unerheblich betrachtet.

– Die Mineralressourcenklassifizierung spiegelt das Ausmaß des geologischen Vertrauens wider und erfüllt die Unsicherheitskriterien für Exploration und Ressourcenerschließung. Weitere Bohrungen sind nötig, um Unsicherheiten auf das für die Produktionsplanung erwartete Maß zu reduzieren.

– Die Mineralressourcenschätzung spiegelt die geologische Interpretation, die Bohrlochabstände und die zum Zeitpunkt der Modellierung verfügbaren Schätzungsparameter wider. Man geht davon aus, dass alle weiteren Bohrungen das aktuelle Ergebnis beeinflussen, indem das Vertrauen in die Schätzungen verbessert und die Geometrie der mineralisierten Bereiche genauer definiert werden.

– Die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung werden in situ innerhalb der optimierten Grube dargestellt. Mineralisiertes Material außerhalb der Grube wurde für die aktuelle Berechnung der Mineralressourcenschätzung nicht berücksichtigt. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen, g/t).

– Insgesamt 97 Diamantbohrlöcher mit einem Bohrkern von 49.548 m wurden in die Mineralressourcenschätzung aufgenommen. Alle für die Mineralressourcenschätzung verwendeten Bohrdaten wurden vor ihrer Einbeziehung einer standardmäßigen Qualitätssicherung und -kontrolle unterzogen.

– Das Blockmodell wird relativ zu einem Modellursprung bei UTM Zone 9N 346.750 O / 6.453.000 N / 0 (NAD 83) definiert. Die übergeordneten Blöcke haben eine Größe von 15 × 15 × 15 m, insgesamt 136 × 150 × 75 Blöcke über eine Ausdehnung von 2.040 m (X), 2.250 m (Y) und 1.125 m (Z). Alle Mengen und Schätzungen unterliegen diesen Diskretisierungsparametern.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zur Mineralressourcenschätzung von Doubleview Gold Corps Projekt Hat stammen aus der frei zugänglichen Veröffentlichung von Doubleview Gold Corp. Star Copper Corp. hat die in der Veröffentlichung dargelegten technischen Informationen nicht unabhängig überprüft, und keine qualifizierte Person von Star Copper hat die zugrundeliegenden Daten oder die Vorgehensweisen bei der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Hat überprüft oder verifiziert. Dementsprechend gibt Star Copper keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Die Mineralisierung auf dem Projektgebiet Hat ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Star des Unternehmens.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83167/StarCopper_260226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 – Regionale Aktivitäten in der Nähe des Konzessionsgebiets Star. Star Copper 2026.

Das Goldene Dreieck von British Columbia zeigt weiterhin seine Stärke als herausragende, weltweit wettbewerbsfähige Jurisdiktion für die Kupfer-Gold-Erschließung, und Projekte wie Hat zeigen die langfristige Chance für regionale kritische Mineralvorkommen in der Provinz, darunter Kupfer, Gold, Kobalt und Scandium.

Star konzentriert sich weiterhin darauf, seine Kupfer-Gold-Assets voranzutreiben, und ist davon überzeugt, dass die anhaltenden technischen Erfolge in der Region das Investorenbewusstsein für die Größe und das Potenzial von British Columbias Porphyrbezirken weiter stärken werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein nicht-unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

