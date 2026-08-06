Standardarbeitsanweisungen: Wartungsdaten bleiben in vielen Betrieben ungenutzt

Zwischen der dokumentierten Anweisung und der tatsächlichen Ausführung entsteht eine Lücke, die sich erst bei Audits und Reklamationen zeigt. Strukturierte Erfassung schließt sie.

Bonn, 06. August 2026. Eine Standard Operating Procedure legt fest, wie eine wiederkehrende Tätigkeit abzulaufen hat, damit das Ergebnis unabhängig von der ausführenden Person vergleichbar bleibt. In der Praxis existiert ein Arbeitsablauf jedoch häufig in drei Fassungen. Die dokumentierte steht im Handbuch, die gedachte im Kopf der Führungskraft, die gelebte im Alltag der Beteiligten. Solange alle Beteiligten erfahren und anwesend sind, fällt die Abweichung nicht auf. Sichtbar wird sie bei Personalwechsel, bei Vertretung und bei einer Reklamation, deren Ursache sich nicht rekonstruieren lässt.

Wie groß der Abstand im eigenen Betrieb ausfällt, lässt sich mit drei Fragen abschätzen. Welche Fassung einer Anweisung liegt tatsächlich am Arbeitsplatz, und stimmt sie mit der freigegebenen überein? Welcher Anteil der Prüfaufzeichnungen aus dem vergangenen Jahr ist vollständig, und welche Angaben fehlen dabei regelmäßig? Wie lange dauert die Antwort auf die Frage, bei welchem Anlagentyp sich Abweichungen häufen? Die Auswertung einer Stichprobe über wenige Tage genügt, um den Handlungsbedarf zu bestimmen.

Drei Muster, die aus der Trennung von Dokument und Ausführung folgen

Eine Anweisung, die als Datei im Netzlaufwerk liegt oder als Ausdruck am Arbeitsplatz aushängt, ist von der Ausführung getrennt. Daraus entstehen wiederkehrende Muster. Das erste betrifft den Versionsstand, denn solange Kopien existieren, existieren veraltete Kopien. Am Arbeitsplatz hängt Version drei, im Laufwerk gilt Version fünf, und beide unterscheiden sich in einem Prüfumfang. Bemerkt wird das im Audit, nicht im Alltag.

Das zweite Muster betrifft die Vollständigkeit. Ein Papierformular weist keine fehlende Angabe zurück. Chargennummer, Prüfmittel oder Seriennummer fehlen deshalb regelmäßig, nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil nichts sie einfordert. Das dritte Muster betrifft die Auswertung. Ergebnisse landen als Formblätter in einer Ablage. Ob sich Abweichungen bei einem Anlagentyp häufen, ließe sich nur durch Sichtung von Papierstapeln klären, weshalb die Auswertung meist unterbleibt.

Der Befund entsteht im Verlauf

Die Wartung von Photovoltaikanlagen zeigt das Muster deutlich. Sichtprüfung der Module, Kontrolle von Unterkonstruktion und Verkabelung, elektrische Messungen und die Auswertung der Wechselrichterdaten erzeugen Werte, die einzeln unauffällig sein können. Aussagekräftig werden sie erst im Vergleich mit der Vorjahresprüfung derselben Anlage. Ein sinkender Isolationswiderstand über drei Prüfungen hinweg ist ein Befund. Ein einzelner Messwert auf einem Formblatt ist es nicht.

Bei Kühlgeräten und Klimageräten liegt der Nutzen an einer anderen Stelle. Ein Wartungsdurchgang erzeugt neben dem technischen Befund auch wirtschaftliche Angaben, nämlich die eingesetzte Arbeitszeit, die verwendeten Ersatzteile, die Art der Störung sowie das betroffene Gerät mit Standort und Baujahr. Werden diese Angaben bei jedem Einsatz gleich erfasst, entsteht über die Jahre eine Kostenhistorie je Gerät. Daraus ergibt sich, welche Geräte wiederkehrend Aufwand verursachen, ab wann die Instandhaltung den Ersatz übersteigt und ob sich Störungen bei einem Fabrikat häufen. Für den Betreiber wird die Entscheidung über eine Neuanschaffung damit belegbar statt geschätzt. Für den Wartungsdienstleister verbessert dieselbe Datenbasis die Kalkulation von Wartungsverträgen.

Konsistente Erfassung als Voraussetzung

Der Unterschied zu einem gut gepflegten Ordner liegt nicht bei der Anweisung, sondern bei den Daten, die während der Ausführung entstehen. Die Plattform Flow360 verbindet die Formulare eines Ablaufs mit einer Datenbank. Messwerte, Prüfergebnisse, Seriennummern und Bemerkungen werden in definierten Feldern erfasst statt als Freitext. Ein Auswahlfeld für den Anlagentyp liefert bei tausend Prüfungen tausend identische Bezeichnungen, während dieselbe Angabe als Freitext in einem Dutzend Schreibweisen erscheint. Auf dieser Grundlage entstehen tabellarische Übersichten, in denen die Wartungen einer Anlage über mehrere Jahre nebeneinander stehen und Abweichungen je Anlagentyp zählbar werden.

Hinzu kommt, dass nur der freigegebene Stand einer Anweisung ausführbar ist, dass Pflichtangaben den Abschluss eines Schritts erst bei vollständiger Eingabe zulassen und dass ein Wert außerhalb der hinterlegten Grenzen den vorgesehenen Abweichungsweg auslöst. Änderungen an Prüfschritten und Grenzwerten nimmt der Fachbereich ohne Programmierung selbst vor.

„Die meisten Betriebe dokumentieren ihre Wartungen sorgfältig“, sagt Christina Bienek, Geschäftsführerin der com.plex GmbH. „Was fehlt, ist die Möglichkeit, aus diesen Aufzeichnungen etwas abzuleiten. Sobald die Daten vergleichbar erfasst sind, wird aus einer Sammlung von Nachweisen eine Entscheidungsgrundlage für Instandhaltung und Beschaffung.“

Über Flow360 und die com.plex GmbH

Flow360.io ist eine Plattform für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ohne Programmierung. Anwender bilden Abläufe aus Aufgaben, Formularen, Freigaben und Dokumenten selbst ab und verbinden sie mit einer Datenbank. Die Plattform richtet sich an mittelständische Unternehmen und wird von der com.plex GmbH entwickelt und betrieben, einem 1998 gegründeten Unternehmen mit Sitz in Bonn. Der Betrieb erfolgt in deutschen Rechenzentren. Flow360 trägt das Zeichen Software Made in Germany des Bundesverbands IT-Mittelstand.

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Flow360.io ist eine Workflow-Automation Software der com.plex GmbH, einem deutschen Unternehmen, das seit 1998 Software für mittelständische Unternehmen entwickelt, um komplexe Prozesse für Mitarbeiter zu vereinfachen. „com.plex things made simple“

Mit Flow360.io entwickelte die com.plex ein SaaS (Software as a Service), dass alle Erfahrungen aus über 20 Jahren Prozessmanagement bündelt. Flow360.io ist ein No-Code-SaaS für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, das seit 2021 in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Branchenvertretern weiterentwickelt wurde. Mit Flow360 können Geschäftsprozesse ohne Programmierkenntnisse definiert, automatisiert und in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebracht werden. Dies ermöglicht Unternehmen die vielfältigen Unternehmensanforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, HR, Finanzen, IT und Operations produktiver zu arbeiten und ihre Zeit nicht länger mit der Suche nach Informationen zu verschwenden.

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