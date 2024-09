Stärkste Preisrallye aller Zeiten beim Rüstungsmetall Antimon Erstklassige. Erstklassige 10,4% Antimon – Diese Antimon-Aktie jetzt kaufen

Stärkste Preisrallye aller Zeiten beim Rüstungsmetall Antimon. Erstklassige 10,4% Antimon – Diese Antimon-Aktie kaufen

23.09.24 08:02

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de , Anzeige)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.001.png

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Staerkste_Preisrallye_aller_Zeiten_beim_Ruestungsmetall_Antimon_Erstklassige_10_4_Antimon_Diese_Antimon_Aktie_kaufen-17561312

Executive Summary-23.09.2024

Stärkste Preisrallye aller Zeiten beim Rüstungsmetall Antimon Erstklassige

10,4% Antimon – Diese Antimon-Aktie jetzt kaufen

Die geopolitischen Spannungen und die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und in Israel haben zu einer Verknappung von Antimon geführt, einem kritischen Metall in der Rüstungsindustrie. Antimon wird in der Herstellung von Munition, Panzern und anderen Verteidigungsgeräten verwendet. Die Kriege haben die Nachfrage nach Rüstungsgütern stark erhöht, während gleichzeitig durch Sanktionen und Unterbrechungen der Lieferketten der Zugang zu Antimon, insbesondere aus wichtigen Produktionsländern wie China und Russland, eingeschränkt wurde. Dies hat die Verfügbarkeit des Metalls weltweit verringert. Die globale Knappheit an Antimon und die daraus resultierende Preisrallye bieten außergewöhnliche Gewinnchancen. Mit einem Anstieg der Antimonpreise um bis zu 75 % auf bis zu 22.700$ pro Tonne seit Anfang 2024 und Chinas Exportbeschränkungen ist der Markt in Bewegung. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Aktien unseres neuen Antimon Aktientips Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) zu investieren. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals Corp., mit seiner hochgradigen Antimon-Lagerstätte im New Britain-Projekt, ist ideal positioniert, um von der steigenden Nachfrage in Schlüsselindustrien wie Solarenergie und Verteidigung zu profitieren. Das New Britian-Projekt unseres Antimon Aktientips Bolt Metals Corp besitzt eine hochgradige Antimon-Lagerstätte mit einer Mineralisierung von bis zu 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold und 2358 g/t Silber. Unser Antimony Hot Stock Bolt Metals hat die Gesamtfläche der vielversprechenden Antimon-Lagerstätte zuletzt um 1.542 Hektar auf 2.035 Hektar nahezu vervierfacht. Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sorgen. Unser Antimon Aktientip Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) erscheint mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 1,81 Mio. EUR günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Antinomy Hot Stock Bolt Metals Corp. sind bis zu 50 mal höher bewertet. Clevere Anleger sichern sich daher schon jetzt die Aktien unseres neuen Antimon Aktientips Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF). Auf Sicht von 24 Monaten halten wir für unseren Antimon Aktientip Bolt Metals ein Kursziel von 0,90 EUR für möglich. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 374% mit den Antimon-Aktien unseres Antimon Hot Stock 2024 Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF).

10 Gründe jetzt die Antimon-Aktien von Bolt Metals zu kaufen:

1. Einzigartiger Angebotsengpass: Die globale Knappheit an Antimon hat die stärkste Preisrallye aller Zeiten ausgelöst. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals ist in einer idealen Position, um von dieser Knappheit zu profitieren.

2. Starke Preisrallye: Seit Anfang 2024 sind die Preise für Antimon in China um 54 % und in Europa um 75 % gestiegen. Diese Entwicklung bietet hervorragende Gewinnmöglichkeiten.

3. Chinas Exportbeschränkungen: Als größter Antimonproduzent hat China angekündigt, Exporte aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken zu beschränken, was den Wert des Antimons weiter steigern dürfte.

4. Vielversprechende New Britain-Lagerstätte: Bolt Metals Corp besitzt eine hochgradige Antimon-Lagerstätte mit einer Mineralisierung von bis zu 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold und 2358 g/t Silber.

5. Strategische Lage: Das Grundstück ist leicht zugänglich und bietet enorme Möglichkeiten für weitere Entdeckungen, was die Attraktivität von Bolt Metals zusätzlich erhöht.

6. Steigende Nachfrage in Schlüsselindustrien: Antimon ist unverzichtbar in Branchen wie Solarenergie und Rüstungsproduktion. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals kann von der steigenden Nachfrage in diesen Sektoren profitieren.

7. Langfristiges strukturelles Defizit: Der Antimonmarkt steht vor einem langfristigen Defizit, was auf weitere Preissteigerungen und ein nachhaltiges Wachstumspotenzial hindeutet.

8. Moderne Explorationsmethoden: Durch den Einsatz modernster Geophysik- und Geochemie-Untersuchungen ist Bolt Metals bestens gerüstet, um das New Britain-Projekt effizient zur Bohrphase voranzubringen.

9. Erfahrenes Managementteam: Ein kompetentes Team mit langjähriger Erfahrung im Bergbau und in der Unternehmensentwicklung steht hinter Bolt Metals und sichert den Erfolg des Unternehmens.

10. Erhöhte Investitionsaktivität: Der Markt zeigt bereits eine erhöhte Aktivität, und Bolt Metals ist bereit, von den aktuellen Marktbedingungen und der steigenden Nachfrage zu profitieren.

Antimony Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,90 EUR – 374% Aktienchance

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Staerkste_Preisrallye_aller_Zeiten_beim_Ruestungsmetall_Antimon_Erstklassige_10_4_Antimon_Diese_Antimon_Aktie_kaufen-17561312

Stärkste Preisrallye aller Zeiten auf dem globalen Antimon-Markt

75% Preisanstieg bei Antimon auf 22.700$ pro Tonne

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.002.jpeg

Ein Angebotsengpass hat die stärkste Preisrallye „aller Zeiten“ auf dem globalen Antimonmarkt seit April ausgelöst, so Fast Markets, das seit Januar 1980 Preise aufzeichnet.

Im Mai erreichten die Preise 17.589 US-Dollar pro Tonne Antimon-Barren, ein Anstieg um 54 % im Jahr 2024, gemäß der Shanghai Metals Exchange. In Europa erreichten die Preise am 14. Juni 22.700 US-Dollar pro Tonne, ein Anstieg von über 75 % gegenüber 2023. Nun hat China angekündigt, Exportbeschränkungen für Antimon wegen „nationaler Sicherheit“ einzuführen.

Der Grund dafür ist ein extremer Angebotsengpass aus China, Russland und Südostasien, während die Nachfrage, vor allem aus der Solarenergie und der globalen Rüstungsproduktion, stark ansteigt.

Der Antimonmarkt steht vor einer kurzfristigen Volatilitätskrise und einem langfristigen strukturellen Defizit. (The Oregon Group)

Zehn Gründe, warum clevere Investoren jetzt in Antimon-Aktien investieren sollten:

1. Angebotsengpass: Es besteht ein erheblicher Angebotsengpass bei Antimon, insbesondere aus wichtigen Produktionsländern wie China, Russland und Südostasien. Dies hat zu einer drastischen Preissteigerung geführt.

2. Starke Preisrallye: Die Preise für Antimon haben seit Anfang 2024 stark angezogen, mit einem Anstieg von über 54 % in China und 75 % in Europa. Diese Preisrallye bietet Anlegern eine Gelegenheit, von steigenden Marktwerten zu profitieren.

3. Exportbeschränkungen Chinas: China, der größte Antimonproduzent, hat angekündigt, Exportbeschränkungen aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken zu verhängen. Dies wird die weltweite Versorgung weiter verknappen und die Preise in die Höhe treiben.

4. Steigende Nachfrage in Schlüsselindustrien: Antimon ist in der Solarenergie und in der globalen Rüstungsproduktion unverzichtbar. Mit der steigenden Nachfrage in diesen Bereichen wird Antimon immer wichtiger.

5. Langfristiger struktureller Mangel: Neben den kurzfristigen Engpässen wird erwartet, dass der Antimonmarkt langfristig mit einem strukturellen Defizit konfrontiert sein wird, was die Preise und die Rentabilität weiter steigern könnte.

6. Kritische Rolle in der Technologie: Antimon wird in vielen Technologien verwendet, darunter Batterien, Halbleiter und Elektronik, die in einer zunehmend digitalen und nachhaltigen Welt immer wichtiger werden.

7. Bedeutung für die grüne Energie: Antimon spielt eine entscheidende Rolle in sauberen Energietechnologien, wie etwa in Flüssigmetallbatterien für Energiespeicherung und in der Solarindustrie. Investitionen in Antimon unterstützen den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien.

8. Absicherung gegen geopolitische Risiken: Angesichts der strategischen Bedeutung von Antimon und seiner Anwendung in der Verteidigungsindustrie suchen viele Länder nach sicheren und stabilen Lieferquellen außerhalb Chinas. Dies könnte Investitionen in westliche Antimon-Projekte fördern.

9. Potenzial für hohe Renditen: Die aktuellen Marktbedingungen und die steigende Nachfrage lassen auf ein erhebliches Potenzial für hohe Renditen bei Antimon-Aktien schließen, insbesondere bei Unternehmen, die in der Lage sind, diese Versorgungslücke zu schließen.

10. Erhöhte Investitionsaktivität: Der Markt zeigt bereits eine erhöhte Aktivität, da Anleger und Unternehmen in die Exploration und Entwicklung neuer Antimonquellen investieren. Dies schafft ein Umfeld, in dem sich Aktienpreise schnell positiv entwickeln können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.003.jpeg

Vielversprechende New Britain-Antimon-Lagerstätte mit bis zu

10,4% Antimon, 9,7 g/t Gold und 2.358 g/t Silber

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.004.jpeg

Unser Antimon Aktientip Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) verfügt mit dem vielversprechenden New Britain-Grundstück über eine potentielle Weltklasse-Antimon-Lagerstätten mit erstklassigen Mineralisierungen von bis zu 10,4% Antimon, 9,7 g/t Gold und 2.358 g/t Silber.

Das New Britain Grundstück unseres Antimony Hot Stock Bolt Metals Corp. umfasst 2.466 Hektar und liegt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Kaslo, BC. Es ist über Autobahnen und Forststraßen zugänglich. In den frühen 1980er Jahren wurde am Standort New Britain eine kurze Stollenverlängerung angelegt, um eine Quarzader in einer 20 Meter breiten Scherzone zu untersuchen, die nach Norden verläuft und sich parallel zur Schichtung neigt. Die Gesteine in dieser Scherzone wurden zu Serizit-Schiefer umgewandelt. Hohe Silber-, Blei- und Antimonwerte treten zusammen mit massiven Sulfiden auf dem Scheitelpunkt von Falten innerhalb der Scherzone auf.

Die Mineralisierung besteht aus Bleiglanz und Tetraedrit in Quarz-Kalkspat-Adern. Eine Stichprobe über 0,6 Meter des Adermaterials ergab 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold, 2358 g/t Silber und 29,9 % Blei.

Geologische Kartierungen und Interpretationen bei Snowstorm weisen auf eine Südost-Nordwest-Entwicklung in Geologie und Struktur hin, die sich auf das New Britain-Grundstück erstreckt. Das West Ridge Prospekt, das 4,7 km nordwestlich des New Britain-Grundstücks liegt, wurde in den späten 1920er Jahren entwickelt und verfügt über einen flachen Schacht und einen 150 Meter langen Stollen. Beurteilungsberichte zeigen eine Mineralisierung von massivem Stibnit-Bleiglanz in Quarzadern mit bis zu 16,1 % Antimon, 1,58 % Kupfer, 41,1 % Blei und 1.539 g/t Silber über eine Breite von „mindestens 1 Meter“.

In der Umgebung gibt es mehrere Antimonvorkommen, darunter das North Star Prospekt im Goat Range Park und das West Ridge Prospekt auf dem Snowstorm-Grundstück von Eagle Plains Resources. Die Mineralisierung auf angrenzenden Grundstücken und historische Daten dienen nur zu Informationszwecken und geben keine Gewissheit über ihre Zuverlässigkeit und Relevanz für mögliche zukünftige Explorationsprogramme auf dem Grundstück. Das Unternehmen hat keine Qualitätskontrollmaßnahmen oder

-programme auf die historischen Daten angewendet.

Höhepunkte des Grundstücks:

Historische Stichprobe über 0,6 Meter Adermaterial ergab 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold, 2358 g/t Silber und 29,9 % Blei.

Mehrere Hinweise auf hochgradige Antimonvorkommen in der Umgebung, die mit Gold-, Silber- und Bleiwerten verbunden sind.

Über Straßen zugänglich und noch nicht auf Antimonpotenzial untersucht.

Anwendung modernster Geophysik- und Geochemie-Untersuchungen könnte das Grundstück effizient zur Bohrphase voranbringen.

Unternehmensfreundliche, ergebnisorientierte Optionsbedingungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.005.jpeg

Vielversprechende Kupfer-Lagerstätte Soap Gulch mit

Erstklassigen Kupfer-Konzentrationen bis zu 4,7% Cu

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.006.jpeg

Darüber hinaus verfügt unser Antimony Hot Stock Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) mit dem Soap Gulch-Projekt über eine vielversprechende Kupfer-Lagerstätte mit erstklassigen Kupfer-Konzentrationen von bis zu 4,7% Cu.

Das Gebiet Soap Gulch, das sich in den Bezirken Silver Bow und Madison County, Montana, befindet, liegt in der Nähe des westlichen Endes des südlichen Randes der Helena-Einbuchtung, einem Teil der bedeutenden proterozoischen Belt Supergruppe. Das Grundstück besteht aus 217 nicht patentierten Lode-Claims und umfasst eine Fläche von insgesamt

4.340 Acres.

Das Soap Gulch-Grundstück wird von wichtigen proterozoischen Meta-Sedimentgesteinen unterlagert. Diese Gesteine sind von besonderer Bedeutung, da sie im gleichen Alter wie die bedeutende, ehemals produzierende Sullivan-Mine (in Kimberley, BC) sind, die historische Bohr- und Grabungsergebnisse mit 0,3 % Co, 4,7 % Cu, 19 % Zn und 2,3 g/t Au aufwies.

Soap Gulch war in den 1970er und 1980er Jahren im Besitz großer Bergbauunternehmen und hat seither mehrere Bohrprogramme durchlaufen. Historische Bohr- und Grabungsergebnisse zeigten dabei bis zu 4,7 % Cu, 19 % Zn, 2,3 g/ t Au und 0,3 % Co.

2018 wurden Luftgeophysik-Untersuchungen durchgeführt, die Jahrzehnte nach den Bohrungen auf eine Reihe signifikanter, ungetesteter geophysikalischer Anomalien in Soap Gulch hindeuten. Historische Bohrkerndokumentationen berichten von bedeutenden massiven Sulfidabschnitten.

Derzeit gibt es 5.000 Meter gut erhaltenen historischen Bohrkern, der nie auf Kupfer untersucht wurde und somit ein Entdeckungspotenzial zu einem Bruchteil der aktuellen Bohrkosten bietet. Die geschätzten Kosten für ein 5.000 Meter langes Diamantbohrprogramm im Jahr 2024 würden etwa 3.400.000 CAD betragen.

Die Investition in Kupferprojekte ist aktuell besonders attraktiv, da Kupfer als eines der wichtigsten Metalle der Zukunft gilt. Mit seiner entscheidenden Rolle in erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Infrastrukturprojekten wird die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen. Aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit ist Kupfer unverzichtbar in Technologien wie Solaranlagen, Elektrofahrzeugen und 5G-Netzwerken. Gleichzeitig deuten mögliche Versorgungsengpässe auf steigende Preise hin. Der grüne Wandel und die Urbanisierung treiben den Bedarf weiter voran, was Kupferaktien zu einer vielversprechenden Chance für zukunftsorientierte Investoren macht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.007.jpeg

Sehr erfahrenes Top-Management

Mit exzellentem Track Record

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.008.jpeg

Unser Antimon Aktientip Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

Branden Haynes, Chief Executive Officer und Direktor

Branden Haynes verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und 15 Jahre Erfahrung in der Exploration von Junior-Bergbauunternehmen. Branden Haynes war als Direktor und Führungskraft für mehrere Mineralunternehmen tätig. Zuvor war Branden CEO von Aeonian Resources Ltd und Hawkmoon Resources Corp (CSE:HM), wo er das Unternehmen erfolgreich zu einem Börsengang (IPO) führte, Projektakquisitionen durchführte und zwei Explorationsprogramme mit insgesamt 8.573 Metern vorantrieb, die das Wilson-Goldprojekt des Unternehmens im Verneuil Township in Quebec weiterentwickelten.

Herr Branden Haynes besitzt umfangreiche Fähigkeiten in der Förderung des Marktwachstums, der Leitung von Managementteams und der Bewältigung komplexer Situationen aus strategischer Perspektive. Branden Haynes erwarb 1997 einen Bachelor of Commerce an der Sauder School of Business der University of British Columbia (UBC).

Garry Clark, Professioneller Geologe und Direktor

Garry Clark ist ein professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Minerale Exploration. Garry Clark hat umfassende Erfahrung in der Leitung von groß angelegten Explorations- und Entwicklungsprogrammen, sowohl international, einschließlich Asien und Nordamerika, als auch in den Hemlo- und Wawa-Distrikten.

Garry Clark ist der Geschäftsführer der Ontario Prospectors Association (OPA) und Mitglied des Beratungsausschusses für das Bergbaugesetz des Ministers für Bergbau. Kürzlich spielte Herr Garry Clark eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Verkauf von US Cobalt an die First Cobalt Corporation, wodurch ein Kobaltunternehmen nach der Transaktion mit einem Wert von fast 400 Millionen US-Dollar entstand.

Garry Clark erwarb den Honours Bachelor of Science (HBSc) in Geologie an der Lakehead University in Thunder Bay. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer Explorations- und Entwicklungsprogramme macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Unternehmen. Neben über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung hatte Herr Garry Clark geologische Positionen in mehreren Bergbauunternehmen inne und war als Direktor verschiedener börsennotierter Unternehmen tätig.

William Page, Chief Financial Officer

Herr William Page ist ein erfahrener Finanzexperte, der für seine Expertise auf der Käuferseite bekannt ist. William Page verfügt über einen soliden Hintergrund und ist spezialisiert auf Finanzmodellierung, Markt- und Investmentforschung sowie Investment-Due-Diligence. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Kreditprüfung und ausgeprägte Fähigkeiten im Beziehungsmanagement, die maßgeblich zur Förderung nachhaltiger Partnerschaften beigetragen haben. Herr William Page besitzt die CFA-Qualifikation und hat einen Bachelor of Commerce mit Spezialisierung in Marketing und Versicherungsmathematik von der Universität von Manitoba.

Sean Bromley, Director

Herr Sean Bromley ist ein unabhängiger Berater für private und börsennotierte Unternehmen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Bergbau- und Technologieunternehmen. Als ehemaliger Anlageberater besitzt Herr Sean Bromley zudem umfassende Kenntnisse im Bereich Kapitalmärkte und Finanzierung. Sean Bromley ist als Direktor für mehrere börsennotierte und private Unternehmen tätig. Herr Sean Bromley erwarb 2013 einen Bachelor of Commerce mit Spezialisierung auf Finanzwesen an der University of Calgary.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.009.jpeg

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Wettbewerber bis zu 50 mal höher bewertet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.010.jpeg

Unser Antimon Aktientip Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) erscheint mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 1,81 Mio. EUR günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Antinomy Hot Stock Bolt Metals Corp. sind bis zu 50 mal höher bewertet.

1. Liberty Gold (ISIN: CA53056H1047, WKN: A2DRUS, Ticker FSE: PGW.F, Symbol TSX: LGD, OTC:LGDTF, $LGD)

Liberty Gold, ein kanadisches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 90 Mio. EUR, ist vor allem für seine Goldprojekte bekannt, hat aber auch Interesse an kritischen Metallen wie Antimon gezeigt. Die Marktkapitalisierung ist rund 50 mal so hoch als die von unserem Antimon Aktientip Bolt Metals Corp., was darauf hindeutet, dass Bolt Metals als kleineres Explorationsunternehmen erhebliches Wachstumspotenzial besitzt. Während Liberty Gold bereits etabliert ist, bietet unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals eine interessante Chance für Investoren, die in ein aufstrebendes Unternehmen mit Potenzial für bedeutende Wertsteigerungen investieren möchten.

2. Nova Minerals Limited (ISIN: US66982D1046, WKN: A3ESE9, NASDAQ: NVA, $NVA)

Nova Minerals, mit Sitz in den USA und einer Marktkapitalisierung von rund 24 Mio. EUR, engagiert sich im Estelle-Gold-Antimon-Projekt. Ihre Marktkapitalisierung ist etwa 13 mal so groß als die unseres Antimon Aktientips Bolt Metals. Dies zeigt, dass es in der Branche Raum für kleinere Explorationsunternehmen gibt, um erheblich zu wachsen. Da Nova Minerals bereits in der Exploration und Entwicklung von Antimon und Gold tätig ist, könnte Bolt Metals mit seiner aktuellen Bewertung eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger sein.

3. Metallis Resources (ISIN: CA59125R1064, WKN: A1W2NG, Ticker FSE: 0CVM.F, TSX.V: MTS, OTC:MTLFF, $MTS)

Metallis Resources, ebenfalls aus Kanada, konzentriert sich auf Explorationsprojekte in der Golden Triangle Region und hat eine Marktkapitalisierung von rund sieben Mio. EUR. Das ist rund vier mal so hoch als die Marktkapitalisierung unseres Antimon Aktientips Bolt Metals. Diese Relation zeigt, dass Bolt Metals als kleineres Unternehmen ein erhebliches Potenzial hat, insbesondere wenn es seine Ressourcen erfolgreich entwickelt und die Nachfrage nach Antimon weiter steigt.

4. United States Antimony Corporation (ISIN:US9115491030, WKN:868547, NYSE: UAMY, $UAMY)

Die United States Antimony Corporation (USAC) hat ihren Sitz in den USA und verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von rund 64 Mio. EUR, was etwa 36 mal so hoch ist wie die Marktkapitalisierung unseres Antinomy Hot Stock Bolt Metals. United States Antimony Corporation ist ein etablierter Produzent von Antimon mit Minen in den USA und Mexiko. Diese Größe zeigt, dass Unternehmen wie Bolt Metals eine attraktive Möglichkeit für Investoren darstellen könnten, die frühzeitig in aufstrebende Projekte investieren möchten und von einer möglichen Wertsteigerung profitieren wollen.

5. Military Metals (ISIN: CA5997841054, WKN: A40M9H, Ticker FSE: QN90.F, CSE:MILI.CN, OTC:MILIF, $MILI)

Military Metals Corp. ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) gelistetes Unternehmen. Es ist auf die Exploration und Entwicklung von kritischen Mineralien wie Antimon fokussiert. Die Marktkapitalisierung von Military Metals liegt bei rund 7 Mio. EUR. Das ist rund 4 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres Antimon Aktientips Bolt Metals. Dieser Vergleich unterstreicht das Potenzial von Bolt Metals Corp., insbesondere wenn man das Wachstumspotenzial des Antimonmarktes in Betracht zieht.

Antimony Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,90 EUR – 374% Aktienchance

Jetzt von der stärksten Preisrallye aller Zeiten auf dem globalen Antimonmarkt profitieren

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.011.jpeg

Drastische Preissteigerungen beim Rüstungsmetall Antimon

Stärkste Preisrallye aller Zeiten – Diese Antimon-Aktie jetzt kaufen

Die geopolitischen Spannungen und die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und in Israel haben zu einer Verknappung von Antimon geführt, einem kritischen Metall in der Rüstungsindustrie. Antimon wird in der Herstellung von Munition, Panzern und anderen Verteidigungsgeräten verwendet. Die Kriege haben die Nachfrage nach Rüstungsgütern stark erhöht, während gleichzeitig durch Sanktionen und Unterbrechungen der Lieferketten der Zugang zu Antimon, insbesondere aus wichtigen Produktionsländern wie China und Russland, eingeschränkt wurde. Dies hat die Verfügbarkeit des Metalls weltweit verringert. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Aktien unseres neuen Antimon Aktientips Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) zu investieren. Die globale Knappheit an Antimon und die daraus resultierende Preisrallye bieten außergewöhnliche Gewinnchancen. Mit einem Anstieg der Antimonpreise um bis zu 75 % auf bis zu 22.700$ pro Tonne seit Anfang 2024 und Chinas Exportbeschränkungen ist der Markt in Bewegung. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals Corp., mit seiner hochgradigen Antimon-Lagerstätte im New Britain-Projekt, ist ideal positioniert, um von der steigenden Nachfrage in Schlüsselindustrien wie Solarenergie und Verteidigung zu profitieren. Das New Britian-Projekt unseres Antimon Aktientips Bolt Metals Corp besitzt eine hochgradige Antimon-Lagerstätte mit einer Mineralisierung von bis zu 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold und 2358 g/t Silber. Unser Antimony Hot Stock Bolt Metals hat die Gesamtfläche der vielversprechenden Antimon-Lagerstätte zuletzt um 1.542 Hektar auf 2.035 Hektar nahezu vervierfacht. Ein extensives Explorationsprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow sorgen. Unser Antimon Aktientip Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF) erscheint mit einem aktuellen Börsenwert von gerade mal 1,81 Mio. EUR günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Antinomy Hot Stock Bolt Metals Corp. sind bis zu 50 mal höher bewertet. Clevere Anleger sichern sich daher schon jetzt die Aktien unseres neuen Antimon Aktientips Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN, OTC: PCRCF).

10 Gründe jetzt die Antimon-Aktien von Bolt Metals zu kaufen:

1. Einzigartiger Angebotsengpass: Die globale Knappheit an Antimon hat die stärkste Preisrallye aller Zeiten ausgelöst. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals ist in einer idealen Position, um von dieser Knappheit zu profitieren.

2. Starke Preisrallye: Seit Anfang 2024 sind die Preise für Antimon in China um 54 % und in Europa um 75 % gestiegen. Diese Entwicklung bietet hervorragende Gewinnmöglichkeiten.

3. Chinas Exportbeschränkungen: Als größter Antimonproduzent hat China angekündigt, Exporte aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken zu beschränken, was den Wert des Antimons weiter steigern dürfte.

4. Vielversprechende New Britain-Lagerstätte: Bolt Metals Corp besitzt eine hochgradige Antimon-Lagerstätte mit einer Mineralisierung von bis zu 10,4 % Antimon, 9,7 g/t Gold und 2358 g/t Silber.

5. Strategische Lage: Das Grundstück ist leicht zugänglich und bietet enorme Möglichkeiten für weitere Entdeckungen, was die Attraktivität von Bolt Metals zusätzlich erhöht.

6. Steigende Nachfrage in Schlüsselindustrien: Antimon ist unverzichtbar in Branchen wie Solarenergie und Rüstungsproduktion. Unser Antinomy Hot Stock Bolt Metals kann von der steigenden Nachfrage in diesen Sektoren profitieren.

7. Langfristiges strukturelles Defizit: Der Antimonmarkt steht vor einem langfristigen Defizit, was auf weitere Preissteigerungen und ein nachhaltiges Wachstumspotenzial hindeutet.

8. Moderne Explorationsmethoden: Durch den Einsatz modernster Geophysik- und Geochemie-Untersuchungen ist Bolt Metals bestens gerüstet, um das New Britain-Projekt effizient zur Bohrphase voranzubringen.

9. Erfahrenes Managementteam: Ein kompetentes Team mit langjähriger Erfahrung im Bergbau und in der Unternehmensentwicklung steht hinter Bolt Metals und sichert den Erfolg des Unternehmens.

10. Erhöhte Investitionsaktivität: Der Markt zeigt bereits eine erhöhte Aktivität, und Bolt Metals ist bereit, von den aktuellen Marktbedingungen und der steigenden Nachfrage zu profitieren.

Antimony Hot Stock – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,90 EUR – 374% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Bolt Metals Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Bolt Metals Corp. (ISIN CA0976923056 / WKN A3D8AK, Ticker: 6460.F, CSE: BOLT.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.boltmetals.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,60 EUR

Kurschance: 216%

Kursziel 24M: 0,90 EUR

Kurschance: 374%

Kursdaten

Kurs: 0,190 EUR

52W Hoch: 0,438 EUR

52W Tief: 0,050 EUR

Stammdaten

ISIN: CA0976923056

WKN: A3D8AK

Ticker: 6460.F

CSE: BOLT.CN

OTC: PCRCF

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 9,54 Mio.

Market Cap (): 1,81 Mio.

Chance / Risiko

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76906/AC-230924.012.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenskonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Bolt Metals Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Bolt Metals Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Bolt Metals Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Bolt Metals Corp.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Bolt Metals Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Bolt Metals Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Bolt Metals Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Bolt Metals Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Bolt Metals Corp. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Bolt Metals Corp. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Bolt Metals Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Bolt Metals Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Bolt Metals Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Bolt Metals Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Bolt Metals Corp. darstellen; dass Bolt Metals Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Bolt Metals Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Bolt Metals Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Bolt Metals Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Bolt Metals Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Bolt Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Bolt Metals Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Bolt Metals Corp. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit de dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die

Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Bolt Metals Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Bolt Metals Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Bolt Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Bolt Metals Corp. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Bolt Metals Corp. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (23.09.2024/ac/a/a)

Impressum

Bildnachweise: www.boltmetals.com, www.shutterstock.com

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

Kontakt:

aktiencheck.de AG

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Web: www.aktiencheck.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.