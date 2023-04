Stadtgutscheinsystemanbieter Awiti bietet neben der reinen Plattformnutzung nun auch die Möglichkeit, das Gutscheinsystem als reinen Services betrieben durch Awiti zu lizensieren.

Regionalportale erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie dazu beitragen, die Innenstädte zu beleben. Leider fehlt es oft an der notwendigen rechtlichen und organisatorischen Struktur vor Ort. Awiti ist bereits seit Längerem als umfassendes Portal für Regionen- und Stadtgutscheine bekannt. Um die Nutzung für Regionen noch einfacher zu gestalten, bietet Awiti nun die Möglichkeit an, die rechtliche Betreiberrolle zu übernehmen und somit den Einzelhandel zu stärken.

Die Plattform setzt sich aus flexiblen Modulen zusammen, darunter das Gutscheinsystem. Hier haben Bürger der Region die Möglichkeit, digitale oder physische Gutscheine zu erwerben und sie an Freunde, Familie oder für den eigenen Gebrauch einzusetzen. Einlösen können sie die Gutscheine bei teilnehmenden Händlern und Dienstleistern vor Ort, wobei sogar Punkte gesammelt und für zukünftige Einkäufe genutzt oder an wohltätige Organisationen in der Region gespendet werden können. Unternehmen können die Gutscheine zudem als steuerfreie Zuwendung für Mitarbeiter einsetzen und somit deren Bindung stärken. Der Online-Marktplatz ist optional, aber für viele Regionen eine sinnvolle Ergänzung, um auch der digitalen Nachfrage gerecht zu werden und Einzelhändlern die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte und Dienstleistungen online anzubieten.

Dabei ist verständlich, dass die Übernahme rechtlicher Verantwortung und der tägliche Plattformbetrieb eine Herausforderung darstellen können. Deshalb stellt Awiti eine Lösung vor: das neue Betreibermodell. Hierbei übernimmt die Plattform für Stadtgutscheinsysteme nicht nur die rechtliche Betreiberrolle, sondern auch den alltäglichen Betrieb der Plattform. Awiti kümmert sich um die Einrichtung und Verwaltung des Treuhandkontos, den wöchentlichen Buchungslauf samt Erstellung aller Abrechnungsdokumente, stellt alle notwendigen Rechtstexte bereit und bietet umfangreichen Support für Endkunden, Teilnehmer, Unternehmer und Region.

Sie bleiben für Ihre Region der erste Ansprechpartner für Ihr Regionalportal. Mit der rechtlichen Übernahme des Portals durch Awiti können Sie sich auf die Ansprache der Endkunden, Teilnehmer, Vereine und Unternehmer fokussieren.

Sollten Sie bei den Aktivitäten vor Ort wie beispielsweise der Akquisition von Teilnehmern Unterstützung oder einen langfristigen Partner wünschen, bietet Awiti ein Partnernetzwerk, das vor Ort unterstützt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

awiti – ein Projekt der billiton internet services GmbH

Herr Patrick Schulte

Martinshardt 19

57074 Siegen

Deutschland

fon ..: 0271/30386-0

fax ..: 0271/30386-20

web ..: http://www.awiti.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Lokales Gutschein-, Coupon-, Bonus-, Loyalitäts- und Mitarbeitermotivationssystem.

Pressekontakt:

billiton internet services GmbH

Herr Patrick Schulte

Martinshardt 19

57074 Siegen

fon ..: 0271/30386-0

web ..: http://www.billiton.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

