Der Verkaufsdruck am Edelmetallmarkt hielt unvermindert an. Gold verzeichnete jüngst seine schwächste Handelswoche seit 1983.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 28.03.2026, 7:12 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung

Goldprojekt mit klarem Wachstumspotenzial

Stabiles Goldförderland, große Ressourcen und ein 60.000-Meter-Bohrprogramm!

– Werbung – Dieser Artikel wird im Auftrag von Newcore Gold Ltd. veröffentlicht! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten, nicht leistungsabhängigen IR-Beratungsvertrag mit Newcore Gold Ltd. · Autor: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29. März 2026, 7:45 Uhr Berlin/Zürich ·

Der Verkaufsdruck am Edelmetallmarkt hielt unvermindert an. Gold verzeichnete jüngst seine schwächste Handelswoche seit 1983.

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer solchen Marktphase zählt nicht mehr die langfristige Qualität einer Position, sondern vor allem, was sich schnell in Bargeld umwandeln lässt. ,Margin Calls‘ taten ihr Übriges. Nach dieser recht starken Korrektur dürfte sich Gold jedoch weitgehend stabilisieren, während es den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei rund 4.100 USD testet. Deshalb lohnt es sich nun, Goldminenaktien wieder genauer unter die Lupe zu nehmen. Trotz des massiven Ausverkaufs profitiert der Quartalsdurchschnitt von der extrem starken Performance zu Jahresbeginn. Der durchschnittliche Goldpreis im ersten Quartal 2026 lag zum 23. März 2026 bei etwa 4.845 USD pro Feinunze.

Heute wollen wir uns auf Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) konzentrieren. Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten, voran. Newcore bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren 13 %igen Anteil am Unternehmen hervorsticht und mit Aktionären auf Linie ist und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distrikt-Ebene. Mit einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung arbeitet das Unternehmen derzeit an der Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) und setzt sein 60.000 Meter umfassendes Programm zur Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen fort. Newcore Gold wird…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viel Erfolg und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Mit freundlichen Grüßen, Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Marktbewertungen sind Meinungsäußerungen. Sachliche Aussagen basieren – sofern nicht anders angegeben – auf öffentlich zugänglichen Primärquellen des Unternehmens und offizieller Stellen.

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Quellen: Newcore Gold (Pressemitteilungen vom 5. Februar 2026, 2. März 2026, 12. März 2026 und 18. März 2026; Fact Sheet und Unternehmenspräsentation März 2026), Hamburg Commodities Fair (offizielle Ausstellerliste 2026), Minerals Commission / Ministerium für Land und natürliche Ressourcen, Ghana.

Offenlegung / Bekanntmachung / Marketingmitteilung

Diese Veröffentlichung wurde von der SRC swiss resource capital AG im Auftrag von Newcore Gold Ltd. erstellt und verbreitet. Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Newcore Gold Ltd. besteht eine gebührenbasierte, nicht leistungsabhängige IR-Beratungsvereinbarung. Der Verfasser ist Marc Ollinger. Für die Zwecke der Offenlegung in Kanada stellt dies eine bezahlte Werbe-/Investor-Relations-Mitteilung dar; die Beziehung zum Emittenten und die Art der Vergütung werden hiermit klar offengelegt.

Offenlegungen gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Werbe- und Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Unabhängigkeit: Diese Publikation wurde nicht gemäß den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt. Sie unterliegt daher keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung.

Grundlage / Methodik: Die Grundlage bilden in erster Linie Unternehmensmitteilungen, Unternehmenspräsentationen, Factsheets / Unternehmenspräsentationen, technische Berichte gemäß NI 43-101, öffentlich zugängliche Informationen aus offiziellen Quellen in Ghana sowie die offizielle Website der Hamburg Commodities Fair. Es wird eine qualitative Einschätzung abgegeben; ein konkretes Kursziel oder Bewertungsmodell wird nicht veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten

Der primäre Interessenkonflikt ergibt sich aus der bezahlten IR- und Kommunikationsbeziehung zwischen der SRC swiss resource capital AG und dem betreffenden Emittenten.

Nach Angaben von SRC und dem Autor bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Long- oder Short-Positionen und keine Nettoposition von 0,5 % oder mehr in Wertpapieren von Newcore Gold Ltd.

Nach Angaben von SRC gab es in den letzten 12 Monaten keine Mandate als Market Maker, (Co-)Lead Manager oder im Investmentbanking für Newcore Gold Ltd. Nach Angaben von SRC hält Newcore Gold Ltd. keine Beteiligung von 5 % oder mehr an SRC.

Risikohinweise

Anlagen in Aktien, insbesondere in Small-Cap-, Explorations- und Erschließungsaktien, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Preis-, Liquiditäts-, Länder-, Währungs-, Rohstoffpreis-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Umwelt- und Projektentwicklungsrisiken, bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Projektkennzahlen, Studienergebnisse und Entwicklungsziele können sich aufgrund weiterer technischer Arbeiten, Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkurse, Kostenannahmen, Genehmigungsanforderungen oder Marktbedingungen erheblich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf den weiteren Projektfortschritt, den Zeitpunkt der Fertigstellung der PFS, die Ergebnisse laufender Bohrprogramme, zukünftige Ressourcenentwicklungen, wirtschaftliche Indikatoren und die weitere Entwicklung des Enchi-Goldprojekts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen.

Haftungsausschluss

Alle Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die von SRC als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch – soweit gesetzlich zulässig – keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Ansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

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