St-Georges Eco-Mining: Rücktritt eines Board-Mitglieds und Berufung von James C. Passin in das Board

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 31. Mai 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE:SX)(OTCQB:SXOOF)(FWB:85G1) möchte bekannt geben, dass Frank Dumas von seiner Position als Director und Chief Operating Officer des Unternehmens zurückgetreten ist. Mit Wirkung zum 1. Juni 2023 wird Frank Dumas die Aufgaben des neu geschaffenen Postens des Vice-President of Business Development von St-Georges übernehmen. James C. Passin wurde zu einem unabhängigen Board-Mitglied ernannt, um die durch Franks Ausscheiden aus dem Board of Directors frei gewordene Stelle zu besetzen.

(…) Frank ist eine große Bereicherung für das Unternehmen, und wir sind froh, dass er uns erhalten bleibt, um uns bei der Einleitung der nächsten Entwicklungsphasen zu unterstützen. St-Georges tritt in eine neue Phase ein und wird zusätzliche Hilfe benötigen, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. Seit der Gründung des Unternehmens Anfang der 2000er-Jahre hat Frank maßgeblich zu dessen Entwicklung und Erfolg beigetragen, manchmal auch auf Kosten seines Privatlebens. Die Schaffung eines Postens speziell für die Geschäftsentwicklung war schon lange im Gespräch und Frank eignet sich dank seiner Stärken perfekt für diese Funktion, während er weiterhin mit dem Team an unseren gemeinsamen Zielen arbeitet (…) In der letzten Woche haben Mitglieder des Board of Directors mit Frank über das Thema seiner erforderlichen Berichterstattung gesprochen. Es wird erwartet, dass die gesamte historische Berichterstattung in Einklang gebracht wird. Das Board of Directors wird Sicherheitsmechanismen einrichten, um eine Wiederholung einer solchen Situation durch einen Insider des Unternehmens in Zukunft zu vermeiden (…) Darüber hinaus freuen wir uns, James im Board of Directors des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Seine umfassenden Kontakte und sein Fachwissen im Finanz- und Energiesektor sollten uns helfen, Meilensteine schneller zu erreichen. Er wird unser Team perfekt ergänzen (…), so Herb Duerr, President und CEO von St-Georges.

Über James C. Passin

James Passin ist Unternehmer und Investor mit 20 Jahren Erfahrung als Manager von Hedgefonds und Private-Equity-Fonds, insbesondere in der Finanzierung und Entwicklung von Unternehmen in der Aufbauphase, und hat in seiner früheren Funktion als Fondsmanager bei den mit Firebird Management LLC verbundenen Unternehmen FGS Advisors LLC und FG2 Advisors LLC ein Portfolio im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar verwaltet. Herr Passin wurde von der New York Times als Daredevil Investor und von der Financial Times als The Indiana Jones of Frontier Markets bezeichnet.

Herr Passin ist Mitbegründer und CEO von BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV), Chairman von Shiftcarbon, Inc. (CSE: SHFT), Director von Mindset Pharma, Inc. sowie Mitbegründer und Executive Chairman von Aduro Minerals Pty Ltd. Herr Passin ist Absolvent des Listed Company Director Programms des Singapore Institute of Directors, hat ein Zertifikat in Corporate Governance und ist Chartered Market Technician und Mitglied der CMT Association.

Über St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges entwickelt neue Technologien, um einige der häufigsten Umweltprobleme im Bergbausektor zu lösen, darunter die Maximierung der Metallrückgewinnung und das Recycling von Batterien im Kreislauf. Das Unternehmen exploriert auf den Projekten Manicougan und Julie an der Nordküste von Quebec nach Nickel und PGEs und hat mehrere Explorationsprojekte in Island, darunter das Goldprojekt Thor. Die Aktien von St-Georges mit Hauptsitz in Montreal sind an der CSE unter dem Kürzel SX notiert und werden an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 85G1 sowie am OTCQB Venture Market für US-amerikanische und internationale im Frühstadium oder in der Entwicklung befindliche Unternehmen unter dem Symbol SXOOF gehandelt. Die Unternehmen sind in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand und unterziehen sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess. Investoren finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen auf www.otcmarkets.com.

