Sri Lanka in Berlin – Großer Bahnhof nach Sachsen-Anhalt Wahl im International Club Berlin

Sri Lanka im Aufwind – Beeindruckende Veranstaltung in Berlin

Berlin/Colombo: Der traditionsreiche Internationale Club Berlin empfahl sich erneut als gute Adresse, wenn es um Zukunftsfragen geht. Naturgemäß beruht dies auf Machern und Teilnehmern sowie den Themen die im Kreise interessierter Entscheidungsträger zu diskutieren sind. Und um Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft ging es am Tag nach der nicht allein für Sachsen-Anhalt wichtigen Wahl: Sri Lanka, 2027 mit der EXPO 2027 seit vielen Jahren wieder auf dem Weg auf die Weltbühne und die immer wichtiger werdenden Themen „Fachkräfte, Wissenschafts- und Handelskooperationen, Neue Technologien, Logistik und Tourismus“ waren wir das German Global Trade Forum Berlin und den International Club Berlin nicht allein Anlass für einen regen Austausch hierzu, sondern auch über die beide Länder verbindenden Bezüge, die kein anderer als Sachsen-Anhalts amtierender Parlamentspräsident Dr. Gunner Schellenberger (CDU) erläutern konnte. Kulturpflege und Denkmalschutz sowie die Zusammenarbeit beim Fachkräfteaustausch sind nicht erst seit dem Besuch des Stellvertretenden Außenministers von Sri Lanka in der Landeshauptstadt Magdeburg beide Seiten bewegende Themen.

Nach der Begrüßung durch Bettina Farrimond, Event Managerin des International Club Berlin und der Einführung durch Rechtsanwalt Eberhard J. Trempel, Director General German Global Trade Forum Berlin erläuterte H.E. Thivanka Athuraliya, Chargé d‘ Affaires der Botschaft der Demokratischen Sozialistischen Republik von Sri Lanka die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region bevor es mit dem Beitrag von Dr. Gunnar Schellenberger spannend aber in erster Linie informativ wurde. Ergebnis: „Sachsen-Anhalt bleibt gesichert weltoffen, freundlich und vor allem verlässlich“. Eine durchweg positive Botschaft, die das Team der Vertretung Sri Lankas in Deutschland gerne bestätigte, das erst vor kurzem die Gelegenheit hatte, am Sommerfest des Rennclubh4 im Anschluss an den Wirtschafts-Cup des Magdeburger Golf-Vereins persönliche Eindrücke zu gewinnen.

Minister Counsellor Senuja Samaraweera führte im Anschluss in die sich neu ergebenden „Business Opportunities today“. Die Krise im Nahen Osten, die Verschiebung der Achsen der Wirtschaft von Europa nach Asien und in den pazifischen Raum begründen eine große Nachfrage an Investitionen im Land und das nicht allein im Logistik-Bereich. Der Kampf der Großen um Einflusssphären ist ein weiterer Pluspunkt für das Land. Dies unterstrich auch der „Außenminister“ der Baader SE aus Lübeck, Kourosh Pourkian, der u.a. in seiner Eigenschaft als Honorary Consul of Tadjikistan für die Norddeutschen Länder die Bedeutung der Aqua- und Agrarwirtschaft für die Ernährungswirtschaft hervor hob, die für den Wirtschaftsraum der von Indien bis nach Indonesien reichenden Region 1,7 Mrd. Menschen Arbeit und Zukunft geben muss.

Das Interesse der Teilnehmer an der Teilnahme an der geplanten deutschen Delegationsreise zur Sri Lanka EXPO 2027 im Januar war ebenso so groß wie der sich anschließende smal talk, der von den möglichen Folgen der Wahlen nicht unbeeinflußt blieb.

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