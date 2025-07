Sportmarke U.S. Polo Assn. feiert 2025 ihr fünfjähriges Jubiläum als offizieller Ausstatter des ,British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup‘ und sorgt erstmals für internationale Übertragung des Events auf ESPN

La Dolfina/Scone holt sich mit 9:8 gegen Kazak den Sieg, bejubelt von einer Rekordmenge an Zuschauern

WEST PALM BEACH, FLORIDA / MIDHURST, UK / ACCESS Newswire / 23. Juli 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), wurde 2025 neuerlich als offizieller Ausstatter des British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup ausgewählt und ist nun zum fünften Mal in Folge Partner des Cowdray Park Polo Clubs. USPA Global – das Unternehmen, das für das Management der milliardenschweren Marke U.S. Polo Assn. verantwortlich zeichnet – und seine Medien-Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) werden den Cowdray Gold Cup erstmals auf ESPN übertragen und damit den britischen Spitzen-Polosport einem internationalen Sportpublikum näherbringen. Überprüfen Sie bitte die Sendezeiten in Ihrem lokalen Programm.

Das British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup 2025 wurde vom 24. Juni bis zum 20. Juli im historischen Cowdray Park Polo Club ausgetragen. Mehr als 35.000 Sportfans waren beim Halbfinale und Finale dabei. Das prestigeträchtige Turnier endete mit einem spannenden Endspiel, in dem La Dolfina/Scone vor mehr als 15.000 Zuschauern Kazak mit einem 9:8 besiegte. La Dolfina/Scone schrieben dabei Geschichte: Der legendäre Spieler Adolfo Cambiaso und seine Tochter Mia Cambiaso gewannen erstmals als Vater-Tochter-Duo in einem Team das British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup. Das Spiel von La Dolfina/Scone begann schon früh mit einem dominanten 3:0 im ersten Chukka (Spielabschnitt). Trotz eines beherzten Vorstoßes von Kazak und toller Tore von Nico Pieres behielt das Team dank präziser Teamarbeit und herausragender Defensivleistungen von Mia Cambiaso die Kontrolle über das Spiel. Die U.S. Polo Assn. hatte die Ehre, den Most Valuable Player Award, den Preis für die/den wertvollste/n Spieler/in, an Mia Cambiaso von La Dolfina/Scone zu überreichen, die während des gesamten Turniers mit einer herausragenden Leistung überzeugte.

U.S. Polo Assn. stellte allen Mitarbeitern vor Ort Kleidung mit demselben Markenlogo zur Verfügung und sorgte auch bei den Besuchern mit immersiven Aktivierungen für beste Unterhaltung. In Zusammenarbeit mit Brand Machine Group (BMG), dem Markenpartner der U.S. Polo Assn. im Vereinigten Königreich, veranstaltete die Marke Ticketverlosungen, Divot-Stomp-Preisvergaben, Mützenverlosungen sowie Verlosungen von Einkaufsgutscheinen und bot darüber hinaus exklusive Produkte an, die in einem Pop-up-Merchandise-Shop der U.S. Polo Assn. vor Ort verkauft wurden. Die internationale Sportmarke spendete außerdem an die vom Cowdray Park Polo Club benannte Wohltätigkeitsorganisation Midhurst Palliative Care, die von Dr. Alex MacCallum, dem Vorsitzenden des Kuratoriums von Midhurst Palliative Care, entgegengenommen wurde.

U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, eines der führenden Turniere der Welt zu unterstützen und mitzuhelfen, dass die Faszination des British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup 2025 erstmals über ESPN einem Millionenpublikum zuteilwird, erklärt J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global (Unternehmen, das für das Management der milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verantwortlich ist). Diese Übertragung ist ein epochaler Moment für den Polosport. Sie steht im Zeichen unserer anhaltenden Bemühungen, diesen Sport und auch unsere internationale Sportmarke im Vereinigten Königreich, einem unserer wachstumsstärksten Märkte, noch populärer zu machen.

Die Sportfans genossen es, einen Polowettbewerb auf höchstem Niveau zu sehen und dabei den englischen Charme des Cowdray Park Polo Club zu erleben. Das British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup gilt neben dem U.S. Open Polo Championship®, dem argentinischen Open Polo Championship, dem USPA Gold Cup® und dem Queens Cup als eines der prestigeträchtigsten Turniere der Welt. Unter den hochkarätigen Spielern der Veranstaltung waren auch einige der ganz großen Namen des Polosports, wie etwa Polo Hall of Famer Adolfo Cambiaso, Poroto und Mia Cambiaso, Facundo und Nico Pieres, Mark Tomlison, Tomas Beresford, James Harper, Hugo Taylor, Camilo Castagnola, Hazel Jackson, Hilario Ulloa und viele andere.

In Partnerschaft mit U.S. Polo Assn. setzen wir auch weiterhin auf das Knüpfen authentischer Kontakte und steigern gleichzeitig die Sichtbarkeit des kultigen Cowdray Park Polo Clubs bei Sportfans und Konsumenten in aller Welt, erklärt Boo Jalil, CEO der Brand Machine Group, dem britischen, australischen/neuseeländischen und polnischen Partner der Marke U.S. Polo Assn. Dass wir dieses illustre Turnier den ESPN-Zuschauern auf der ganzen Welt zugänglich machen, ist ein echter Meilenstein – nicht nur für den englischen Polosport, sondern für den Sport als solches.

Der Cowdray Gold Cup wurde erstmals im Jahr 1956 auf dem berühmten Cowdray Estate, einem 16.500 Acres großen Anwesen, ausgetragen und ist bis heute eines der prestigeträchtigsten Turniere im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt. Cowdray Park gilt als Home of English Polo, denn das erste Poloturnier wurde hier bereits 1910 ausgetragen. Der im Herzen Englands gelegene Cowdray Park ist stolz auf sein reiches Erbe im Spitzensport, wo die besten Polospieler der Welt gegeneinander antreten und Teil der Geschichte und Tradition des Parks werden.

Für den Cowdray Park Polo Club ist es eine große Ehre, die U.S. Polo Assn. als geschätzten und langjährigen Partner des Gold Cup-Wettbewerbs an der Seite zu haben, so Jonathan Russell, CEO des Cowdray Park Polo Club. Die Unterstützung der U.S. Polo Assn. als offizieller Ausstatter des Top-Turniers im Vereinigten Königreich wertet das Turniererlebnis auf und trägt mit der allerersten Übertragung auf ESPN dazu bei, den Cowdray Gold Cup auf die Weltbühne zu bringen.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der USPA und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. Über ihre Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) verwaltet USPA Global auch Global Polo TV, einen Sender für Sport- und Lifestyle-Inhalte. Weitere Sportinhalte finden Sie unter globalpolo.com.

Über Brand Machine Group (BMG)

BMG ist im Bereich Modeinnovation international führend und hat sich als vertikaler Hersteller und weltweiter Lizenzierungsspezialist mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung etabliert. Durch Partnerschaften mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess von Design, Herstellung und Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und vertritt gleichzeitig die DNA eines vielfältigen Portfolios von Marken, das die Bereiche Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren einschließlich Mode für Erwachsene und Kinder sowie Accessoires umfasst.

Das Markenportfolio von BMG umfasst U.S. Polo Assn. Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture. BMG bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung nachhaltiger und ethischer Geschäftspraktiken durch die Gewährleistung vollständiger Transparenz in seiner gesamten weltweiten Lieferkette im Einklang mit dem ETI Base Code.

Besuchen Sie uspoloassn.co.uk, brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Termine kontaktieren Sie bitte sales@brandmachinegroup.com.

Über den Cowdray Park Polo Club

Der Cowdray Park Polo Club wird oft als Kronjuwel von Cowdray beschrieben. Seit einem Jahrhundert steht Cowdray Park an der Spitze des professionellen Polosports – nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch international. Wettkampfpolo wird in Cowdray bereits seit 1910 gespielt. Damals gründete die Familie Pearson einen kleinen Country Club, und bis heute ist ihre Leidenschaft für diesen Sport ungebrochen. Cowdray ist Austragungsort des international renommierten British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup, und Poloteams aus der ganzen Welt strömen nach Cowdray, um daran teilzunehmen. Der Cowdray Gold Cup ist eines der wichtigsten Ereignisse im britischen Gesellschaftskalender – die Einzelveranstaltung mit dem größten Polopublikum des Vereinigten Königreichs.

Nähere Informationen über das Polospiel in Cowdray erhalten Sie unter www.cowdraypolo.co.uk.

