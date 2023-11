„Spielend“ zum Excellence Award mit innovativen Ansätzen für KMUs

Auszeichnung für Ulrich Münchbach beim ‚Internationalen Speaker Slam‘ in Wiesbaden

Niedernhausen, 17. November 2023 – Ulrich Münchbach, ein innovativer Kopf im Bereich Digitalisierung und Gamification, wurde beim 3. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die Veranstaltung, ein Zusammentreffen der Besten aus 27 Ländern, bot ein Forum für die Präsentation zukunftsweisender Ideen auf zwei Bühnen.

Münchbach, dessen Expertise in der Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung funktionaler Web-Lösungen liegt, hat einen neuen Ansatz für KMUs aufgezeigt. Sein Vortrag „Digitalisierung & Gamification Hand in Hand“ beleuchtete die Potenziale dieser Kombination, um Unternehmen in der digitalen Ära zu stärken. Er betonte, wie KMUs durch die Integration von spielerischen Elementen in die Arbeitsumgebung die Motivation und Produktivität ihrer Teams steigern können.

„Stellen Sie sich beispielsweise vor, wie die Einführung eines Gamification-basierten Systems in einem kleinen oder mittelständischen Produktionsunternehmen zu einer messbaren Steigerung der Mitarbeitermotivation und damit zu einer verbesserten Fertigungseffizienz führen kann.“ Münchbachs Methoden eröffnen neue Möglichkeiten, Geschäftsprozesse zu dynamisieren und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

In seiner Rede hob Münchbach hervor: „In der digitalen Welt geht es darum, die kreativen Stärken der Menschen zu nutzen und sie geschickt mit digitalen Technologien zu verbinden.“ Diese Herangehensweise erfordert sorgfältige Planung und individuelle Anpassung an die Bedürfnisse jedes Unternehmens.

Die Anerkennung beim Speaker Slam, der ein internationales Fachpublikum begeisterte, bestätigt Münchbachs Fähigkeiten, komplexe Ideen zu kommunizieren. Seine Konzepte bieten insbesondere für KMUs wertvolle Ansätze, um sich in der digitalen Welt erfolgreich zu positionieren und weiterzuentwickeln.

