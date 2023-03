Manche Entscheidung wäre anders ausgefallen, wenn die richtige Information zur richtigen Zeit gekommen wäre. Oft fehlte ein Gesprächspartner auf Augenhöhe um sich über Strategien auszutauschen.

Wenn ich das vorher gewusst hätte! Sie selbst werden diesen Satz sicher auch schon öfter ausgesprochen haben. Mir geht es genauso. Manches wäre vermieden worden, wenn die richtige Information zur richtigen Zeit gekommen wäre. Oft fehlte ein erfahrener Gesprächspartner, um sich auf Augenhöhe austauschen zu können.

Manchmal hat man das Glück zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennen zu lernen. So wie es mir gegangen ist, als ich vor vielen Jahren Steve Jobs in Paris kennenlernen durfte. Und er damit mein Leben geprägt hat. Er begeisterte mich für das Internet. Leider war es damals noch zu früh, es existierte eigentlich noch gar nicht. Aber ich wusste, dass es eines Tages die Welt auf den Kopf stellen wird.

Viele konnten mich so als digitalen Visionär kennenlernen. Tue das Richtige und rede darüber, würde ich heute sagen.

Keiner gewinnt alleine!

Bis heute habe ich mein Business viele Male neu erfunden. Ich durfte sogar zwei Unternehmen mit an die Börse bringen. Immer hatte ich Sparringspartner an meiner Seite, mit denen ich mich austauschen konnte. Die zuhören konnten, mit denen ich mich auf Augenhöhe austauschte. Die mir Ideen gaben, auf die ich allein nicht gekommen wäre. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Keiner gewinnt alleine! Sie kennen diesen Satz vielleicht von mir.

Heute bin ich selbst zu einem Sparringspartner für Unternehmer auf Augenhöhe geworden. Ich finde neue Ansätze für konkrete Aufgaben und hinterfragen vorhandene Ideen zur Lösung und denke diese weiter. Mir macht es Spaß. Einen Riesenspaß sogar mit meiner gesamten Erfahrung, Kompetenz und Netzwerken alles einzubringen, um gemeinsam neue Wachstumshorizonte erschließen zu können.

Es gibt immer eine Gunst des Augenblickes, eine Kairos Chance, neue Wege zu gehen. Und wenn man sich das Wort: NEU näher anschaut, dann heißt es Buchstabe für Buchstabe: NUR EIN UNTERSCHIED macht’s.

https://www.wissenskrieger.de



Edgar K. Geffroy – Erfinder neuer Geschäftswelten

39 Jahre erfolgreicher Unternehmer – 4.000 Vorträge – 1.000.000 Zuhörer, Leser, Kunden & Follower – Erfinder der Clienting® Strategie – Entwicklung von Wachstumsstrategien für Unternehmer in 50 Branchen – Krisenmanager – Autor von 30 Büchern – 250.000 verkaufte Exemplare – 31 Übersetzungen.

Strategien nicht nur in Krisenzeiten, Kunde, Vertrieb und Digitalisierung, KI Plattformen das sind seine Themen für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter.



