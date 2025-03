Southern Cross Gold verdoppelt Explorationsziel mit steigendem Gehalt im Sunday Creek Gold-Antimonprojekt

MÄRZ 3, 2025 Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd („SXGC“, „SX2“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (FRA:MV3.F – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/) meldet eine Verdoppelung des Gold- und Antimon-Explorationsziels Sunday Creek in Victoria, Australien.

HIGHLIGHTS

– Der geschätzte Bereich der potenziellen Mineralisierung für das Explorationsziel beträgt (siehe auch Tabellen 1 und 2):

– 8,1 – 9,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,3 g/t Goldäquivalent („AuEq“) bis 10,6 g/t AuEq für 2,2 Mio. Unzen AuEq bis 3,2 Mio. Unzen AuEq

Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101") und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 Edition („JORC") erstellt.

– Das Explorationsziel beschränkt sich auf drei der vier Hauptgebiete entlang des Streichs des Brekzien-Gesteins auf dem Projekt: Rising Sun (über 340 m Streich), Apollo (über 280 m Streich) und Golden Dyke (über 400 m Streich) mit insgesamt 1.020 m Streich. Dies schließt die vor kurzem gebohrte hochgradige Mineralisierung Christina nicht mit ein und entspricht etwa 67 % des 1,5 km langen Streichs der bisherigen Hauptbohrfläche bei Sunday Creek.

– Das Explorationsziel 2025 zeigt ein starkes Wachstum im Vergleich zum Explorationsziel 2024, das am 23. Januar 2024 gemeldet wurde. Die Tonnage stieg um bis zu 88 %, die Gehalte verbesserten sich um bis zu 15 % und das gesamte enthaltene AuEq-Metall stieg um bis zu 120 %. Die räumliche Abdeckung des Projekts wurde erheblich erweitert und deckt nun 67 % des 1,5 km langen Hauptbohrbereichs ab, während die technischen Verbesserungen eine 40%-ige Zunahme der Bohrlöcher, fast doppelt so viele Untersuchungsergebnisse, mehr als dreifache Dichtemessungen und eine tiefere Mineralisierung bis 1.120 m unter der Oberfläche umfassen. Diese umfassenden Fortschritte unterStreich die zunehmende Größe des Projekts bei gleichzeitiger Beibehaltung seiner außergewöhnlichen hochgradigen Eigenschaften.

– Der Bohrbetrieb bei Sunday Creek wird mit sechs aktiven Bohrgeräten fortgesetzt, und eine Erweiterung steht unmittelbar bevor, da zwei weitere Bohrgeräte für das Projekt vorgesehen sind – eines Ende März und ein weiteres Anfang April. 2025 – Beschleunigung der Exploration entlang des Streichs und in größeren Tiefen.

Michael Hudson, President & CEO von SXGC, erklärt: „Sunday Creek zeigt weiterhin, warum es eine der bedeutendsten hochgradigen Gold-Antimon-Entdeckungen der letzten Zeit ist. Die dramatische Erweiterung des Explorationsziels von Sunday Creek – eine Verdoppelung der Tonnage und des enthaltenen Metalls bei gleichzeitiger Beibehaltung der außergewöhnlichen Gehalte im letzten Jahr – stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Sunday Creek dar, auch wenn es sich nur um 67 % des gebohrten Gebiets handelt.

„Im letzten Jahr haben wir unser Explorationsziel von 1,0 bis 1,6 Moz AuEq auf 2,2 bis 3,2 Moz AuEq erhöht und dabei außergewöhnliche Gehalte von 8,3 bis 10,6 g/t AuEq beibehalten. Dies stellt ein beträchtliches Wachstum in allen Bereichen dar, wobei die Tonnage um 84 bis 88 %, die Gehalte um 9 bis 15 % und die insgesamt enthaltenen Unzen Goldäquivalent um 100 bis 120 % gestiegen sind. Dies stellt Erweiterung unseres Ziels um 1,2 bis 1,6 Moz AuEq dar, und zwar sowohl durch die Tonnagenerweiterung als auch durch die verbesserten Gehalte, insbesondere bei Rising Sun, wo wir durchgehend höhergradige Ergebnisse in der Tiefe erzielen. Am bedeutsamsten ist, dass dieses Ziel nur 67 % des 1,5 km langen Hauptbohrbereichs umfasst, was darauf hindeutet, dass sowohl innerhalb als auch außerhalb des gebohrten Bereichs noch erhebliches Potenzial vorhanden ist.

„Das Ziel zeigt die außergewöhnlich hohen Gehalte von Sunday Creek, die es in das oberste globale Quartil einordnen und ein beträchtliches Potenzial für hohe Gewinnspannen bieten. Das Projekt profitiert von seiner Lage in einer Tier-1-Jurisdiktion mit ausgezeichneter Infrastruktur mit direktem Straßenzugang, nahegelegener Stromversorgung und ohne die Notwendigkeit von abgelegenen Camps oder umfangreichen Dieseltransporten.

„Unsere metallurgischen Tests zeigen eine hervorragende Gold- und Antimongewinnung (93 bis 98 %), wobei die nicht refraktäre Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist. Das Gold-Antimon-System weist eine bemerkenswerte Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.120 m auf. Hinweise aus nahegelegenen Minen deuten auf ein Potenzial für noch höhere Gehalte unterhalb unserer aktuellen Explorationstiefe hin, was ein erhebliches Potenzial für künftige Explorationen darstellt, während der strategische Antimongehalt (der 21 bis 24 % des In-situ-Werts ausmacht) angesichts der jüngsten Exportbeschränkungen Chinas und des Drängens westlicher Nationen auf sichere kritische Mineralienlieferketten an Bedeutung gewinnt.

„Gleichzeitig mit den Bohrungen werden grundlegende Umweltstudien durchgeführt, und erfolgreiche regionale Explorationsergebnisse könnten unsere gesamte Ressourcenbasis über den derzeitigen Schwerpunkt Sunday Creek hinaus erweitern.

EXPLORATIONSZIEL

Die ungefähren kombinierten Explorationszielbereiche sind in Tabelle 1 aufgelistet, während Tabelle 2 eine Zusammenfassung der Explorationsziele für jedes Schürfgebiet enthält. Die Standorte sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Tabelle1 . Sunday Creek Explorationsziel für Apollo, Rising Sun, Golden Dyke auf dem Sunday Creek Projekt

Bereich Tonnen (Mt) AuEq g/t* Au g/t Sb % Au-Äquivalent (Moz) Au (Moz) Sb (kt)

Tieferer Fall 8.1 8.3 6.4 0.8 2.2 1.7 66.6

Höherer Fall 9.6 10.6 8.3 0.9 3.2 2.6 88.2

Tabelle2 . Explorationsziele für die Grundstücke Rising Sun, Apollo und Golden Dyke auf dem Projekt Sunday Creek

Prospekt Tonne Bereich (Mt) AuEq-Gehaltsbereich (g/t) Au-Gehalt Bereich (g/t) Sb-Gehalt Bereich (%) Enthaltene AuEq (Moz) Enthaltenes Au (Moz) Enthaltenes Sb (Kt)

Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch

Rising Sun 3.1 3.8 11.3 16.1 9.3 13.7 0.8 1.0 1.1 2 0.9 1.7 25.4 38.3

Apollo 3.2 3.6 5.9 6.4 4.2 4.5 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.5 23.1 28.6

Golden Dyke 1.8 2.1 7.6 7.6 5.2 5.2 1.0 1.0 0.4 0.5 0.3 0.4 18.1 21.4

Insgesamt 8.1 9.6 8.3 10.6 6.4 8.3 0.8 0.9 2.2 3.2 1.7 2.6 66.6 88.2

Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 Edition („JORC“) erstellt.

EXPLORATIONSZIEL AUFWÄRTSPOTENZIAL

Das Projekt Sunday Creek weist weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial auf, das weit über das kürzlich erweiterte Explorationszielgebiet hinausgeht. Das Projekt kombiniert eine hochgradige Mineralisierung mit mehreren hochgradigen Zonen, die außerhalb des aktuellen Zielgebiets gebohrt wurden.

Das Explorationsziel deckt 67 % des Streichs des 1,5 km langen Hauptbohrgebiets ab. Der andere Teil des Hauptbohrgebiets wurde noch nicht in der Intensität bebohrt, die für die Aufnahme in dieses Explorationsziel erforderlich ist, was das Potenzial für eine weitere Steigerung der gesamten Gold-Antimon-Ausstattung des Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek unterstreicht. Zu den gebohrten Gebieten, die noch nicht in das Explorationsziel aufgenommen wurden, gehören:

Geografische/räumliche Vorteile:

1. Christina

– Zeigt ein System, das 400 m westlich des aktuellen Explorationsziels Bonanza-Gehalte aufweisen kann, einschließlich:

o SDDSC148: 0,5 m @ 76,1 g/t AuEq (76,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 252,6 m

o SDDSC137W2: 1,7 m @ 300,2 g/t AuEq (296,2 g/t Au, 1,7% Sb) aus 208,2 m

o SDDSC137W2: 11,9 m @ 2,1 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 0,5% Sb) aus 166,9 m

o SDDSC150: 1,7 m @ 204,3 g/t AuEq (204,1 g/t Au, 0,1% Sb) aus 570,8 m

o SDDSC150: 0,7 m @ 137,7 g/t AuEq (137,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 591,3 m

– Mehrere hochgradige Abschnitte deuten darauf hin, dass die Mineralisierung einen ähnlichen Stil wie bei Apollo und Rising Sun aufweist

2. Rising Sun Verlängerungen

– Unbeschränkte Bohrergebnisse, die noch nicht im Explorationsziel innerhalb des Footprints von Rising Sun enthalten sind, einschließlich:

o SDDSC144: 0,7 m @ 193,6 g/t AuEq (193,4 g/t Au, 0,1% Sb) aus 609,3 m

o SDDSC061: 6,1 m @ 19,0 g/t AuEq (19,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 689,0 m

– Hohe Werte nachweisen und weiter in die Tiefe gehen

3. Apollo Ost

– Hohe Antimongehalte (bis zu 10,9 % Sb), die ein Potenzial für Metallzonen bis zu 100 m oberhalb und östlich des Explorationsziels aufweisen, mit Bohrergebnissen, die Folgendes beinhalten:

o SDDSC112: 0,9 m @ 42,8 g/t AuEq (16,7 g/t Au, 10,9% Sb) aus 273,2 m

4. Regionale Skala

– Das mineralisierte System von Sunday Creek erstreckt sich weit über das aktuelle Bohrgebiet hinaus und bietet überzeugende Beweise für eine aussichtsreiche Geologie mit einer Streichlänge von 12 km.

o Das mineralisierende System wird durch mehrere parallele Gang-Brekzien-Strukturen und ausgedehnte Zonen mit alterierten Sedimenten definiert, die alle einem einheitlichen Ost-West-Trend folgen. Dieser strukturelle Rahmen wurde durch ein Netzwerk historischer Grubenbaue und eine dokumentierte Gold-Antimon-Produktion an mehreren Standorten entlang des Trends bestätigt.

– Moderne technische Arbeiten haben dieses Potenzial durch mehrere unabhängige Datensätze weiter bestätigt:

o Starke geophysikalische Anomalien der induzierten Polarisation (IP) stimmen mit systematischen geochemischen Bodenanomalien und detaillierten geologischen Kartierungen überein, die alle die Kontinuität des mineralisierten Systems bestätigen.

– Zu den frühen Bohrungen von SXGC gehört das 3 km östlich gelegene Grundstück Leviathan, das eine Goldmineralisierung aufweist, einschließlich:

o SDDLV003: 0,5 m @ 15,7 g/t Au aus 87,0 m

o SDDLV004: 0,3 m @ 5,6 g/t Au aus 73,4 m und 0,3 m @ 19,4 g/t Au aus 100,7 m

5. Tiefenpotenzial

– Mineralisierung in >1.120 m Tiefe nachgewiesen

– Das System bleibt in der Tiefe offen, wo umliegende Minen eine Mineralisierung bis zu 2 km unter der Oberfläche nachgewiesen haben

– Tiefbohrungen zeigen die Fortsetzung der hohen Gehalte

6. Gradpotenzial

– Potenzial für die Definition weiterer hochgradiger Gebiete: So wurden beispielsweise bei Golden Dyke bisher keine hochgradigen Gebiete festgelegt.

– Hochwertige Triebe bleiben offen

– Rising Sun mit den bisher besten Graden

VERGLEICH DER EXPLORATIONSZIELE 2024-2025: DEUTLICHES WACHSTUM

In diesem aktualisierten Explorationsziel 2025, das auf einem sehr erfolgreichen Bohrjahr basiert, wurde ein beträchtlicher Zuwachs verzeichnet, der eine starke Verbesserung bei allen Schlüsselkennzahlen zeigt und die wachsende Größe des Projekts und den anhaltend hochgradigen Charakter unterstreicht. Abbildung 4 zeigt einen Längsschnitt durch das Hauptbohrgebiet im Laufe der Zeit, wobei das Explorationsziel 2024 und das aktuelle aktualisierte Explorationsziel den raschen Explorationserfolg der letzten Jahre hervorheben.

In der letzten Aktualisierung vom 23. Januar 2024 meldete das Unternehmen ein Explorationsziel mit einer geschätzten potenziellen Mineralisierung von 4,4 Mt @ 7,2 g/t AuEq (1,0 Moz AuEq) im unteren Fall bis 5,1 Mt @ 9,7 g/t AuEq (1,6 Moz AuEq) im oberen Fall.

Das neue Explorationsziel vom 02. März 2025 zeigt ein beträchtliches Wachstum mit einer geschätzten potenziellen Mineralisierung, die nun von:

– Unterer Fall: 8,1 Mt @ 8,3 g/t AuEq (2,2 Moz AuEq)

– Oberer Fall: 9,6 Mt @ 10,6 g/t AuEq (3,2 Moz AuEq)

Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 Edition („JORC“) erstellt.

Wichtigste Verbesserungen von 2024 bis 2025 (von Klein- zu Großbuchstaben)

– Tonnage-Wachstum: 84 bis 88 % Anstieg

– Verbesserung des AuEq-Gehalts: 9 bis 15 % Steigerung

– Enthaltenes AuEq-Metall: Anstieg um 100 bis 120 % (Gold 103 bis 130 %, Antimon 24 bis 40 %)

Räumliche Ausdehnung

– 2024: 50% der 1,2 km langen Hauptbohrstrecke (620 m) abgedeckt

– 2025: Deckt 67 % der 1,5 km langen Hauptbohrstrecke ab (1.020 m)

Technische Neuerungen

– Erhöhte Bohrdichte (von 116 auf 162 Bohrlöcher)

– Mehr Untersuchungsergebnisse (von 26.513 bis 49.595)

– Bessere Dichtemessungen (von 353 auf 1.169)

– Tiefere Mineralisierung (tiefste von 1.003 m bis 1.120 m unter der Oberfläche)

ZUSAMMENFASSUNG DER RELEVANTEN EXPLORATIONSDATEN, METHODIK, ANNAHMEN UND NÄCHSTE SCHRITTE

Die Grundlage, auf der die offengelegte potenzielle Menge und der Gehalt bestimmt wurden, basiert auf der Kontinuität der Mineralisierung, die durch Explorations-Diamantbohrergebnisse (die bereits früher gemeldet wurden, einschließlich relevanter Abschnitte und Pläne) in der Nähe der intrusiven „Hauptstruktur“-Zone und der gebleichten Sedimente definiert wurde. Die Streichausdehnungen im unteren Modell wurden auf die Hälfte der Bohrabstände (~15 m) oder auf die örtlich begrenzte Geologie (d.h. die Grenzen der gebleichten Sedimente oder des Deichs) minimiert, je nachdem, was kleiner war. Die Ausdehnung des oberen Modells wurde auf den durchschnittlichen Aderstreich (typischerweise ca. 40 m) oder auf geologische Beschränkungen ausgedehnt, je nachdem, was kleiner ist.

Das Explorationsziel wurde auf eine vertikale Tiefe von 1.120 m unter der Oberfläche (-835 m RL) begrenzt, die durch die tiefste Mineralisierung begrenzt ist, die bis dato innerhalb der „Hauptstruktur“-Graben/Dyke-Brekzie und gebleichten Sedimenten innerhalb von Rising Sun definiert wurde.

Bei Rising Sun, Apollo und Golden Dyke wurde eine Reihe von subvertikalen Lodien innerhalb eines 1.020m breiten Korridors abgegrenzt, wobei die Mineralisierung nach Osten, Westen und in die Tiefe offen ist.

Nur die Gebiete Rising Sun, Apollo und Golden Dyke wurden für das Explorationsziel in Betracht gezogen, da sie genügend Bohrungen enthalten, um eine Kontinuität zu vermuten und auf Gehaltsbereiche zu schließen, aber nicht genügend Bohrabstände, um das gesamte Gebiet in eine Mineralressourcenschätzung umzuwandeln. Das Explorationsziel basiert auf der Interpretation der folgenden Geologie- und Mineralisierungsdaten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung zusammengestellt wurden:

– 162 strukturell orientierte Bohrlöcher mit 73.299,16 m im Hauptgebiet Sunday Creek, die von Mawson/SXGC gebohrt wurden;

– 64 Aircore-, Reverse-Circulation- und nicht orientierte Diamantbohrlöcher auf 5.599 m, die in der Vergangenheit auf dem Projekt gebohrt wurden;

– 49.595 Bohrlochuntersuchungsergebnisse;

– 1.169 Dichtemessungen an mineralisierten Diamantbohrkernen wurde anhand des Durchschnitts der Gesteinstypen und einer Regressionsberechnung in Abhängigkeit vom Antimongehalt ein variabler SG-Wert berechnet, wobei bei Sb% >1 ein SG-Wert von 0,0197 x Sb% + 2,77 verwendet wurde und bei weniger als 1% Sb ein Wert von 2,77 auf das Explorationsziel angewendet wurde.

– Geologische Oberflächenkartierung, geologische Daten und geologische Diamantkernbohrungen;

– Detaillierte LiDAR-Bilder;

– Geophysikalische Datensätze, einschließlich detaillierter bodenmagnetischer und induzierter 3D-Polarisationsdaten;

– Wireframing und Modellierung der mineralisierten Körper Apollo, Rising Sun und Golden Dyke.

Für das Explorationsziel wurden insgesamt 85 mineralisierte Aderformen erstellt, von denen 18 hochgradige interne Formen (bei Rising Sun und Apollo, jedoch nicht bei Golden Dyke, da keine Bohrdaten vorliegen) definiert wurden ( Tabelle3 & Tabelle4 ). Für insgesamt 70 der Adersätze wurden die Gehalte anhand von zusammengesetzten Untersuchungsdaten geschätzt, während für 15 Adersätze der berechnete Durchschnittsgehalt von Rising Sun (7,8 g/t Au und 0,8 % Sb in Kleinbuchstaben und 11.5 g/t Au und 1,0 % Sb), Apollo (unterer Fall 3,8 g/t Au und 0,7 % Sb und oberer Fall 4,1 g/t Au und 0,7 % Sb) oder Golden Dyke (unterer und oberer Fall 5,6 g/t Au, 1,0 % Sb) und dies wurde auf das Explorationsziel angewendet. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass Rising Sun höhere Gold- und Antimongehalte als Apollo und Apollo Deep enthalten könnte, wobei Golden Dyke noch nicht bis in die Tiefe erprobt wurde, um die Neigung zu höheren Gehalten zu bestimmen.

Die Mineralisierung in allen Adersätzen wurde durch die tiefste Mineralisierung begrenzt, die bis dato definiert wurde, und zwar innerhalb der „Hauptstruktur“-Graben/Dyke-Brekzie und gebleichten Sedimenten innerhalb von Rising Sun etwa 1.120 m unter der Oberfläche. Bei Apollo erstreckte sich das Explorationsziel von der Oberfläche bis zu dem Punkt, an dem die Bohrdichte abnimmt, 900 m unter der Oberfläche

Unterhalb der Bohrabschnitte bis zur unteren Schätzgrenze wurde für den niedrigen Tonnagebereich eine Mindestbreite von 2 m (~ 75 % der mittleren geschätzten wahren Breite aller modellierten Bereiche) und für den hohen Tonnagebereich eine Mindestbreite von 2,5 m (ungefähre mittlere wahre Breite aller modellierten Bereiche) angewandt. Die Streichausdehnung im Modell für den niedrigen Tonnagebereich wurde auf die Hälfte des Bohrabstands (~15 m) oder auf die örtlich begrenzte Geologie (d. h. die Grenzen des veränderten Sediments (ASED) oder des Deichs) minimiert, je nachdem, was kleiner war. Beim Modell für den hohen Tonnagebereich wurden Streichausdehnungen angewandt, die auf den durchschnittlichen Aderstreich (typischerweise etwa ~40 m) oder auf geologische Einschränkungen ausgedehnt wurden, je nachdem, was kleiner war.

Wireframes wurden in Leapfrog Geo unter Verwendung eines Schwellenwerts von 1,0 g/t Au über 2 m erstellt. Das wirtschaftliche Verbundwerkzeug wurde verwendet, um die Einbeziehung dünner, hochgradiger Abschnitte zu ermöglichen. Die Gehaltsbereiche wurden anhand einer vorläufigen Gehaltsschätzung ermittelt, die mit Hilfe von Leapfrog Edge auf den von oben geschnittenen und zusammengesetzten Daten durchgeführt wurde.

Die Gehaltsschätzungen wurden anhand eines Post-Composite-Top-Cuts von 80 g/t Au für die Adersätze in Apollo, Rising Sun und Golden Dyke berechnet. Für die hochgradigen Subdomänen wurde eine Reichweitenbeschränkung von 15 % (~10 bis 15 m) angewendet und anschließend ein Top-Cut von 300 g/t Au für Apollo und 400 g/t Au für Rising Sun.

Die hoch- und niedrig gradigen Bereiche werden in erster Linie durch den Anteil der hochgradigen Subdomänen („hochgradige Kerne“) innerhalb der Schätzungen von Rising Sun und Apollo beeinflusst. Der niedrige Gehaltsbereich geht von dem bestehenden Verhältnis zwischen hochgradigen Kernen und Aderset-Material aus – etwa 2 % des Volumens der Explorationsform -, während der hohe Gehaltsbereich ein höheres Verhältnis von ~ 4 % anwendet. Diese Variation spiegelt den Ausschluss oder die Einbeziehung einer ausgeprägten hochgradigen Population wider, die über mehrere Adern hinweg beobachtet wurde. Da zusätzliche Bohrungen das Vertrauen in die Subdomänenbildung verbessern, können diese hochgradigen Zonen genauer abgegrenzt und separat geschätzt werden.

In den unteren Bereichen steuert Rising Sun 38 % der Tonnen und 55 % der enthaltenen Unzen bei, Apollo steuert 40 % der Tonnen und 26 % der enthaltenen Unzen bei und Golden Dyke 22 % der Tonnen und 18 % der enthaltenen Unzen.

Für die High-Range-Bereiche steuert Rising Sun 40 % der Tonnen und 66 % der enthaltenen Unzen bei, Apollo steuert 38 % der Tonnen und 21 % der enthaltenen Unzen bei und Golden Dyke 22 % der Tonnen und 13 % der enthaltenen Unzen

Das Tenor-Potenzial aller Schürfstellen ist nach wie vor beträchtlich, wenn weitere hochgradige Bereiche erkannt und abgetrennt werden können, um den hochgradigen Charakter der Adern aufrechtzuerhalten, d.h. die oberen Abschnitte können mit weiteren Daten erhöht werden.

Der Antimongehalt macht zwischen 24 % (Low-Range) und 21 % (High-Range) der AuEq-Unzen bei einem AuEq-Faktor von 2,39 aus.

Das Explorationsziel beschränkt sich auf drei der vier Hauptgebiete entlang des Streichs des Brekzien-Gesteins auf dem Projekt: Rising Sun (über 340 m Streich), Apollo (über 280 m Streich) und Golden Dyke (über 400 m Streich) mit insgesamt 1.020 m Streich. Dieser Streich entspricht etwa 67 % des 1,5 km langen Streichs der bisherigen Hauptbohrfläche bei Sunday Creek.

Abbildung 3 veranschaulicht, wie sich die Kappung des Goldgehalts (Top-Cuts oder „TC“) sowohl auf den Durchschnittsgehalt der Mischproben im Explorationsziel als auch auf die statistische Zuverlässigkeit dieser Probenpopulationen auswirkt. Niedrigere Werte des Variationskoeffizienten (CV) – berechnet als Standardabweichung geteilt durch den Mittelwert – weisen auf ein geringeres geologisches Risiko durch konsistentere Probendaten hin.

Das Projekt Sunday Creek weist in allen Zonen günstige statistische Merkmale auf:

– Rising Sun: Der CV sank von 1,8 (vor dem Top-Cutting) auf 1,35 (nach dem Top-Cutting)

– Apollo: CV von 1,36 (vor Top-Cutting) auf 1,0 (nach Top-Cutting) gesenkt

– Golden Dyke: CV blieb stabil bei 1,0 (sowohl vor als auch nach dem Top-Cutting)

Wichtig ist, dass Sunday Creek im Zuge der fortschreitenden Bohrungen und der Identifizierung hochgradiger Kern-Subdomänen eine stetige Abnahme der CV-Werte sowohl vor als auch nach der Anwendung von Top-Cuts aufwies, was auf eine verbesserte Zuverlässigkeit der Daten und eine geringere Unsicherheit hinweist.

Die geschätzten wahren Mächtigkeiten von Rising Sun, Apollo und Golden Dyke sind in allen Schürfgebieten relativ einheitlich. Apollo weist mit durchschnittlich 4,2 m (Median 3,5 m), Rising Sun mit 2,8 m (Median 2,4 m) und Golden Dyke mit 3,2 m (Median 2,3 m) die größte geschätzte tatsächliche Breite auf. Innerhalb des Zentrums vieler Adersätze zeigen hochgradige Kerne Konsistenz, wobei Apollo im Durchschnitt 0,5 m (Median 0,4 m, Maximum 1,3 m) und Rising Sun im Durchschnitt 0,6 m (Median 0,4 m, Maximum 2,4 m) betragen.

AUF DEM WEG ZUR MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG

Die vorgeschlagenen Explorationsaktivitäten zielen darauf ab, die Gültigkeit des Explorationsziels zu testen und von einem Explorationsziel zu einer Mineralressourcenschätzung überzugehen, und werden die folgenden Aktivitäten umfassen;

Erhebungen zum Erbe der Ureinwohner

Die für den Zugang zum Explorationszielgebiet erforderlichen Erhebungen zum Kulturerbe wurden in Zusammenarbeit mit dem Taungurung Land and Waters Council abgeschlossen, der die einheimischen Rechtsinhaber, die Taungurung People, vertritt.

Kulturelles Erbe Freigaben

Die Begehungen, die erforderlich sind, um Zugang zum Explorationszielgebiet zu erhalten, wurden in Zusammenarbeit mit dem Taungurung Land and Waters Council durchgeführt, der die einheimischen Rechtsinhaber, die Taungurung People, vertritt.

Zulassungen

Der Großteil des Explorationsziels befindet sich innerhalb einer kleinen Kronlandzuteilung. SXGC ist Eigentümer von 1.054,51 Hektar, die das Kronland vollständig umschließen. Die für Explorationsbohrungen zur Erkundung des Explorationsziels erforderlichen Genehmigungen wurden sowohl für das Kronland als auch für das Grundbesitzland eingeholt.

Explorationslizenzen

Der überwiegende Teil des Explorationsziels befindet sich innerhalb der erteilten Retention Licence RL6040 und ist von der erteilten EL6163 umgeben. Für die Erkundung des Explorationsziels sind keine weiteren Explorationslizenzen erforderlich.

Erkundungsprogramm

Die Erweiterungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen werden auf dem Projekt fortgesetzt, wobei sechs Diamantbohrgeräte im Einsatz sind, um die Mineralisierungsbohrungen innerhalb des Explorationsziels zu erweitern und die Mineralisierung in den Mineralressourcenstatus aufzuwerten, während sich ein Bohrgerät auf regionale Explorationsziele konzentriert. Es wird erwartet, dass diese Aktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein werden.

Metallurgische Testarbeiten

SXGC hat erste metallurgische Testarbeiten an zwei Bohrlöchern aus dem Explorationszielgebiet abgeschlossen, die am 10. Januar 2024 gemeldet wurden. Mineralogische Untersuchungen zeigten einen hohen Anteil an nicht refraktärem, nativem Gold (82 % bis 84 %). Darüber hinaus ergab die Schwerkraft- und Massenflotation eine Goldgewinnung von 93,3 % bis 97,6 %. Die Flotation ergab eine Gewinnung von 88,9% bis 95,0 %

Schätzung der Mineralressourcen

SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd (SRK“) wurde mit der fortlaufenden Unterstützung bei der Modellierung und der eventuellen Erstellung einer Mineralressourcenschätzung beauftragt, die den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, 2012 Edition (JORC“) entspricht.

ÜBER SUNDAY CREEK

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationsgrundstücken.

Geschichte

Bei der Lagerstätte Sunday Creek handelt es sich um ein hochgradiges orogenes (oder epizonales) Vorkommen. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und alluviale Abbaustellen in den bestehenden Genehmigungen. Die frühere Produktion bei der Sunday Creek-Liegenschaft wird mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben. Zu den größeren historischen Abbaustätten entlang des Trends von West nach Ost gehören Christina, Golden Dyke, Rising Sun und Apollo.

Regionale Geologie

Sunday Creek kommt in der Melbourne-Zone der Lachlan-Geosynklinale vor, in Sequenzen, die durch die spätdevonische Tabberabberan-Orogenese gefaltet und geschoben wurden. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen, Schlammsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Synklinalen und Antiklinalen gefaltet ist.

Struktureller Rahmen und lokale Geologie

In die sedimentäre Abfolge ist eine Reihe von Monzodiorit-Diorit-Gängen und Brekzien in Ost-West-Richtung eingebettet. Die Sunday Creek-Dykes weisen sehr unterschiedliche Texturen und Zusammensetzungen auf, wobei die frühesten aphanitischen Varietäten entlang dünner Bruchreihen abgelagert wurden. Diese feinkörnigen Erzgänge gehen mit zunehmender Mächtigkeit lokal in porphyrische bis massive Varianten über und brekziieren in komplexen Bereichen oder in der Nähe von Faltenscharnieren.

Großflächige Überschiebungen, die subparallel zum nach Nordwesten verlaufenden Strukturkorn verlaufen, versetzen das Gangsystem und eine Reihe von subvertikalen Erweiterungsgängen bilden sich subparallel zum Bettungstrend und orthogonal zur intrudierten Gangsequenz. Die Adern konzentrieren sich auf Bereiche mit hohem Kompetenzkontrast, wie z. B. den intrudierten Gang und die umgebende Alteration, Faltenscharniere und Bereiche mit struktureller Komplexität.

Änderung

In der Ferne durchdringt eine regionale Chlorit-Alteration die Sedimente, mit einem Wechsel der Glimmerzusammensetzung von phengitischem zu muskovitischem Glimmer, der sich der Mineralisierung nähert, einer Zunahme der Karbonatflecken und der Zementierung und in der Nähe des Deichs eine sehr intensive, strukturzerstörende Alteration aus Serizit-Karbonat-Kieselsäure-„Bleichen“ der Sedimente.

Mineralisierung und strukturelles Umfeld

Geologische Kontrollen der Mineralisierung (strukturell, chemisch, stratigraphisch) gibt es bei jeder Erzlagerstätte, und Sunday Creek ist nicht anders. Die Mineralisierung ist strukturell kontrolliert, wobei eine verstärkte Mineralisierung innerhalb der „Bleiche“ um die Intrusionssequenz herum zu beobachten ist. Die frühe Alteration und Sulfidmineralisierung (Pyrit) nutzte die vesikuläre/amygdaloidale Beschaffenheit des durchgängig alterierten/mineralisierten Dykes und der brekziösen Bereiche oder bildet in Ost-West-Richtung verlaufende Pyritadern.

Die Gold-Antimon-Mineralisierung befindet sich vorwiegend in Zonen mit subvertikalen, spröden, nach NW Streichden Scherungsgängen und damit verbundenen Adern, die sichtbares Gold, Quarz, Stibnit, gelegentlich faserige Sulfosalze und geringfügige ferroanische Karbonatfüllungen enthalten. Die Adern weisen einen begleitenden Saum aus vereinzelten Sulfiden in Form von Arsenpyrit, Pyrit und Arsenopyrit auf. Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adersätzen, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das „Wirtgestein“) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer „Goldenen Leiter“, bei der sich das Hauptgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Rising Sun und Apollo wurden diese einzelnen „Sprossen“ in einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sind 2,4 m bis 3,8 m breit (mittlere Mächtigkeit) (und bis zu 10 m) und haben einen Streich von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 162 Bohrlöcher mit 73.299,16 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher mit 582,55 m bei Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher mit 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechzig (60) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und siebenundsechzig (67) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wenn man einen unteren Schnitt von 2 m @ 1 g/t AuEq anwendet.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.500 m Streich des Grundgebirges von Christina bis zu den Apollo-Prospekten definiert wurden, von denen etwa 850 m intensiver erprobt wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bisher wurden mindestens 71 Sprossen“ mit hoher Sicherheit definiert, die durch hochgradige Bohrkerne mit Abschnitten (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedrig gradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, das potenzielle Ausmaß dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2, 5 & 6).

Weitere Informationen

Weitere Erörterungen und Analysen des Projekts Sunday Creek sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der Website von SXGC zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit President & CEO Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com abgerufen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden, wie dies auch bei dem hier berichteten Explorationsziel der Fall war. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen Längs- und Draufsichten mit dem neuen Explorationsziel und ausgewählten, bereits gemeldeten Bohrergebnissen, geostatistischen Zusammensetzungen und Variationskoeffizienten sowie den regionalen Projektstandort. Tabelle 1 und 2 enthalten den Bereich des Explorationsziels für Sunday Creek und sind nach Schürfstellen und aufgeteilt. Tabelle 3 und Tabelle 4 fassen die einzelnen Bereiche und Gehaltsparameter innerhalb des Explorationsziels zusammen. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben, sofern nicht anders angegeben*, um höhergradige Ergebnisse zu demonstrieren.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie ab dem 15. September 2024 Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte verhängen wird. Dies setzt die westlichen Rüstungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf das Angebot des Metalls aus und treibt die Preise in die Höhe, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 21 bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ist jetzt doppelt an der TSXV: SXGC und ASX: SX2 notiert.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 60 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 73,3 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 21 bis 24 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation zwischen 93 und 98 % liegt.

Mit 18 Mio. AUD in bar, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von SXGC besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben im interpretierten mineralisierten Gestein und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung („AuEq“) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

SXGC ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und Ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 unter Verwendung eines Goldpreises von 2.500 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Mineralisierung von Sunday Creek bei Costerfield ist SXGC der Ansicht, dass ein = ( / ) + 2,39 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

JORC-Erklärung der zuständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf das Explorationsziel für das Projekt Sunday Creek beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist President & CEO von Southern Cross Gold Consolidated Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Herr Hudson ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist President & CEO von Southern Cross Gold Consolidated Limited und beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angelegenheiten in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Bestimmte Informationen in dieser Meldung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, sind dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024 entnommen, der mit Zustimmung der zuständigen Person, Herrn Steven Tambanis, erstellt wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www2.asx.com.au unter dem Code „SX2“ verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktankündigung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der zuständigen Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktveröffentlichung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in dem ursprünglichen Dokument/der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, sich gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

– Ende-

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin – Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär – Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „vorbereitet“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den von SXGC bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten (unter dem Code SX2) beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von SXGC bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereichten Unterlagen, die für SXGC in Kanada unter www.sedarplus.ca und in Australien unter www.asx.com.au unter Code SX2 verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1 : Sunday Creek-Längsschnitt mit insgesamt 85 Aderformen, die für das Explorationsziel erstellt wurden (blaue Formen, blau schattierter Umriss). Das Explorationsziel beschränkt sich auf die drei Hauptgebiete entlang des Streichs der Gesteinsbrekzien auf dem Projekt: Rising Sun (über 340 m Streich), Apollo (über 280 m Streich) und Golden Dyke (über 400 m Streich) mit insgesamt 1.020 m Streich. Dieser Streich stellt nur 67 % der 1,5 km langen Hauptbohrstrecke bei Sunday Creek dar, auf der bisher hochgradige Bohrabschnitte durchteuft wurden.

Abbildung 2 : Sunday Creek Planansicht mit Explorationszielgebiet (blaue Formen, schattierte blaue Umrisse).

Abbildung3 veranschaulicht, wie sich die Kappung des Goldgehalts (Top-Cuts) sowohl auf den Durchschnittsgehalt der Mischproben im Explorationsziel als auch auf die statistische Zuverlässigkeit dieser Probenpopulationen auswirkt. Die Diagramme zeigen die Werte des Variationskoeffizienten (CV) – berechnet als Standardabweichung geteilt durch den Mittelwert – für die Grundstücke Apollo, Rising Sun und Golden Dyke, sowohl vor als auch nach der Anwendung von Top-Cuts.

Niedrigere CV-Werte weisen auf konsistentere Probendaten mit geringerer Variabilität hin, was sich direkt in einem geringeren geologischen Risiko niederschlägt. Diese statistische Verbesserung ist von entscheidender Bedeutung für hochgradige Goldvorkommen, bei denen die Bewertung der Gehaltskontinuität für das Vertrauen in die Ressourcen unerlässlich ist.

Die Gehaltsschätzungen wurden anhand sorgfältig kalibrierter Parameter entwickelt:

– Ein Standard-Oberschnitt von 80 g/t Au wurde auf Adersätze in allen drei Schürfgebieten angewandt.

– Für hochgradige Subdomänen wurde eine 15%ige Reichweitenbeschränkung (etwa 10 bis 15 m) eingeführt.

– Zusätzliche höhere Top-Cuts wurden selektiv auf hochgradige Zonen angewendet: 300 g/t Au für Apollo und 400 g/t Au für Rising Sun

Dieser Ansatz optimiert das Gleichgewicht zwischen der Erhaltung des hochgradigen Charakters der Lagerstätte und der Verringerung der statistischen Ausreißereffekte, wodurch letztendlich weniger Bohrungen erforderlich sind, um ein höheres Vertrauen in das Ressourcenmodell zu erreichen und den Gesamtkapitalbedarf zu senken.

Abbildung 4 : Entwicklung der Exploration von Sunday Creek (1967-2025), langer Abschnitt, der die fortschreitenden Bohrerfolge und die Erweiterung der hochgradigen Abschnitte zeigt, mit Umrissen der Explorationsziele 2024 und 2025.

Abbildung5 : Die regionale Draufsicht auf Sunday Creek zeigt den Umriss der erweiterten geophysikalischen IP-Vermessung, Bodenproben (einschließlich geplanter/im Gange befindlicher Proben), den strukturellen Rahmen, die regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebiete und die breiten regionalen Gebiete, die durch 12 Bohrlöcher im Rahmen des 2.383 m umfassenden Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

Abbildung6 : Lage des Projekts Sunday Creek zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Redcastle

Tabelle 3 : Aufteilung des Explorationsziels im unteren Bereich nach einzelnen Adersätzen und Gehaltsannahmen

Bereich Band Bereich Au g/t Sb %. AuEq SG Tonnen Au (Unze) Sb (t) AuEq (oz)

A10_VeinSet: 38,301 Apollo 4.93 0.70 6.6 2.77 106,094 16,823 741 22,516

A15_VeinSet_L: 10,045 Apollo 5.97 0.10 6.2 2.77 27,825 5,340 29 5,559

A20_VeinSet: 22,073 Apollo 4.58 0.31 5.3 2.77 61,142 9,008 187 10,445

A30_VeinSet: 65,102 Apollo 3.36 0.75 5.1 2.77 180,333 19,462 1,351 29,840

A40_VeinSet: 45,222 Apollo 3.06 0.19 3.5 2.77 125,265 12,313 238 14,139

A50_VeinSet: 87,320 Apollo 2.24 0.22 2.8 2.77 241,876 17,382 531 21,459

A60_VeinSet: 19,754 Apollo 6.65 0.90 8.8 2.77 54,719 11,704 490 15,468

A65_VeinSet_L: 17,575 Apollo 2.53 0.56 3.9 2.77 48,683 3,963 271 6,042

A67_VeinSet_L: 11,729 Apollo 3.89 0.30 4.6 2.77 32,489 4,063 98 4,819

A70_VeinSet: 51,812 Apollo 2.84 0.93 5.1 2.77 143,519 13,085 1,336 23,347

A75_VeinSet: 13,400 Apollo 4.70 0.19 5.1 2.77 37,118 5,604 69 6,135

A77_VeinSet: 9764.9 Apollo 6.72 0.78 8.6 2.77 27,049 5,843 211 7,461

A80_VeinSet: 24,596 Apollo 1.76 0.29 2.5 2.77 68,131 3,855 199 5,386

A90_VeinSet: 17,743 Apollo 2.27 0.73 4.0 2.77 49,148 3,580 357 6,320

A130_VeinSet: 56,558 Apollo 3.77 0.98 6.1 2.77 156,666 19,006 1,535 30,797

A131_VeinSet: 32,128 Apollo 8.59 2.27 14.0 2.81 90,280 24,946 2,045 40,658

A135_VeinSet: 49,159 Apollo 3.90 0.57 5.3 2.77 136,170 17,070 772 23,003

A138_VeinSet: 31,947 Apollo 6.20 0.83 8.2 2.77 88,493 17,627 738 23,300

A140_VeinSet: 41,971 Apollo 4.31 0.79 6.2 2.77 116,260 16,105 922 23,192

A141_VeinSet: 35,428 Apollo 4.44 1.02 6.9 2.79 98,844 14,117 1,012 21,892

A142_VeinSet: 64,883 Apollo 5.07 0.79 7.0 2.77 179,726 29,300 1,425 40,248

A143_VeinSet: 8330.7 Apollo 2.18 0.93 4.4 2.77 23,076 1,617 215 3,271

A144_VeinSet: 8545.2 Apollo 9.97 0.91 12.1 2.77 23,670 7,586 215 9,239

A145_VeinSet: 66,002 Apollo 2.01 0.39 2.9 2.77 182,826 11,841 713 17,318

A146_VeinSet: 5599.6 Apollo 4.15 0.97 6.5 2.77 15,511 2,070 150 3,226

A150_VeinSet: 51,999 Apollo 5.51 1.36 8.8 2.8 145,597 25,815 1,975 40,989

A152_VeinSet: 4636.7 Apollo 7.12 0.58 8.5 2.77 12,844 2,941 74 3,512

A155_VeinSet: 46,879 Apollo 4.52 0.72 6.2 2.77 129,855 18,890 936 26,082

A157_VeinSet: 15,948 Apollo 8.03 0.68 9.7 2.77 44,176 11,406 301 13,722

A158_VeinSet: 66,301 Apollo 3.81 0.66 5.4 2.77 183,654 22,478 1,210 31,778

A160_VeinSet: 46,790 Apollo 3.81 0.66 5.4 2.77 129,608 15,863 854 22,427

A165_VeinSet: 39,435 Apollo 7.44 0.68 9.1 2.77 109,235 26,113 747 31,850

A175_VeinSet: 61,783 Apollo 3.81 0.66 5.4 2.77 171,139 20,946 1,128 29,613

RS01_VeinSet: 99,973 Aufgehende Sonne 12.71 1.56 16.4 2.8 279,924 114,427 4,357 147,907

RS05_VeinSet: 116,930 Aufgehende Sonne 5.98 0.48 7.1 2.77 323,896 62,241 1,547 74,128

RS10_VeinSet: 104,280 Aufgehende Sonne 8.21 1.51 11.8 2.8 291,984 77,104 4,421 111,075

RS06_VeinSet: 41,729 Aufgehende Sonne 6.16 0.31 6.9 2.77 115,589 22,892 360 25,657

RS06_VeinSet_L: 5185.4 Aufgehende Sonne 0.39 0.10 0.6 2.77 14,364 179 14 285

RS07_VeinSet: 27,606 Aufgehende Sonne 5.13 0.46 6.2 2.77 76,469 12,622 350 15,311

RS08_VeinSet: 14,470 Aufgehende Sonne 8.37 1.33 11.6 2.8 40,516 10,909 540 15,061

RS09_VeinSet: 6683.8 Aufgehende Sonne 2.37 0.67 4.0 2.77 18,514 1,413 124 2,366

RS10_L_VeinSet: 4,489 Aufgehende Sonne 7.76 0.80 9.7 2.77 12,434 3,102 100 3,870

RS15_VeinSet: 47,573 Aufgehende Sonne 26.99 1.01 29.4 2.79 132,729 115,155 1,342 125,465

RS15_VeinSet_L: 3299.1 Aufgehende Sonne 5.32 0.72 7.1 2.77 9,139 1,564 66 2,072

RS16_VeinSet: 3,835 Aufgehende Sonne 3.39 1.22 6.3 2.79 10,700 1,166 131 2,170

RS17_VeinSet: 39,763 Aufgehende Sonne 15.43 0.21 15.9 2.77 110,144 54,634 229 56,394

RS18_VeinSet: 31,903 Aufgehende Sonne 7.76 0.80 9.7 2.77 88,371 22,045 711 27,508

RS19_VeinSet: 20,043 Aufgehende Sonne 10.06 0.34 10.9 2.77 55,519 17,961 186 19,394

RS20_VeinSet: 61,117 Aufgehende Sonne 4.25 0.56 5.6 2.77 169,294 23,135 940 30,360

RS30_VeinSet: 20,852 Aufgehende Sonne 4.47 0.57 5.8 2.77 57,760 8,306 331 10,852

RS38_VeinSet: 12,561 Aufgehende Sonne 1.75 1.12 4.4 2.79 35,045 1,975 393 4,995

RS40_VeinSet: 54,579 Aufgehende Sonne 7.54 1.30 10.7 2.8 152,821 37,044 1,991 52,340

RS45_VeinSet: 2,441 Aufgehende Sonne 10.91 3.15 18.4 2.83 6,908 2,424 217 4,094

RS46_VeinSet_L: 2390.9 Aufgehende Sonne 2.31 2.23 7.6 2.81 6,718 499 150 1,651

RS47_VeinSet: 2273.9 Aufgehende Sonne 2.83 0.80 4.7 2.77 6,299 572 50 960

RS48_VeinSet: 18,674 Aufgehende Sonne 7.76 0.80 9.7 2.77 51,727 12,903 416 16,101

