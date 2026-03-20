Southern Cross Gold gibt Aufnahme in den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXI) und den FTSE Canada All Cap Index bekannt

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens im Rahmen der vierteljährlichen Neugewichtung mit Wirkung zum Börsenschluss am 20. März 2026 in den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) und den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen wurden.

Der GDXJ ist ein weltweit anerkannter börsengehandelter Fonds mit einem Nettovermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar, der kleine und mittelgroße Unternehmen abbildet, die hauptsächlich im Gold- und Silberbergbau sowie in der Erschließung tätig sind. Der FTSE Canada All Cap Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung kanadischer Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien widerspiegelt.

Die Aufnahme in diese Indizes dürfte die Sichtbarkeit des Unternehmens bei einem breiteren Spektrum institutioneller und privater Anleger erhöhen und könnte die Liquidität der Aktien des Unternehmens an allen Börsen verbessern.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Die Aufnahme sowohl in den GDXJ als auch in den FTSE Canada All Cap Index ist ein bedeutender Meilenstein für Southern Cross Gold und ein Beweis für die außergewöhnliche Arbeit unseres Teams bei der Weiterentwicklung des Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek.

Der GDXJ ist mit einem Nettovermögen von rund 9 Milliarden US-Dollar der weltweit am häufigsten gehaltene ETF für Junior-Goldminenunternehmen. Als Bestandteil des Index fließt von jedem Dollar, der in den Fonds investiert wird, automatisch ein Teil in SXGC-Aktien – wodurch eine strukturelle, wiederkehrende Nachfrage entsteht, die sich mit jeder neuen Zeichnung des ETFs verstärkt.

Durch die Aufnahme rückt Southern Cross Gold in den Fokus jedes institutionellen Goldfondsmanagers, Sell-Side-Analysten und jeder quantitativen Strategie, die sich am GDXJ orientiert. Es ist eine Glaubwürdigkeitsschwelle, die das Unternehmen in eine Reihe mit den weltweit führenden Junior-Goldminenunternehmen stellt. Verbesserte Liquidität und engere Geld-Brief-Spannen machen SXGC zudem für größere Fonds mit Mindestliquiditätsanforderungen zugänglich – Fonds, die zuvor keine Position eingehen konnten, selbst wenn sie es wollten.

Diese Neuerungen werden unsere Aktionärsbasis erweitern, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der strategische Wert von Sunday Creek – als eine der bedeutendsten Gold-Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt – noch nie so relevant war wie heute. Da Antimon mittlerweile ein kritischer Rohstoff für Verteidigungs- und Energiespeicheranwendungen ist und China die Exporte einschränkt, ist Sunday Creek einzigartig positioniert als zukünftige Quelle für westlich orientierte Lieferungen.

Über den GDXJ

Der MVIS® Global Junior Gold Miners Index ist ein modifizierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der liquidesten Small-Cap-Unternehmen in der globalen Gold- und Silberbergbauindustrie nachbildet. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus dem Gold- oder Silberbergbau erzielen oder über Mineralressourcen verfügen, von denen mindestens 50 % aus Gold oder Silber bestehen. Der Index wird halbjährlich im März und September überprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) strebt an, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Weitere Informationen finden Sie unter www.marketvector.com und www.vaneck.com.

Über den FTSE Canada All Cap Index

Der FTSE Canada All Cap Index ist Teil einer Reihe von Indizes, die kanadischen Anlegern helfen sollen, ihre Anlagen zu benchmarken . Es handelt sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung kanadischer Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien abbildet. Der Index ist Teil der FTSE Global Equity Index Series (GEIS), die 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/equity-indices.

Wichtiger Hinweis

Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Aufnahme des Unternehmens in den GDXJ und den FTSE Canada All Cap Index nicht bedeutet, dass weitere börsengehandelte Fonds, Indizes oder Investmentfonds das Unternehmen in Zukunft aufnehmen werden. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf künftige Indexneugewichtungen oder das Ausmaß des Engagements eines Indexes oder ETF in den Aktien des Unternehmens sowie auf etwaige Auswirkungen solcher künftigen Neugewichtungen auf das Handelsvolumen. Darüber hinaus gewährleistet die Aufnahme des Unternehmens in diese Indizes weder ein höheres Handelsvolumen noch schließt sie ein geringeres Handelsvolumen aus, was sich in beiden Fällen negativ auf den Kurs der Aktien des Unternehmens in der Zukunft auswirken könnte.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Region voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Qualifizierte/kompetente Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Informationen zu den Explorationsergebnissen bei Sunday Creek, wurden unter der Aufsicht von Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC, erstellt oder von ihm selbst erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Hudson ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und eine kompetente Person, die Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Hudson verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Hudson stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in die Bekanntmachung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über gegenwärtige oder historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören unter anderem: Die Aufnahme des Unternehmens in den GDXJ und den FTSE Canada All Cap Index, die (falls überhaupt) mit Börsenschluss am 20. März 2026 wirksam wird; die erwarteten Vorteile (falls vorhanden) der Aufnahme in den GDXJ und den FTSE Canada All Cap Index, die zu einer erhöhten Marktpräsenz, Handelsliquidität und einem breiteren Zugang für Investoren führen; die Aufnahme als Indikator für bisher erzielte Fortschritte oder Meilensteine; die potenzielle Menge und Qualität des Explorationsziels Sunday Creek, die vorläufiger Natur ist, da die Explorationen bislang nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu schätzen, und es ungewiss ist, ob weitere Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage auf den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die in Kanada unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter dem Code SX2 auf www.asx.com verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung zugrunde gelegten Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als ungenau erweisen. Daher sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

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Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle

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