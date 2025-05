Solarmarkt Nordamerika: Franchise-Modell als Wachstumstreiber für Stardust Solar

Nordamerika erlebt eine Renaissance der Solarenergie. In Kanada stieg die installierte Solarkapazität laut pv magazines seit 2019 um beeindruckende 92 %. Auch die USA verzeichnen ein starkes Wachstum: Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration (EIA) hat sich der Zubau von Solarenergieanlagen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt.

Doch während Asien (61 %) und Europa (21 %) die weltweiten Kapazitäten dominieren, entfallen auf Nordamerika bisher nur 11 % der globalen Solarenergieproduktion. Das lässt viel Raum für weiteres Wachstum – und bietet Chancen für spezialisierte Unternehmen wie Stardust Solar Energy Inc. (CSE: SSD, WKN: A40CPL).

Markttreiber: Kosten, Bewusstsein und politische Anreize

Die Solar-Marktdynamik wird von mehreren Faktoren angetrieben:

– Technologische Fortschritte und der Preisverfall bei PV-Komponenten senken die Einstiegskosten.

– Steigende Energiepreise machen dezentrale Solarprojekte wirtschaftlich attraktiv.

– Förderprogramme wie der kanadische Investment Tax Credit for Clean Technologies oder das US-amerikanische Inflation Reduction Act setzen zusätzlich starke Impulse.

Trotz politischer Unsicherheiten durch eine geänderte Klimapolitik seitens Trump erwartet die U.S. Energy Information Administration eia, dass die Stromerzeugung aus Solarenergie in den USA bis Ende 2026 nahezu verdoppelt wird. Kanada dürfte laut Technavio in den kommenden Jahren ein durchschnittliches jährliches Marktwachstum von knapp 24 % verzeichnen.

Stardust Solar: Franchise-Pionier auf Wachstumskurs

Ein Unternehmen, welches von dieser Entwicklung profitieren möchte, ist Stardust Solar Energy Inc (ISIN: CA8552811017). Das kanadische Unternehmen verfolgt ein besonderes Modell: Über ein Franchise-System bietet Stardust Solar Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladelösungen für Privathaushalte und kleine Betriebe an. So betreibt Stardust Solar aktuell 87 Franchise-Gebiete in Kanada und den USA. Bis Ende dieses Jahres sind über 100 angestrebt.

Das Unternehmen setzt auf ein skalierbares Modell mit mehreren Einnahmequellen:

– Die Franchisegebühren belaufen sich auf 50.000 $ Startgebühr + 5 % Lizenzgebühr auf den Spitzenumsatz, auf unbestimmte Zeit. Alle Franchisegebühren und Lizenzgebühren sind 100 % Bruttomargeneinnahmen für das Unternehmen.

– Schulungs- und Unterstützungsdienstleistungen (Bruttomarge ca. 80 %)

Expansion durch Akquisitionen

Neben organischem Wachstum setzt Stardust Solar auf Übernahmen: Im Dezember 2024 wurde die US-amerikanische Solar Grids Development LLC übernommen, wodurch 49 neue Franchise-Gebiete hinzukamen.

Mark Tadros, CEO von Stardust Solar kommentierte:

„Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt, um unsere Präsenz in den USA auszubauen und die Verbreitung der Solarenergie in Nordamerika zu beschleunigen.“

Zusätzlich expandiert Stardust Solar seine bestehenden Franchise-Gebiete – etwa in Edmonton (Kanada) und jüngst auch in Florida (USA).

Finanzzahlen unterstreichen Wachstum

Finanziell zeigt Stardust Solar ein gutes Wachstum, allerdings auf einer noch relativ kleinen Ausgangsbasis:

– Umsatzanstieg 2024 (9-Monats-Zahlen): +52 % auf 2,9 Mio. C$

– Systemweiter Umsatz über Franchisepartner: +72 % auf 3,8 Mio. C$

– Projektpipeline für 2025: über 2 Mio. C$

Der Auftragsbestand für 2025 liegt aktuell bei rund 2 Mio. US$.

Ein Blick auf die Q3 / 2024 – Zahlen zeigen: Stardust Solar befindet sich noch in der frühen Skalierungsphase und ist derzeit noch nicht profitabel. So betrug der kumulierte Verlust zum 30. September 2024 etwa 4,9 Mio. C$. Es muss allerdings hervorgehoben werden: Diese Kosten enthalten die Kosten der Notierung an der TSXVenture Exchange im Jahr 2024 sowie den Zusammenschluss mit der Capital Pool Company. Dies waren einmalige Kosten, welche nicht die Rentabilität des Unternehmens widerspiegeln.

Börsennotierung und Bewertung

Stardust Solar ist noch recht jung an der Börse. So ist das Unternehmen seit Oktober 2024 an der TSX Venture Exchange und in Frankfurt handelbar. In Frankfurt notiert die Aktie derzeit 20% über dem Erstnotierungskurs aus dem Oktober 2024. Allerdings ist das Handelsvolumen in Deutschland noch überschaubar.

Mit einer Marktkapitalisierung von 12 Mio. C$ zählt das Unternehmen noch zu den MicroCaps.

Fazit: Wachstumsstory mit Perspektive

Stardust Solar (ISIN: CA8552811017) will sich als Profiteure des Solar-Booms etablieren – mit einem Modell, das Franchise, Technologie und Bildung zu einem wachstumsfähigen Gesamtpaket verbindet. Glaubt man den Experten zu den prognostizierten Marktentwicklungen, scheint für dieses Vorhaben eine gute Marktbasis vorhanden zu sein.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

stardustsolar.com/

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.