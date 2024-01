Solar- und Windenergie legen enorm zu – Lithium sorgt für Speicherung

Im letzten Jahr verzeichnete der Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit einen Rekordwert. Für die Speicherung der Energie sorgen Lithium-Ionen-Akkus.

Schon 2025, so die Internationale Energieagentur, werden die erneuerbaren Energien die Kohle verdrängen und die wichtigste Stromquelle darstellen. Dennoch muss das Tempo noch erhöht werden, um die Ziele der Weltklimakonferenz Wirklichkeit werden zu lassen. 2023 wurden mit einem Plus von mehr als 50 Prozent neue Ökostromanlagen errichtet. Etwa drei Viertel davon stammen aus Solarkraftwerken. Rekordwerte wurden dabei in China, in den USA, Brasilien und auch in Europa geschafft. Solarmodule haben sich 2023 preislich in etwa halbiert.

Und so können Solar- und Windkraftanlagen fast überall günstiger als neue fossile Stromlieferanten zur Klimawende beitragen. Noch ein Rekord: 2023 wurden zum ersten Mal hierzulande mehr als 50 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt. Geplant ist eine weitere Erhöhung auf 80, dann auf 100 Prozent.

Im Automobilbereich wird schon lange herumgerechnet, ob Elektroautos wirklich klimafreundlicher sind. Mit dem steigenden Anteil der erneuerbaren Energien gewinnen auch die Elektroautos an Klimafreundlichkeit. Spätestens nach 90.000 Kilometern soll die Klimabilanz der E-Autos die der Verbrennern schlagen. Um langfristig die fossilen Rohstoffe abzulösen, sind Materialien wie beispielsweise Kobalt, Kupfer, Lithium notwendig und dies in zunehmenden Maßen.

Das Recycling gelingt zwar gut bei Kupfer, bei Lithium ist es noch ein weiter Weg. Gesellschaften wie Century Lithium oder Gama Explorations besitzen Lithium in ihren Projekten und werden für Nachschub sorgen können.

Century Lithium ist bestens aufgestellt mit seinem Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada, das sich bereits in der Testphase befindet.

Gama Explorations besitzt Projekte in Quebec und in den Nordwest-Territorien. Sie enthalten Lithium sowie Nickel und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium und Gama Explorations.

