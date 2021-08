Und diese Techniken bringen dich im Remote Leadership auf die Überholspur.

Erfolgreiches Remote Leadership gelingt heute meist mit Hilfe der folgenden vier Führungsstile.

#1 Anleiten: Die Führungskraft setzt klare Ziele und Vorgaben in der Belegschaft, um die Ziele zu erreichen.

#2 Coaching: Dies beinhaltet ein hohes Maß an praktischer Einbindung in den Arbeitsprozess eines Mitarbeiters, um die Leistung zu verbessern.

#3 Unterstützen: Dieser Stil beinhaltet typischerweise die Motivation der Mitarbeiter und die Unterstützung bei Bedarf, damit sie schließlich selbstständiger und produktiver werden.

#4 Delegieren: Dieser Führungsstil ist wie das Laissez-faire. Wird häufig verwendet, um sehr erfahrene und geschulte Mitarbeiter zu führen, die wenig Anleitung benötigen.

Dein Nutzen mit dem Seminar Führung: So gelingt dir Remote Leadership

1. Tag

OKRs als Führungsinstrument

Kommunikation mit unterschiedlichen Mitarbeitertypen – Worauf kommt es an ?

In 7 Schritten zu mehr Agilität im Team

2. Tag

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Agiles Konfliktmanagement: Konflikte schnell erkennen und erfolgreich lösen

