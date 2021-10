…weitere Neuigkeiten

Die Cross-Chain-Lösung von Slavi wurde entwickelt, um Benutzer über das Defi-Gateway sicher und zuverlässig mit der Welt der digitalen Assets zu verbinden.

Slavi-Benutzer werden in der Lage sein, alle Defi-Prozesse zu automatisieren und zu genießen und bis zu 500% APY zu verdienen, da eine einzige Schnittstelle verwendet wird, um Protokolle mit umfassenden Anweisungen und einfachem Onboarding zu verbinden.

Das Entwicklungsteam optimiert und entwickelt den umfassendsten Zugang zu DeFi mit Aufzinsungs- und Reinvestitionsfähigkeiten.

Slavi Dapp ist die erste hochentwickelte Cross-Chain-DApp, die gleichzeitig über mehrere Netzwerke hinweg funktioniert und dem Investor einen Liquiditätstransfer zwischen DeFi-Produkten ermöglicht.

Nutzen Sie die Möglichkeiten zu 100%.

Der wohlhabende Geschäftsmann Slavi Kutchoukov ist in der Finanzwelt für seine Geschäfte in der Immobilien- und Modebranche in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien bekannt. Der Geschäftsmann hat alles: schicke Autos, Geld, aber noch keine nach ihm benannte Kryptowährung. Jetzt möchte Slavi dieses Ziel erreichen, und deshalb freut er sich, den Slavi Coin Token auf den Markt zu bringen.

https://www.slavicoin.io/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Slavicoin

Herr Slavi Kutchoukov

Königsallee 40

40210 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +16617499999

web ..: http://www.slavicoin.io

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

