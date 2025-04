Skeena stellt Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung für Eskay

Vancouver, BC (16. April 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold and Silver, Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/) freut sich, positive Fortschritte beim Genehmigungsverfahren für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek (Eskay oder das Projekt) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat den Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung (EA) beim BC Environmental Assessment Office (EAO) zur gemeinsamen Prüfung mit der Tahltan Central Government (TCG) eingereicht. Das Hochladen des überarbeiteten EA-Antrags begann am 31. März und wurde am 14. April 2025 abgeschlossen. Das Unternehmen hat alle vereinbarten Informationsanforderungen des ursprünglichen Antrags dargelegt und beantwortet, um einen soliden überarbeiteten Antrag zur Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs bei Eskay Creek zu unterstützen.

Nalaine Morin, Vice President of Environment & Regulatory Affairs von Skeena, kommentierte: Die Einreichung unseres Antrags auf Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein entscheidender Erfolg, und ich möchte allen Mitarbeitern des Skeena-Teams für Umweltverträglichkeitsprüfung und behördliches Engagement für ihre unermüdlichen Bemühungen danken, das Projekt voranzubringen. Mein Dank gilt auch dem Tahltan Central Government, dem Büro für Umweltverträglichkeitsprüfung von BC und dem technischen Arbeitsausschuss, die alle dazu beigetragen haben, diesen Schritt zu vollziehen. Wir sind ermutigt durch unsere Fortschritte bei der rechtzeitigen Erteilung von Genehmigungen und werden uns jetzt auf den vereinfachten gemeinsamen Genehmigungsantrag für den BC Mines Act und den Environmental Management Act konzentrieren, der gegen Ende dieses Monats eingereicht werden wird.

Randy Reichert, Chief Executive Officer von Skeena, kommentierte: Mit der Einreichung des Antrags auf Umweltverträglichkeitsprüfung ist die Genehmigung für Eskay Creek auf dem richtigen Weg, unsere Zeitpläne einzuhalten. Wir freuen uns, dass wir von der Provinz British Columbia in die Liste der Projekte aufgenommen wurden, die im Schnellverfahren bearbeitet werden, und gleichzeitig unsere Verpflichtungen gegenüber der Tahltan Nation im Rahmen des EA Consent Decision Process (Prozess der Zustimmungsentscheidung) fortsetzen können. Da die Umweltverträglichkeitsprüfung auf Provinzebene reibungslos verläuft, gehen wir davon aus, dass wir das Zertifikat für die Umweltverträglichkeitsprüfung im vierten Quartal 2025 erhalten werden.

Eskay Creek wird fast zwei Jahrzehnte lang einen wichtigen Beitrag zum regionalen Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung der Gemeinden leisten und voraussichtlich 14 Mrd. $ zum BIP von BC und Kanada sowie geschätzte Steuerzahlungen in Höhe von 3,6 Mrd. $ während der Lebensdauer der Mine leisten. Darüber hinaus ist Eskay Creek mit einer beträchtlichen kritischen Metallproduktion in der Lage, die größte Silbermine Kanadas zu werden und zur Unterstützung einer saubereren Zukunft ein unerlässliches Metall zu produzieren.

Randy Reichert fuhr fort: Ich möchte auch unserer Vizepräsidentin für Umwelt und Regulierungsfragen, Nalaine Morin, herzlich zur Verleihung der King Charles III-Krönungsmedaille gratulieren. Mit dieser renommierten Auszeichnung werden bedeutende Beiträge für Kanada oder für eine bestimmte Provinz, ein Territorium, eine Region oder eine Gemeinde gewürdigt. Nalaine ist eine starke Stimme der Tahltan in Skeena und war eine treibende Kraft bei der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für ihre herausragende Führungsqualitäten und ihr Engagement. Wir sind unglaublich stolz darauf, Nalaine im Skeena-Team zu haben.

Antrag auf Umweltprüfung und öffentliche Anhörung

Nach der Einreichung des ersten Antrags auf Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Unternehmen Mitte August 2024 hat das Projekt die ersten Runden der öffentlichen Kommentierungsphase und der Tage der offenen Tür erfolgreich abgeschlossen. Skeenas Team für die Einbindung der Aufsichtsbehörden hat die Beiträge der BC EAO und des technischen Beirates, in dem auch indigene Völker, einschließlich der Tahltan Nation (vertreten durch das Tahltan Central Government), sowie Aufsichtsbehörden vertreten sind, gesammelt und bearbeitet. Der ursprüngliche Antrag enthielt über 2.500 Kommentare aus den umliegenden Gemeinden und wurde fristgerecht fertiggestellt.

Gleichzeitig mit dem überarbeiteten EA-Antrag wird ein gemeinsamer Genehmigungsantrag nach dem BC Mines Act / Environmental Management Act vorbereitet, der Ende April eingereicht werden soll.

Wiederhergestellte Ergebnisse der wirtschaftlichen Auswirkungen für Eskay Creek

Skeena beauftragte das Beratungsunternehmen Tahltan ERM Environmental Management mit der Durchführung einer Modellierung des wirtschaftlichen Nutzens, um den langfristigen wirtschaftlichen Wert zu ermitteln, den Eskay Creek erzeugen wird. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigten, dass die Entwicklung von Eskay Creek einen bedeutenden neuen Wirtschaftsmotor für B.C. und Kanada schaffen wird. Das Projekt wird direkte, indirekte und induzierte Vorteile für verschiedene Stakeholder bringen – einschließlich der Tahltan Nation, des Regionalbezirks Kitimat-Stikine (wo sich das Projekt befindet), von B.C., anderen Provinzen und Territorien und Kanada insgesamt. Alle hierin ausgedrückten Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Zu den Highlights der Studie gehören:

– Ein Wirtschaftsmotor: Die Mine wird sowohl für die nationale als auch für die lokale Wirtschaft langfristig einen beträchtlichen Wert darstellen, mit einer geschätzten Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt von 14 Mrd. $ während der Lebensdauer der Mine, wenn man von einem Gold- und Silberpreis von 2.500 USD bzw. 30 USD pro Unze ausgeht. Seit 2018 hat Skeena bereits mehr als 460 Mio. $ in BC investiert, wovon ein erheblicher Teil an Dienstleistungsunternehmen in der nordwestlichen Region der Provinz ging.

– Eckpfeiler der regionalen Beschäftigung: Das Projekt wird über viele Jahre hinweg sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Skeena legt stets großen Wert auf die Einstellung lokaler Mitarbeiter und Zulieferer, wo immer dies möglich ist, und wird über 800 direkte Arbeitsplätze und potenziell 2.000 Arbeitsplätze für externe Dienstleistungs- und Vertragsunternehmen schaffen.

o 949 direkte Arbeitsplätze während der Hauptbauphase

o 771 direkte Arbeitsplätze bei Spitzenbetrieb

o 31.258 Personenjahre an Beschäftigung während aller Phasen des Projekts (einschließlich direkter, indirekter und induzierter Beschäftigung)

– Einnahmen für die Regierungen: Es wird erwartet, dass das Projekt während der Lebensdauer der Mine etwa 3,6 Mrd. $ an direkten, indirekten und induzierten Steuereinnahmen für BC und Kanada einbringt. Diese Schätzung umfasst die Steuereinnahmen der Provinzen und des Bundes, einschließlich der Körperschaftssteuer und der Mineralsteuer von BC, und geht von Gold- und Silberpreisen von 2.500 USD bzw. 30 USD pro Unze aus.

– Bedeutende Produktion kritischer Minerale in Kanada: Neben Gold und Silber beherbergt Eskay Creek auch eine Reihe anderer wichtiger Minerale, einschließlich beträchtlicher Mengen an Antimon, Zink, Blei und Kupfer, von denen keines in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der aktuellen endgültigen Machbarkeitsstudie von Skeena enthalten ist. Sobald Eskay Creek die Produktion aufnimmt, wird Skeena in der Lage sein, alle diese wichtigen Metalle in einem Gesamtsulfidkonzentrat zu gewinnen. Diese anderen Metalle haben ebenfalls das Potenzial, den Wert der Konzentrate und die Wirtschaftlichkeit des Projekts über die aktuellen Schätzungen hinaus zu steigern.

Unternehmens-Update

Skeena beglückwünscht Nalaine Morin, Vizepräsidentin für Umwelt und Regulierungsfragen, zur Verleihung der King Charles III-Krönungsmedaille. Diese renommierte kanadische Auszeichnung wurde anlässlich der Krönung Seiner Majestät King Charles III. ins Leben gerufen und würdigt Personen, die einen bedeutenden Beitrag für Kanada und ihre Heimatprovinzen geleistet haben. Diese wohlverdiente Auszeichnung würdigt Nalaines unermüdliches Engagement und ihre Führungsrolle in der Branche und in der Gesellschaft. Ihr unerschütterliches Eintreten für die Einbeziehung der indigenen Bevölkerung in den Rohstoffsektor von British Columbia hat einen bedeutenden Wandel hin zu einer nachhaltigeren Entwicklung bewirkt.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert – eine ehemalige produzierende Mine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der höchstgradigen und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.

