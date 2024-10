Silver X meldet stetige Produktionssteigerung im dritten Quartal 2024 und Wechsel im Board of Directors

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2024 / IRW-Press / SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (FWB: AGX) (Silver X oder das Unternehmen), ein wachsendes Silberproduktions- und -erschließungsunternehmen in Zentralperu, freut sich, seine Betriebsergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2024 (3. Quartal 2024) endete, aus seinem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Nueva Recuperada (das Projekt) in Peru bekannt zu geben.

Wichtigste Produktionsergebnisse des 3. Quartals 2024

– Die Produktionsergebnisse seit Jahresbeginn zeigen ein anhaltendes Wachstum im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2023:

o 30 % mehr produziertes AgÄq.

o 52 % mehr abgebautes Erz und 42 % mehr aufbereitetes Erz.

o konstante Metallgehalte.

– Die konstante Produktion setzte sich im 3. Quartal 2024 fort.

– Das dritte Quartal 2024 ist nicht mit dem dritten Quartal 2023 vergleichbar, da im vergangenen Jahr eine operative Neuausrichtung erfolgte und der Betrieb für acht Wochen unterbrochen wurde.

– Die Entwicklungsarbeiten unter Tage werden fortgesetzt, wodurch neue Phasen für die Produktion und die Erschließung von Ressourcen ermöglicht werden.

Die Produktion in unserem Projekt Nueva Recuperada, das sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, verläuft wie erwartet. Wir freuen uns über das stetige Wachstum des Betriebs und sind gespannt auf die Zukunft dieses Projekts. Unser engagiertes Team arbeitet weiterhin hart daran, das Potenzial dieses vielversprechenden Silberreviers hoch in den Anden auszuschöpfen, sagte Jose M. Garcia, CEO von Silver X.

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal werden voraussichtlich in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Die Metallpreise, insbesondere für Silber, sind weiterhin günstig für uns.

Produktion im Projekt Nueva Recuperada

Quartal und neun Monate bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum 30. September 20233

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77241/AGX_102424_DEPRcom.001.png

Anmerkungen:

(1) Leistungskennzahl ohne vorgeschriebene Definition gemäß IFRS. Siehe Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen in dieser Pressemitteilung.

(2) Die produzierten Unzen AgÄq wurden auf Basis aller produzierten Metalle und der durchschnittlichen Verkaufspreise der einzelnen

Metalle für jeden Monat des Berichtszeitraums berechnet. Bei den Umsätzen aus Konzentratverkäufen werden die metallurgischen

Gewinnungsraten bei den Berechnungen nicht berücksichtigt, da die Metallgewinnungsraten in den Verkaufszahlen enthalten sind. Im

zweiten Quartal 2024 wurde AgÄq unter Verwendung von Metallpreisen von 29,29 US$ pro Unze Ag, 2.462 US$ pro Unze Au, 0,93 US$ pro

Pfund Pb und 1,25 US$ pro Pfund Zn berechnet.

(3) Während der drei Monate bis zum 30. September 2023 erfolgte eine Betriebsunterbrechung vom 26. Juli 2023 bis zum 19. September

2023, um eine strategische operative Neuausrichtung umzusetzen. Während dieser kurzen Pause wurden betriebliche Verbesserungen

erfolgreich durchgeführt, die die Effizienz und Rentabilität steigern sollen, darunter Investitionen in die Modernisierung der

Gerätschaften, Mitarbeiterschulungen und

Sicherheitsmaßnahmen.

Bitte beachten Sie den Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven am Ende dieser Pressemeldung.

Wechsel im Board of Directors

Silver X gibt außerdem bekannt, dass Sebastian Wahl mit sofortiger Wirkung als ein Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist.

Sebastian war seit der Gründung ein wertvolles Mitglied des Board of Directors von Silver X, und wir sind dankbar für seine Führungsqualitäten und Beiträge während seiner Amtszeit, erklärte Jose M. Garcia, CEO von Silver X. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr Heyl ist ein Berater von Silver X.

Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven

Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Projekt Nueva Recuperada und die laufenden Bergbauaktivitäten des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Aktivitäten, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können.

Über Silver X

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberreviers Nueva Recuperada mit einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus dem Projekt Tangana. Wir bemühen uns um den Aufbau eines erstklassigen Silberunternehmens, dessen Ziel darin besteht, für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert zu schaffen, unterbewertete Aktiva zu konsolidieren und zu erschließen, die Ressourcen zu erweitern und die Produktion zu steigern und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz zu streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

