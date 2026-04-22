Silver Storm durchteuft 473 g/t AgÄq auf 3,6 m und 137 g/t AgÄq auf 12,0 m und erweitert die San Nicolas Zone in die Tiefe

Toronto, Ontario, 21. April 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQB: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla (La Parrilla) im mexikanischen Durango bekannt zu geben. Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus Bohrlöchern (Gesamtlänge von 910 m) in der San Nicolas Zone (San Nicolas) innerhalb der ehemals produzierenden Mine Quebradillas.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

– Bohrloch IDP-SN-26-001 durchteufte 473 g/t AgÄq(1, 2) auf 3,60 m, einschließlich 740 g/t AgÄq auf 1,65 m und 527 g/t AgÄq auf 0,90 m.

– Bohrloch IDP-SN-26-001 bestätigte zusammen mit den zuvor niedergebrachten Bohrlöchern das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks, der sich entlang einer Mindeststreichlänge von 45 m mindestens 90 m über die zuletzt bei San Nicolas abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt.

– Bohrloch IDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 11,95 m, einschließlich 320 g/t AgÄq auf 2,75 m und 507 g/t AgÄq auf 0,90 m.

– Bohrloch IDP-SN-26-004 durchteufte 420 g/t AgÄq auf 0,40 m.

– Bohrloch IDP-SN-26-005 durchteufte 275 g/t AgÄq auf 1,05 m.

– Bohrloch EDP-SN-26-001 durchteufte 149 g/t AgÄq auf 8,45 m, einschließlich 285 g/t AgÄq auf 3,50 m.

– Bohrloch EDP-SN-26-002 durchteufte 183 g/t AgÄq auf 3,20 m, einschließlich 299 g/t AgÄq auf 1,35 m.

– Bohrloch EDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 1,10 m und 131 g/t AgÄq auf 1,30 m.

– Die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 haben zusammen mit den im Rahmen vorheriger Bohrprogramme des Unternehmens niedergebrachten Bohrlöchern das Potenzial, die angedeuteten und vermuteten Ressourcen um weitere 70 m bzw. 45 m in die Tiefe zu erweitern.

Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: Wir sind mit den Ergebnissen der Explorations- und Infill-Bohrungen bei San Nicolas sehr zufrieden. Bohrloch IDP-SN-26-001 hat das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks bestätigt, der sich 90 m über die zuletzt abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt, während die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 die Zone um mehr als 85 m unterhalb der zuletzt abgebauten Strossen hinaus erweitert haben. Diese Bohrergebnisse können möglicherweise zur Erweiterung der Mineralressource La Parrilla in der San Nicolas Zone beitragen, die weiterhin in die Tiefe offen ist.

San Nicolas Zone

Die San Nicolas Zone wird als Teil der Mine Quebradillas erachtet, liegt rund 400 m südwestlich und ist über unterirdisch erschlossene Strecken mit Quebradillas verbunden, sodass die Infrastruktureinrichtungen der Mine mitgenutzt werden können. San Nicolas verfügt über fünf Sohlen, die von First Majestic Silver Corp. (First Majestic) erschlossen und abgebaut wurden, sowie einen Belüftungsschacht, der von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 275 m reicht. Anhand der Bohrungen durch Silver Storm kann die hochgradige Silbermineralisierung bei San Nicolas nun kontinuierlich bis in eine Tiefe von rund 480 m unter der Oberfläche nachgewiesen werden.

Die San Nicolas Zone besteht aus einer Quarz-Karbonat-Erzgang- und Brekzienmineralisierung, die über etwa 600 m nach Nordwesten streicht. Im Hangenden und Liegenden entlang der Schichtung in den Sedimenten treten Sulfidverdrängungszonen auf. Die Sulfidmineralisierung besteht aus Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit, Akanthit und gediegenem Silber. Eine zweite Gruppe von in Ost-West-Richtung streichenden sulfidhaltigen Quarz-Karbonat-Erzgängen durchkreuzt den nordwestlichen Haupttrend. Am Kreuzungspunkt dieser zwei Trends bilden sich Brekzienschlote.

Abbildung 1: Querschnitt der Mine Quebradillas

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Bohrloch IDP-SN-26-001 wurde 50 m oberhalb der obersten abgebauten Strosse, 1921 EL, niedergebracht und durchteufte 473 g/t AgÄq auf 3,60 m, einschließlich 740 g/t AgÄq auf 1,65 m und 527 g/t AgÄq auf 0,90 m. Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Strosse 1921 EL betrug 215 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 19 m und einer Mächtigkeit von im Schnitt 1,49 m.

Bohrloch IDP-SN-26-001 wurde in der Nähe anderer Bohrlöcher niedergebracht, die im Rahmen der vorherigen Bohrprogramme bei San Nicolas absolviert wurden, und befindet sich:

– 22 m oberhalb und südöstlich von Bohrloch Q-23-024 (686 g/t AgÄq auf 9,39 m) und 25 m unterhalb und südöstlich des historischen Bohrlochs ILP-SN-19-08 (475 g/t AgÄq auf 7,50 m), das von First Majestic niedergebracht wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024).

– 30 m oberhalb und nordwestlich von Bohrloch Q-24-054 (294 g/t AgÄq auf 7,00 m) und 32 m unterhalb und nordwestlich von Bohrloch Q-24-056 (616 g/t AgÄq auf 1,02 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Januar 2025).

Diese Bohrlöcher bestätigen zusammen mit dem historischen Bohrloch SLP-SN-12-02 (248 g/t AgÄq auf 2,15 m), das von First Majestic niedergebracht wurde, das Vorkommen eines hochgradigen Mineralisierungsblocks, der sich entlang einer Mindeststreichlänge von 45 m mindestens 90 m über die zuletzt bei San Nicolas abgebauten Strossen nach oben hinaus erstreckt. Der hochgradige Block wurde im mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) konformen technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico mit Stichtag 24. März 2025 (der technische Bericht) als Teil der angedeuteten Ressource eingestuft.

Die Bohrlöcher IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 zielten auf die südöstliche Tiefenerweiterung von San Nicolas ab, wo vorherige Bohrprogramme folgende Ergebnisse erzielten:

– Bohrloch Q-23-013A (584 g/t AgÄq auf 1,00 m, enthalten in einem breiteren Abschnitt von 4,09 m mit 276 g/t AgÄq) und Bohrloch Q-23-014 (225 g/t AgÄq auf 1,90 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024)

– Bohrloch Q-24-063 (632 g/t AgÄq auf 0,40 m und 450 g/t AgÄq auf 0,50 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Januar 2025)

Zu den Highlights aus den Bohrlöchern IDP-SN-26-003 bis -005 und EDP-SN-26-001 bis -003 gehören:

– Bohrloch IDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 11,95 m, einschließlich 320 g/t AgÄq auf 2,75 m und 507 g/t AgÄq auf 0,90 m

– Bohrloch IDP-SN-26-004 durchteufte 252 g/t AgÄq auf 0,40 m und 420 g/t AgÄq auf 0,40 m

– Bohrloch IDP-SN-26-005 durchteufte 275 g/t AgÄq auf 1,05 m

– Bohrloch EDP-SN-26-001 durchteufte 149 g/t AgÄq auf 8,45 m, einschließlich 285 g/t AgÄq auf 3,50 m

– Bohrloch EDP-SN-26-002 durchteufte 183 g/t AgÄq auf 3,20 m, einschließlich 299 g/t AgÄq auf 1,35 m

– Bohrloch EDP-SN-26-003 durchteufte 137 g/t AgÄq auf 1,10 m und 131 g/t AgÄq auf 1,30 m

Diese sechs Bohrlöcher haben die Mineralisierung bei San Nicolas um etwa 85 m unterhalb der zuletzt abgebauten Strosse, 1874 EL, hinaus erweitert. Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Sohle 1874 EL betrug 279 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 35 m und einer Mächtigkeit von im Schnitt 1,15 m. Unter Anwendung der Klassifizierungskriterien aus dem technischen Bericht haben diese Bohrlöcher das Potenzial, die angedeuteten Ressourcen auf einer Mindeststreichlänge von 65 m um weitere 70 m in die Tiefe und die vermuteten Ressourcen um weitere 45 m in die Tiefe zu erweitern.

Silver Storm hat vor Kurzem ein zweites unterirdisches Bohrgerät in Betrieb genommen, um das aktuelle Bohrprogramm schneller voranzutreiben. Bislang wurden insgesamt 44 Bohrlöcher niedergebracht (ca. 3.000 m).

Abbildung 2: Längsschnitt der San Nicolas Zone (Blick nach Nordosten)

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Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

Tabelle 1(1) – Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher EDP-SN-26-001 bis -003 und IDP-SN-26-001 bis -005; Ergebnisse der vorherigen Bohrungen durch Silver Storm und historische Analyseergebnisse

Zone Bohrloch von bis Abschnitt ETW(3) AgÄq(2) Ag Au Pb Zn

(m) (m) g/t g/t g/t % %

SN EDP-SN-26-001 107,40 115,85 8,45 6,51 149 111 0,07 0,52 1,10

einschließlich 109,50 113,00 3,50 2,70 285 208 0,13 1,04 2,38

SN EDP-SN-26-002 101,15 104,35 3,20 1,60 183 139 0,09 0,64 1,26

einschließlich 103,00 104,35 1,35 0,67 299 251 0,13 0,97 0,93

SN EDP-SN-26-003 118,15 119,25 1,10 0,78 137 64 0,07 1,84 1,57

SN EDP-SN-26-003 123,05 124,35 1,30 0,92 131 77 0,09 0,70 1,71

SN IDP-SN-26-001 83,00 83,60 0,60 0,56 196 113 0,04 0,72 3,44

SN IDP-SN-26-001 86,00 86,60 0,60 0,56 209 158 0,02 0,76 1,82

SN IDP-SN-26-001 91,85 95,45 3,60 3,35 473 465 0,01 0,23 0,12

einschließlich 91,85 93,50 1,65 1,53 740 727 0,01 0,37 0,24

und 94,55 95,45 0,90 0,84 527 522 0,01 0,18 0,03

SN IDP-SN-26-003 49,50 61,45 11,95 7,77 137 133 0,02 0,05 0,07

einschließlich 49,50 52,25 2,75 1,79 320 312 0,05 0,11 0,07

und 60,55 61,45 0,90 0,59 507 504 0,00 0,03 0,10

SN IDP-SN-26-004 35,75 36,15 0,40 0,39 252 97 0,09 2,69 4,91

SN IDP-SN-26-004 40,00 40,40 0,40 0,39 420 247 0,01 4,17 4,63

SN IDP-SN-26-005 53,05 54,10 1,05 0,91 275 182 0,03 3,32 1,22

VORHERIGE ERGEBNISSE

SN Q-23-013A 87,49 91,58 4,09 4,01 276 172 0,01 2,18 3,08

einschließlich 88,55 89,55 1,00 0,98 584 379 0,01 4,37 6,11

und 90,00 91,58 1,58 1,55 252 135 0,02 2,40 3,51

SN Q-23-013A 106,87 107,17 0,30 0,29 452 199 0,05 6,06 6,65

SN Q-23-014 111,80 113,70 1,90 1,65 225 174 0,07 1,71 0,55

SN Q_23_024 71,75 81,14 9,39 8,83 686 676 0,01 0,32 0,13

einschließlich 72,75 78,00 5,25 4,94 997 988 0,01 0,33 0,10

SN Q_23_025 85,65 86,74 1,09 0,71 181 101 0,02 1,37 2,63

SN Q-24-054 98,80 105,80 7,00 6,09 294 273 0,02 0,47 0,54

einschließlich 99,30 99,80 0,50 0,44 410 389 0,03 0,15 0,80

und 102,80 105,30 2,50 2,18 528 507 0,01 0,92 0,11

SN Q-24-056 116,70 117,30 0,60 0,52 220 103 0,01 1,00 5,10

SN Q-24-056 122,13 123,15 1,02 0,89 616 606 0,03 0,32 0,05

NEW Q-24-060 106,48 106,99 0,51 0,51 201 197 0,04 0,37 0,22

SN Q-24-063 94,85 95,25 0,40 0,39 632 593 0,06 1,62 0,08

SN Q-24-063 97,75 98,25 0,50 0,49 450 405 0,01 0,94 1,33

HISTORISCHE ERGEBNISSE

SN ILP-SN-16-01-A 405,45 407,20 1,75 1,72 1,555 1,479 0,13 1,25 2,09

SN ILP-SN-16-05 464,80 465,45 0,65 0,64 153 143 0,05 0,24 0,09

SN ILP-SN-17-35 211,85 212,50 0,65 0,50 414 310 0,07 1,71 3,35

SN und 222,40 224,60 2,20 1,69 1,192 1,186 0,01 0,21 0,06

SN ILP-SN-17-36 257,80 262,30 4,50 3,47 889 854 0,08 0,38 1,08

SN ILP-SN-19-01 263,40 264,30 0,90 0,81 156 113 0,11 0,70 1,00

SN ILP-SN-19-03 230,80 231,55 0,75 0,75 228 165 0,01 1,31 1,93

SN ILP-SN-19-04 301,05 301,55 0,50 0,40 522 26 5,90 0,02 0,06

SN ILP-SN-19-08 186,10 193,60 7,50 7,05 475 325 0,03 3,71 3,80

SN einschließlich 190,15 193,60 3,45 3,24 855 380 0,02 0,91 0,40

SN ILP-SN-19-09 202,35 203,25 0,90 0,64 407 380 0,02 0,91 0,40

SN SLP-SN-12-02 181,05 183,20 2,15 1,72 248 135 0,04 1,43 4,22

SN SLP-SN-12-03 276,85 278,85 2,00 1,30 133 96 0,07 0,75 0,86

und 291,45 293,90 2,45 1,59 262 150 0,03 2,62 3,03

SN SLP-SN-12-05 149,95 150,55 0,60 0,46 950 776 0,38 4,01 3,16

SN ILP-SN-19-05 223,00 223,50 0,50 0,49 255 238 0,14 0,22 0,05

SN SN-02 122,60 124,40 1,80 1,28 411 367 0,10 1,46 0,30

SN SN-03 122,05 123,10 1,05 0,65 142 124 0,00 0,57 0,33

SN SN-04 44,80 45,70 0,90 0,50 267 245 0,07 0,80 0,03

Tabelle 2(1) – Ergebnisse historischer Schlitzproben(4) – San Nicolas Zone

Höhenlage Zone Schlitz TW(3) AgÄq(1) Ag Pb Zn

(m) g/t g/t % %

1874 SN NW VSN-1873-26 1,10 291 135 1,55 6,58

1874 SN NW VSN-1873-29 2,30 224 175 1,20 1,29

1874 SN SW VSN-1874-40 3,50 666 312 4,99 13,38

1874 SN SW VSN-1874-44 2,70 300 150 3,23 4,47

1874 SN SW VSN-1874-45 2,90 284 139 3,49 3,89

1874 SN SW VSN-1875-43 0,50 415 355 2,66 0,28

1874 SN SW VSN-1875-51 5,30 505 424 2,09 2,01

1874 SN SE VSN-1874-42 3,10 262 195 2,05 1,31

1874 SN SE VSN-1874-54 3,20 257 231 1,02 0,29

1874 SN SE VSN-1874-56 2,80 209 176 0,92 0,77

1874 SN SE VSN-1874-58 0,40 143 60 1,83 2,39

1874 SN SE VSN-1873-62 0,40 246 103 3,24 4,06

1874 SN SE VSN-1873-64 0,30 157 64 2,17 2,55

1874 SN SE VSN-1873-65 0,70 612 253 7,30 11,10

1874 SN SE VSN-1873-66 1,70 122 40 1,49 2,75

1874 SN SE VSN-1873-73 0,30 124 41 1,58 2,70

1874 SN SE VSN-1873-75 0,30 33 0 0,15 1,58

1874 SN SE VSN-1873-76 0,40 888 405 11,20 13,50

1874 SN SE VSN-1873-78 0,60 131 39 1,38 3,36

1874 SN SE VSN-1873-79 0,80 439 217 7,27 3,87

1886 SN SE2 VSN-1885-82 0,70 119 88 0,58 1,00

1886 SN SE2 VSN-1885-84 0,65 225 103 2,90 3,33

1886 SN SE2 VSN-1885-89 3,65 254 103 3,47 4,25

1886 SN SE2 VSN-1885-92 0,60 253 73 3,83 5,38

1886 SN SE1 VSN-1886-108 1,10 183 96 2,45 1,93

1886 SN SE1 VSN-1886-111 3,15 154 65 2,05 2,48

1886 SN SE1 VSN-1886-112 2,40 223 146 2,15 1,74

1886 SN SE1 VSN-1886-113 0,85 293 192 3,40 1,67

1886 SN SE1 VSN-1886-115 0,60 404 253 4,12 3,56

1887 SN W VSN-1888-47 1,75 115 90 0,81 0,47

1887 SN W VSN-1888-48 5,05 142 86 1,50 1,34

1887 SN W VSN-1886-49 2,00 219 120 2,78 2,24

1887 SN W VSN-1886-51 1,65 408 356 1,39 1,26

1882 SN NW VSN-1888-28 0,50 345 307 1,15 0,76

1882 SN NW VSN-1887-31 2,30 262 242 0,59 0,38

1882 SN NW VSN-1887-37 2,00 179 112 2,51 0,82

1882 SN NW VSN-1887-40 3,00 364 337 1,01 0,35

1882 SN NW VSN-1887-43 4,90 231 142 2,57 1,95

1882 SN NW VSN-1887-49 6,45 439 325 3,59 2,18

1882 SN NW VSN-1887-52 4,20 237 63 2,54 6,46

1882 SN NW VSN-1888-48 2,10 317 205 3,74 1,86

1882 SN NW VSN-1888-51 3,70 407 344 2,35 0,79

1882 SN NW VSN-1887-55 0,65 195 61 1,91 5,01

1882 SN NW VSN-1884-60 1,75 262 122 2,52 4,67

1882 SN NW VSN-1883-63 1,75 316 197 3,00 3,04

1882 SN NW VSN-1885-57 2,70 187 101 2,33 2,05

1882 SN NW VSN-1887-58 1,20 377 163 3,93 7,09

1882 SN NW VSN-1887-61 1,40 407 163 5,50 6,97

1882 SN NW VSN-1887-64 2,20 474 119 3,80 14,66

1882 SN NW VSN-1882-66 1,20 339 166 4,05 4,79

1901 SN SE VSN-1901-26 0,70 108 51 1,51 1,39

1901 SN SE VSN-1901-29 1,45 329 150 5,35 3,70

1901 SN SE VSN-1901-32 0,60 225 126 2,88 2,10

1901 SN SE VSN-1901-35 1,30 128 93 1,01 0,72

1901 SN SE VSN-1901-38 2,80 311 132 4,19 4,93

1901 SN SE VSN-1901-44 1,30 150 88 1,92 1,20

1901 SN SE VSN-1901-47 1,60 123 58 1,55 1,76

1901 SN SE VSN-1901-50 4,20 177 99 2,25 1,72

1901 SN SE VSN-1901-53 5,20 445 411 1,51 0,78

1921 SN NW VSN-1921-L49 0,40 126 105 0,10 1,01

1921 SN NW VSN-1921-L52 1,70 368 277 1,08 3,67

1921 SN SE VSN-1921-L70 2,50 302 183 0,01 0,03

1921 SN SE VSN-1921-L73 1,60 350 173 4,08 4,94

1921 SN SE VSN-1921-L76 1,85 204 112 2,16 2,55

1921 SN SE VSN-1921-L79 0,85 101 62 0,50 1,51

1921 SN SE VSN-1921-L82 0,90 101 73 0,80 0,61

1921 SN SE VSN-1921-L84 2,10 316 227 2,15 2,36

1921 SN SE VSN-1921-L85 0,60 181 107 2,96 0,72

1921 SN SE VSN-1921-L88 1,50 163 94 1,95 1,58

(1) Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben.

(2) Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten.

(3) Die geschätzten wahren Mächtigkeiten (ETW) der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet; die Schlitzproben wurden senkrecht über die Mächtigkeit der Mineralisierung hinweg entnommen und werden als wahre Mächtigkeiten (TW) erachtet.

(4) Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze über die Strosse hinweg berechnet (Tabelle 2, Abbildung 2).

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenkette überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und ein Riffle Split von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als unabhängiger Berater des Unternehmens eingestellt wurde, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben – einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Silver Storm hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

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Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die zukünftigen Explorationsleistungen bei La Parrilla; der Zeitpunkt und der Umfang aktueller und zukünftiger Bohrprogramme; die Fähigkeit, die Mineralressourcen zu erhöhen; der Zeitrahmen für bzw. die Fähigkeit, den Silberminenkomplex La Parrilla schließlich wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle der technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen getroffen, unter anderem dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage nach und die Aussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern; die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und das Ausbleiben unerwarteter oder nachteiliger behördlicher Änderungen in Bezug auf La Parrilla. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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