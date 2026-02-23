Silver One leitet Bohrungen im Bereich der Haufenlaugungsbecken bei Candelaria (Nevada) zur Aufwertung der Ressourcen und Vorbereitung auf metallurgische Pilotuntersuchungen ein

Vancouver, British Columbia–(23. Februar 2026) / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FWB: BRK1) (Silver One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine neue Bohrkampagne auf seinem Projekt Candelaria in Nevada startet, die darauf ausgelegt ist, die angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen in den Laugungsbecken in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet hochzustufen. Dieses Programm stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, um das Projekt Candelaria in Richtung Erschließung voranzubringen. Die neue Ressource soll in der aktuell laufenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) berücksichtigt werden.

Zusätzlich zur Unterstützung der Ressourcenumwandlung wird das Programm Großproben für metallurgische Pilotversuche liefern – ein zentraler Bestandteil zur Verfeinerung der verfahrenstechnischen Annahmen und zur weiteren Stärkung der Projektwirtschaftlichkeit.

Die Kampagne sieht 56 geplante Bohrlöcher über insgesamt 1.400 Meter vor, die mit einer 8-Zoll-Hohlbohrschnecke (HBS) im Bereich der Laugungsbecken LP1 und LP2 niedergebracht werden.

Die Ressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria umfassen aktuell 22,18 Millionen Tonnen mit 42,1 g/t Silber und 0,074 g/t Gold in der Kategorie angedeutet, was 30,02 Millionen Unzen Silber und 52.000 Unzen Gold entspricht. Der Kategorie vermutet sind weitere 11,45 Millionen Tonnen mit 41,8 g/t Silber und 0,10 g/t Gold, also 15,4 Millionen Unzen Silber und 36.700 Unzen Gold, zugeordnet. Die Silberäquivalentressourcen (AgÄq) belaufen sich auf 30,8 Millionen Unzen in der Kategorie angedeutet und 16,1 Millionen Unzen in der Kategorie vermutet (siehe Tabelle 1 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2025).

Gregory Crowe, President und CEO, sagt dazu: Ziel dieses bevorstehenden Bohr- und Probenahmeprogramms ist es, das Vertrauen in diese beträchtlichen Ressourcen in den Laugungsbecken zu erhöhen und zugleich die metallurgischen Daten zu liefern, die den weiteren Ausbau des Projekts unterstützen können. Mit den Pilotuntersuchungen sollen die erhöhten Silberausbeuten unter Verwendung von cyanidfreien Extrakt/Bechtel-Lösungen bestätigt und so der Weg für eine hoffentlich robuste PFS im weiteren Jahresverlauf frei gemacht werden.

Tabelle 1. Mineralressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria gemäß dem technischen Bericht mit dem Titel Mineral Resource Estimate on the Candelaria Property vom 30. April 2025, der auf SEDAR+ eingereicht wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83092/SilverOne_230226_DEPRCOM.001.png

Die Ressourcen auf dem Projekt Candelaria belaufen sich auf insgesamt 108,18 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet und 29,46 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie vermutet, einschließlich Material im Boden, in den Laugungsbecken und in Halden (die vollständigen technischen Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2025 und dem technischen Bericht mit dem Titel Mineral Resource Estimate on the Candelaria Property vom 30. April 2025, der auf SEDAR+ eingereicht wurde).

Hintergrund des Projekts Candelaria

Candelaria war in der Vergangenheit der höchstgradige Silberproduzent im Bundesstaat Nevada, wobei zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts und Mitte des 20. Jahrhunderts Erz mit im Schnitt 1.200 g/t Ag (40 Unzen Ag pro Tonne) aus hochgradigen Erzgängen gefördert wurde. Im Tagebau wurden Silber und Basismetalle aus mineralisierten Erzkörpern vom Stockwerks- und Mantotyp in den Gesteinen der Formationen Candelaria und Pickhandle Gulch abgebaut, wobei als Nebenprodukt auch Gold anfiel. Der Großteil der Mineralisierung steht in Zusammenhang mit der Scherzone Lower Candelaria und den Überschiebungen Pickhandle. Mehrere Konzerne, einschließlich Nerco, Inc. und Kinross Gold, führten ab den 1980er-Jahren bis 1998 Minenarbeiten im Tagebau durch. Kinross legte den Tagebau- und Laugungsbetrieb 1998 aufgrund geringer Silberpreise still; die Laugung des historischen Materials wurde jedoch nicht abgeschlossen, weshalb eine beträchtliche Menge an nicht gewonnenem Silber verbleibt. Aus dem Konzessionsgebiet wurden schätzungsweise mehr als 68 Millionen Unzen Silber gefördert. Die historischen Informationen stammen aus Geology of the Candelaria Mining District, Mineral County, Nevada, 1959, Nevada Bureau of Mines, Bulletin 56.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 12 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

