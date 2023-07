Silberverbrauch wird wachsen

Im Jahr 2022 betrug die Silbernachfrage knapp 39.000 Tonnen, damit rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr, Tendenz steigend.

Laut Berechnungen des Silver Instituts vom Frühjahr 2023 geht der Silberverbrauch weiter nach oben. Die größte Nachfrage kommt aus der Industrie, wobei die Nachfrage mittlerweile größer ist als das Angebot. Ein bedeutender Verbraucher des edlen Metalls ist die Solarzellenbranche. Rund 14 Prozent wird dieser Bereich laut Schätzungen des Silver Instituts verschlingen. Im Jahr 2014 waren es nur fünf Prozent. Dazu kommen noch Bestrebungen Solarzellen mit neuester Technik zu produzieren. Und dabei sollen pro Watt Leistung nicht mehr zehn Milligramm Silber, sondern 22 Milligramm Silber verbaut werden.

Für den Silbermarkt hätte dies einen deutlich vermehrten Verbrauch zur Folge. Gleichzeitig geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass sich die Produktionsmenge für Solarpaneele bis 2024 verdoppeln wird. Beim Silberangebot wird kaum mit Ausweitungen gerechnet. 2023 soll die Silberproduktion laut Prognosen nur um zwei Prozent wachsen. Meist wird das Edelmetall (rund 80 Prozent) aus Gold-, Kupfer- oder Blei- und Zinkminen geholt. Primäre Silberprojekte sind in der Minderheit. In Mexiko gibt es das weltweit führende Silberbergbaugebiet, den Fresnillo-Trend.

Hier produziert MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – beispielsweise aufgrund einer Beteiligung seit Anfang Juni. Die Gesellschaft arbeitet noch an drei weiteren Projekten, etwa dem silberreichen Deer Trail-Projekt in den USA.

Der steigende Silberverbrauch in den Solarzellen und die steigende Produktion von Solarzellen sollte also Unternehmen mit Silber in den Projekten erfreuen. Zudem ist der aktuelle Silberpreis kaum ein Anreiz für die Bergbaugemeinde in die Silberproduktion zu investieren.

Ebenfalls im Silberland Mexiko vertreten ist Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – mit seinem Codero-Silberprojekt. Bei der immens großen Lagerstätte wird die Machbarkeitsstudie im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

