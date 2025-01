Silberpreis vor dem Ausbruch

Der Silberpreis folgt in der Regel dem Goldpreis nach. Noch ist dies nicht passiert, aber es könnte schnell gehen.

Für Charttechniker ist besonders ein möglicher Ausbruch des Silberpreises über 32,2 US-Dollar die Chance auf eine Preisrallye. Die Gold-Silber-Ratio ist angestiegen und liegt nun bei etwas über 90. Dieser hohe Wert weist daraufhin, dass Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet ist. Der Mittelwert liegt nämlich zwischen 65 und 70. Da Gold sich voraussichtlich nicht sonderlich verbilligen wird, sollte der Silberpreis anziehen. Denn für Gold sieht es gut aus, der US-Dollar schwächelt etwas, aber auf hohem Niveau und die Zinssenkungserwartungen sind nach oben gegangen. Bleibt die Frage, ob Donald Trump Einfuhrzölle auf Gold und Silber plant. Dies könnte zum Beispiel das Top-Silberproduzentenland Mexiko betreffen. Der Absatz der beiden Edelmetalle würde dann zurückgehen und der Preis würde ebenfalls nachgeben. Dies würde Einstiegschancen generieren. Mehrheitlich wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass Trump Zölle auf die Edelmetalle im Visier hat.

Die meisten Bankhäuser und Edelmetallexperten erwarten bei Silber höhere Preise, manche bis zu 40 US-Dollar je Feinunze im laufenden Jahr, so zum Beispiel Heraeus Precious Metals. Denn Silber ist knapp und der Bedarf ist hoch. Sobald die Märkte und die Investoren dies verinnerlicht haben, kann sich der Silberpreis auch mal schnell nach oben entwickeln. Unvorhergesehene wirtschaftliche oder politische Entwicklungen kann es aber auch immer mal geben. Die Fundamentaldaten sehen jedenfalls sehr positiv für den kleinen Bruder des Goldes aus.

Beim Gold bewegen sich viele Schätzungen um die 3.000 US-Dollar je Unze, so etwa Goldman Sachs. Gold und Silber besitzt Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/– in Mexiko in seinem Gold-Silber-Projekt Panuco. Hier läuft bereits der Testabbau und eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zeigt eine deutliche Steigerung der Ressourcen auf.

Gold ist das Geschäft von GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ -. Die Projekte in Nord-, Mittel- und Südamerika beinhalten Gold und Kupfer und sie befinden sich in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

