Silber steuert auf ein Defizit zu

Der Inflation Reduction Act der USA ist nun ein Jahr alt geworden und es hat sich auch Einiges getan. Einer der Gewinner dürfte Silber sein.

Anstrengungen in Sachen saubere Energie zeigen Wirkung. Laut einer Studie wurden in den elf Monaten seit der Verabschiedung des Gesetzes mehr als 270 neue Projekte, die auf saubere Energie abzielen, angekündigt. Dies hat ein Volumen von insgesamt rund 130 Milliarden US-Dollar. Und die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe befindet sich auf dem höchsten Stand seit 2008. Für die Bank of America ist Silber das Edelmetall mit dem größten Angebotsdefizit. Denn dem Silber kommt eine große Rolle im Bereich der Solarenergie zu. Die Elektrofahrzeuge und die Elektrifizierung der Wirtschaft verschlingen gewaltige Mengen des Edelmetalls. Bis 2030, so die Bank of America, werde das Angebotsdefizit beim Silber neue Höhen erreichen. Das lässt aufhorchen.

Gleichzeitig prognostiziert die Studie bei Kupfer ein Angebotsdefizit von 17 und bei Lithium von 65 Prozent. Der Grund für den enormen Bedarf bestimmter Rohstoffe liegt darin, dass ein Elektrofahrzeug etwa sechsmal so viele für die Energiewende wichtige Metalle braucht wie ein herkömmliches Auto. Bei einer Unshore-Windanlage sind rund neunmal so viele Metalle wie bei einer Anlage, die mit Gas funktioniert, verbaut. Die Energiewende sorgt so für eine starke Nachfrage nach Metallen, die für die Produktion der Batterien gebraucht werden, sowie für die Wind- und Solarenergieherstellung.

Beim Silber ist jedenfalls das langfristige Potenzial sehr groß, auch wenn es auf kurze Sicht noch etwas dauert. Da ist der Blick auf Silbergesellschaften gerichtet. MAG Silver und Discovery Silver etwa befinden sich mit ihren Projekten in Mexiko, einem Land, das reich an Silber ist.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – besitzt neben seiner Beteiligung am Juanicipio-Projekt in Mexiko noch Beteiligungen an weiteren Projekten in den USA und Kanada.

In Chihuahua, Mexiko befindet sich das Codero-Projekt von Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ -, eine der größten Silberlagerstätten der Erde.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

