Silber braucht der Anleger

Der Strombedarf wächst, in den USA und weltweit. Photovoltaikmodule verschlingen Silber.

Gold hat preislich enorm zugelegt. Silber konnte zwar zuletzt auch kräftig aufholen, ist aber langfristig noch zurückgeblieben. Das zeigt die hohe Ratio von Gold- zu Silberpreis von immer noch deutlich über 80. Ein Grund liegt sicher darin, dass Staaten und Zentralbanken zwar Gold kaufen, aber kein Silber. Dennoch ist der Silberpreis mit dem Goldpreis verbunden. Daher steigt Silber auch, wenn Gold im Preis steigt. Silber ist aufgrund seiner Funktion als Industriemetall eng mit der Wirtschaftstätigkeit verknüpft. Im Zusammenhang mit dem kommenden Lockerungszyklus sollte Silber sich preislich gut entwickeln.

Die Solar-Stromerzeugung wächst explosionsartig an. Es ist nämlich jetzt die günstigste Form der Stromerzeugung. Vor allem für die USA wird ein bedeutendes Nachfragewachstum beim Strom vorausgesagt. Und stellt sich heraus, wie manche vermuten, dass die Wachstumskurve bei der Solarenergie noch steiler nach oben zeigen wird, dann ist Silber gefragt wie nie. Sogar bei konservativen Prognosen wird die Nachfrage nach Solarstrom im Jahr 2030 als dreimal so hoch als im Jahr 2022 angesehen. Und es ist nicht zuletzt die Nutzung der künstlichen Intelligenz und immer mehr silberintensive neue Technologien, die dafür verantwortlich sind, dass der Strombedarf so ansteigt.

Steigt der Silberpreis stark an, profitieren Bergbauunternehmen, denn ihre Gewinne steigen an und das Silber im Boden wird wertvoller. Sieht man sich die Preisprognosen verschiedener Stimmen an, so sehen viele bis Ende 2024 oder Mitte 2025 einen Preis zwischen 25 und 35 US-Dollar je Unze Silber voraus.

Zu den Silberunternehmen gehört Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – mit seinem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko.

Ebenfalls Silberprojekte in Mexiko besitzt Endeavour Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ -. Dazu kommen noch Projekte in Nevada und Chile. Im laufenden Jahr soll die Silberproduktion zwischen 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber betragen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

