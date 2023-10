Sienna erhält BLM-Genehmigung für zunächst 5 Bohrstandorte auf dem Lithiumprojekt Elko in direkter Nachbarschaft zum Projekt von Surge Battery Metals in Elko County (Nevada)

6. Oktober 2023 / IRW-Press / – Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der BLM die Bohrgenehmigung an zunächst bis zu fünf Standorten auf seinem Lithiumprojekt Elko in Elko County im US-Bundesstaat Nevada erhalten hat. Dieses kürzlich von Sienna übernommene Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von rund 1.200 Acres und grenzt direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) in Elko County (Nevada) an. In einer Pressemeldung, die Surge am 12. September 2023 veröffentlichte, hieß es: Die ersten zertifizierten Analyseergebnisse des Bohrprogramms im Sommer 2023 auf dem Lithiumprojekt Nevada North (NNLP) von Surge Battery Metals Inc. haben mehrere Zonen mit hohen Werten zwischen 1.000 und 8.070 Teilen Lithium pro Million (ppm) angezeigt – die höchsten Explorationswerte, die bisher auf dem Lithiumprojekt Nevada North ermittelt wurden. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: Wir sind sehr erfreut, diese Bohrgenehmigung erhalten zu haben. Wir möchten dem BLM-Büro in Elko für seine Hilfe bei der Erteilung dieser Bohrgenehmigung für Siennas anfänglichen 5-Bohrloch-Plan danken. Wir sind von diesem Gebiet begeistert, vor allem angesichts der fantastischen Lithium-Bohrergebnisse unseres Nachbarn Surge Battery Metals, dessen Aktien von einem Tiefstand von $ 0,065 auf einen jüngsten Höchststand von $ 1,55 gestiegen sind, basierend auf den Bohrergebnissen direkt neben Siennas Grundstück. Dieses Gebiet entwickelt sich zu einer der aufregendsten Lithium-Adressen in Nordamerika, und wir freuen uns sehr, dass wir hier im Herzen des Gebiets angesiedelt sind. Wir planen, so bald wie möglich mit den Bohrungen zu beginnen. Wir halten nicht nur dieses neue Lithiumprojekt, sondern Sienna ist durch seine anderen Konzessionsbeteiligungen einer der größten Grundbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Sienna verfügt über mehr als genug Barmittel für die derzeit zu erwartenden Explorationspläne und wir gehen davon aus, dass wir in den verbleibenden Monaten des Jahres 2023 an mehreren Fronten sehr aktiv sein werden. Das Management blickt äußerst optimistisch in die Zukunft und freut sich darauf zu sehen, wie sich die Projekte vor Ort entwickeln werden.“

Lageplan Elko County

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72177/Sienna_061023_DEPRCOM.001.jpeg

Kürzlich hat das Bureau of Land Management (BLM) Sienna die Genehmigung erteilt, bis zu 4 weitere Bohrlöcher beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada (siehe Karte) zu absolvieren. Am 25. März 2022 gab Sienna eine neue Lithiumentdeckung beim Lithiumprojekt Blue Clay bekannt. Es wurden Lithiumwerte von bis zu 1.230 ppm Li vorgefunden. Das Lithiumprojekt Blue Clay besteht aus 150 zusammenhängenden Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 2.950 Acres, die äußerst vielversprechend für Lithium direkt im Herzen des Clayton Valley in Nevada sind, das zurzeit die einzige produzierende Lithiumregion in Nordamerika ist.

Sienna hat vor kurzem das „Elko Lithium Projekt“ in Elko County, Nevada, erworben. Dieses Projekt besteht aus etwa 1200 zusammenhängenden Acres, die direkt an das „Nevada North Lithium Projekt“ von Surge Battery Metals (NILI) in Elko County, Nevada, angrenzen. Sienna ist auch einer der größeren Landbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Die Projekte von Sienna im Clayton Valley beinhalten das Lithiumprojekt Blue Clay, das Projekt Silver Peak South und sowie das Lithiumprojekt Clayton Valley Deep Basin. Das Clayton Valley beherbergt die einzige Lithiumproduktion in Nordamerika, nämlich die Lagerstätte Silver Peak von Albemarle Corp (NYSE: ALB). Dieses Projekt befindet sich auch in der Nähe der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) in Nevada. Am 18. März 2021 gab Schlumberger New Energy Venture (NYSE: SLB) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen NeoLith Energy im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Pure Energy (TSX-V: PE) bekannt. Die Pilotanlage wird im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada errichtet werden. Der nachhaltige Ansatz von NeoLith Energy nutzt ein differenziertes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (DLE), um die Produktion von hochreinem Lithiummaterial in Batteriequalität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf wenige Wochen zu verkürzen. Die Ergebnisse dieser Pilotanlage werden für das Jahr 2023 erwartet und könnten einen erheblichen Einfluss auf die Solevorkommen in Clayton Valley Nevada haben, da sich Siennas Besitz in der tiefsten Sektion dieser Solevorkommen befindet. Ein weiteres Projekt von Sienna ist das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North im Norden von Ontario, das direkt an die Lagerstätte Marathon von Generation Mining (CSE: GENM) angrenzt.

Herr Frank Bain, PGeo, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

www.siennaresources.com

info@siennaresources.com

Jason Gigliotti

President, Direktor

Sienna Resources Inc.

Sienna Resources Inc.

Suite 2905-700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

Kanada

email : siennaresourcesinc@gmail.com

Sienna Resources

Jason Gigliotti

1470 – 701 West Georgia St

V7Y 1C6 Vancouver, BC

email : siennaresourcesinc@gmail.com

