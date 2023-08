Wuppertal, 22.08.2023

In der komplexen Welt der betrieblichen Sicherheit und Prävention ist es essenziell, gut informiert zu sein. In einem neuen Blogbeitrag analysiert Dr. Hartmut Frenzel, ein führender Experte auf diesem Gebiet, die Gefahren, denen wir im Arbeitsalltag häufig begegnen und oft nicht genügend Bedeutung beimessen.

Ein neuer Blickwinkel auf die Sicherheit im Unternehmen

Der Anlass für diesen Blogbeitrag ist die allzu häufig vernachlässigte Tatsache, dass viele Menschen in ihrem Arbeitsumfeld gedankenlos sind und eventuell auftretende Notsituationen selten im Hinterkopf behalten. Dr. Frenzel rückt die Sicherheit von Schwangeren, Menschen mit Kindern, und Personen mit Hör- oder Sehbehinderungen besonders in den Fokus. Er widmet sich der Frage, wie diese Personengruppen im Katastrophenfall schnell und sicher ein Gebäude verlassen können. In seinem Blogbeitrag, der am 22. August 2023 erscheinen wird, lenkt er das Augenmerk auf die Möglichkeiten, welche die Berücksichtigung dieser Aspekte bietet, um eine sichere Arbeitsumgebung für alle zu gewährleisten. Dr. Frenzel bietet mit seiner Expertise zahlreiche Dienstleistungen an, von der Beratung zu Managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001) bis zu Beratung als Brandschutzbeauftragter (BSB), Datenschutzbeauftragter (DSB), Gefahrgutbeauftragter, Abfallbeauftragter, Immissionsschutzbeauftragter und Gewässerschutzbeauftragter.

Sicherheit ist mehr als ein Hauptwort, es ist ein Versprechen

Unter der eindrucksvollen Überschrift „Sie hatten einen Unfall, plötzlich Evakuierungsalarm“ zeigt Dr. Frenzel, dass es jeden treffen kann. Dr. Frenzel kommentiert: „Es ist eine Frage des Bewusstseins und der Einstellung gegenüber Sicherheit und Gefahrenprävention. Unsere Aufgabe ist es, diejenigen dafür zu sensibilisieren und aufzuklären, die diese Verantwortung tragen.“ Die Auseinandersetzung mit der betrieblichen Sicherheit und eventuellen Gefahrensituationen, die im Blogbeitrag thematisiert werden, ist insbesondere von Bedeutung für alle Menschen. Durch die Verdeutlichung alltäglicher Risiken und das Aufzeigen von Lösungsansätzen leistet Dr. Frenzel einen essenziellen Beitrag zur Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins in Unternehmen.

Dr. Frenzel| Betriebliche Prävention. Auf den Punkt gebracht. Mit umfangreichem Know-how und maßgeschneiderter Beratung steht Dr. Frenzel Unternehmen in allen Fragen der betrieblichen Sicherheit zur Seite. Ob als Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter oder in zahlreichen weiteren Funktionen, Dr. Frenzel ist stets ein gewissenhafter und kompetenter Partner. Seine Expertisen umfassen weiterhin die Beratung von Managementsystemen gemäß ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001 und ISO 50001.

