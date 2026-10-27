Sibanye-Stillwater: Neue Tarifabschlüsse sollen die US-Platinmetallminen stabilisieren

Nach Einigungen für East Boulder, Stillwater East und Columbus endet der Streik in Montana. Die Verträge schaffen Planungssicherheit – und erhöhen zugleich die Anforderungen an Produktivität und…

…Kostenkontrolle.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Limited. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) hat eine wichtige operative Unsicherheit in seinem amerikanischen Platingruppenmetallgeschäft beseitigt. Im Abstand von sieben Tagen meldete der südafrikanische Bergbaukonzern zwei Tarifabschlüsse in Montana: zunächst am 30. September 2026 für die Mine East Boulder, dann am 7. Oktober für Stillwater East und die metallurgische Anlage Columbus. Mit der zweiten Einigung wurde auch der seit dem 3. September laufende Streik an Stillwater East und Columbus beendet. Die Beschäftigten sollten nach Unternehmensangaben am 9. Oktober zur regulären Tagschicht zurückkehren.

East Boulder: Dreijahresvertrag als Grundlage für den Umbau

Auf den ersten Blick geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen. Für Anleger ist die Tragweite jedoch größer: Die neuen Verträge sind ein Baustein des Umbaus der US-PGM-Sparte. Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) will die Betriebe stärker mechanisieren, bisherige individuelle Leistungsanreize beim Gesteinsabbau durch teamorientierte Modelle ersetzen und historisch gewachsene Zusatzleistungen an aktuelle US-Marktstandards anpassen.

Den ersten Erfolg erzielte Sibanye-Stillwater bei East Boulder. Die im südlichen Montana gelegene Untertagemine gehört zu den amerikanischen Betrieben des Konzerns, in denen vor allem Palladium und Platin gewonnen werden. Gemeinsam mit der benachbarten Stillwater-Mine bildet East Boulder einen seltenen nordamerikanischen Primärproduktionsstandort für Platingruppenmetalle. Der Standort ist damit strategisch interessant, weil die USA bei diesen Metallen auf Importe angewiesen sind und einheimische Förderung zur Diversifizierung der Lieferketten beitragen kann.

Am 30. September teilte Sibanye-Stillwater mit, dass die Belegschaft von East Boulder den…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche, als Werbung gekennzeichnete Unternehmens- und Investor-Relations-Kommunikation im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ). Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen, nach den für diesen Beitrag zugrunde gelegten Angaben erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Eine erfolgs-, kurs- oder transaktionsabhängige Vergütung wird für diesen Beitrag nicht zugrunde gelegt; die Vertragsbedingungen sind vor Veröffentlichung intern abzugleichen. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.

Ersteller, Herausgeber und Verantwortung

Erstellerin und Herausgeberin ist die SRC swiss resource capital AG. Der Text wurde von einem freien Finanzjournalisten verfasst; die redaktionelle Verantwortung trägt SRC. Als redaktionell verantwortliche Person wird Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, genannt. Ob für den konkreten Verbreitungsweg § 18 Abs. 2 MStV gilt und dessen persönliche sowie Anschriftserfordernisse erfüllt sind, ist vor Veröffentlichung rechtlich zu klären. Die hierfür notwendigen Angaben müssen gegebenenfalls im Impressum beziehungsweise in der gesetzlich vorgeschriebenen Form ergänzt werden.

Vergütung und mögliche Interessenkonflikte

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Wertpapierpositionen und gegenseitige Beteiligungen

Nach ausdrücklicher Bestätigung für diesen Beitrag halten weder die SRC swiss resource capital AG noch der freie Journalist Aktien von Sibanye-Stillwater Limited oder Long-/Short-Zertifikate, Optionen beziehungsweise sonstige Derivate auf das Unternehmen. Nach derselben Bestätigung bestehen keine gegenseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen zwischen SRC und Sibanye-Stillwater Limited. Diese Angaben beruhen auf der erteilten Auskunft und wurden nicht unabhängig anhand sämtlicher Depot- und Beteiligungsunterlagen geprüft.

Quellen, Prüfungsumfang und Informationsstand

Redaktionsstand: 20. Oktober 2026. Grundlage sind insbesondere die Unternehmensmitteilungen von Sibanye-Stillwater vom 30. September 2026 (East Boulder), 7. Oktober 2026 (Stillwater East und Columbus) und 2. September 2026 (Streikankündigung), abrufbar unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/news-releases/. Die veröffentlichten Unternehmensangaben wurden redaktionell auf innere Stimmigkeit und mit den benannten Meldungen abgeglichen; eine unabhängige Prüfung der Tarifverträge, Betriebsstätten, Produktionsdaten oder Kostenrechnung fand nicht statt. Nach Veröffentlichung erfolgt keine routinemäßige Aktualisierung; zwingende Berichtigungs- oder Informationspflichten bleiben unberührt.

Quelle Intro-Bild: KI generiert

Einordnung der Tarifvereinbarungen

Nach den Unternehmensmeldungen gilt die Vereinbarung für East Boulder rückwirkend vom 1. August 2026 bis 31. Juli 2029 und für Stillwater East sowie Columbus vom 1. Juni 2026 bis 31. Mai 2029. Im ersten Vertragsjahr beträgt die Lohnerhöhung jeweils 4,5 %, im zweiten mindestens 3,5 % und im dritten mindestens 3,0 %; bei höherer maßgeblicher Verbraucherpreisinflation gilt die jeweilige CPI-Regel. Die für den 9. Oktober angekündigte Rückkehr zur Tagschicht war eine damalige Unternehmensplanung, kein unabhängig überprüfter Vollzugsnachweis. Die Mitteilungen beziffern weder künftige Produktivitätsgewinne noch abschließende streikbedingte Produktionsausfälle.

Betriebsstandorte und operative Risiken

East Boulder und Stillwater East sind Bergbaustandorte; Columbus ist eine metallurgische Verarbeitungsanlage. Eine Einigung über Arbeitsbedingungen garantiert keine bestimmte Produktionsmenge, Anlagenverfügbarkeit, Metallausbringung, Kostensenkung oder Profitabilität. Mechanisierung, neue Anreizsysteme und Änderungen bestehender Leistungen können operative, technische und personelle Anpassungsrisiken auslösen.

Markt- und Unternehmensrisiken

Sibanye-Stillwater unterliegt unter anderem Platin-, Palladium- und Goldpreisrisiken, Wechselkurs- und Inflationsrisiken, Lohn- und Energiekosten, Arbeitskonflikten, technischen Störungen, Arbeitssicherheits- und Umweltrisiken, regulatorischen Anforderungen, Kapitalbedarf, Verschuldung und allgemeinen geopolitischen sowie konjunkturellen Risiken. Auch der Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals ist bei einer Aktienanlage möglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen zu Mechanisierung, Produktivität, Kosten, Betriebsnormalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und langfristiger Tragfähigkeit sind zukunftsgerichtet und beruhen auf gegenwärtigen Plänen und Annahmen. Tatsächliche Entwicklungen können erheblich abweichen. Die Tarifabschlüsse sind historische Ereignisse; daraus abgeleitete Erwartungen sind keine garantierten Ergebnisse.

Regulatorische Transparenz

Soweit der tatsächliche Inhalt und Verbreitungsweg die entsprechenden Tatbestände erfüllen, können insbesondere Art. 20 der EU-Marktmissbrauchsverordnung, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 sowie §§ 85 und 86 WpHG relevant sein. Für SRC wird keine Anzeige nach § 86 WpHG behauptet. Die Offenlegung berücksichtigt außerdem die Transparenzgrundsätze der British Columbia Securities Commission für einschlägige Promotional Communications, ohne deren Anwendbarkeit auf diesen Einzelfall pauschal vorauszusetzen. Weder BaFin noch BCSC haben diesen Beitrag geprüft oder gebilligt.

Keine Anlageberatung; KI-Hilfsmittel

Der Beitrag berücksichtigt keine individuellen Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder finanziellen Verhältnisse. Bei Recherche, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung können KI-gestützte Systeme eingesetzt worden sein; das einleitende Bild ist laut Ausgangsdokument KI-generiert. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt bei SRC. KI-Systeme ersetzen keine eigenständige technische, finanzielle oder rechtliche Prüfung.

Haftung, Urheberrecht und Verbreitung

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für zwingende gesetzliche Haftungstatbestände oder aus der Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit rechtlich zulässig. Für externe Internetseiten sind deren Betreiber verantwortlich; eine laufende Prüfung verlinkter Seiten erfolgt nicht. Der Text ist urheberrechtlich geschützt; gesetzliche Nutzungsrechte bleiben unberührt. Eine Verbreitung in Rechtsordnungen, in denen sie unzulässig wäre, ist nicht beabsichtigt.

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