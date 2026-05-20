Sibanye-Stillwater gibt vorläufige Ergebnisse des Barangebots für bis zu 75 Millionen US-Dollar an 4,500 %-Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2029 bekannt und treibt Initiativen zum Abbau der Bruttoverschuldung voran

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN ODER AN JEDE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH IST, ODER AN JEDE PERSON, DIE IN EINER SOLCHEN RECHTSORDNUNG ANSÄSSIG IST UND/ODER SICH DORT BEFINDET

Johannesburg, 20. Mai 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – gibt im Einklang mit den Maßnahmen der Gruppe zur proaktiven Reduzierung der Bruttoverschuldung die vorläufigen Ergebnisse des zuvor angekündigten Angebots zum Barankauf von vorrangigen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 75 Millionen US-Dollar (der begrenzte Höchstbetrag) und einer Laufzeit bis 2029 (die 2029-Schuldverschreibungen), das von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gruppe, der Stillwater Mining Company (Stillwater), gemäß den Bedingungen und vorbehaltlich der Auflagen des Kaufangebots vom 6. Mai 2026 (das Kaufangebot) unterbreitet wird. Das Rückkaufangebot für die 2029-Schuldverschreibungen wird als begrenztes Rückkaufangebot bezeichnet. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anderweitig definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im Rückkaufangebot, und weitere Informationen zum begrenzten Rückkaufangebot finden sich im Rückkaufangebot.

Am 6. Mai 2026 kündigte die Gruppe im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Reduzierung der Bruttoverschuldung durch den Rückkauf ausstehender Schuldtitel das Angebot zum Barankauf aller ihrer ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 675 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2026 (die 2026-Schuldverschreibungen, und dieses Angebot das Any-and-All-Rückkaufangebot) sowie das Capped Tender Offer an. Das Any and All Tender Offer wurde am 15. Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen. Am selben Tag schloss die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe, Sibanye-Stillwater UK Financing Plc, ihre Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,250 % und Fälligkeit im Jahr 2031 ab und erfüllte damit die Finanzierungsbedingung für das begrenzte Rückkaufangebot. Diese Bekanntmachung bezieht sich ausschließlich auf die Schuldverschreibungen 2029.

Nach Angaben von Kroll Issuer Services Limited, dem Tender- und Informationsagenten (der Tender- und Informationsagent), New Yorker Zeit am 19. Mai 2026 (dem Frühzeitigen Annahmetermin) wurde nach Angaben von Kroll Issuer Services Limited, dem Annahmestellen- und Informationsbeauftragten (dem Annahmestellen- und Informationsbeauftragten) für das begrenzte Rückkaufangebot, der in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Gesamtnennbetrag der 2029-Schuldverschreibungen gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen.

Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert der

2029-Schuldverschreibungen(1)

Bezeichnung CUSIP / ISIN Zuvor Gesamtnennbetrag Gesamtnennbetrag Anteiliger Gegenleistung für Prämie für Gesamtvergütung pro

des ausstehender der gültig der zum Kauf Faktor(3) das vorzeitige vorrangiger

Wertpapiers Gesamtnennbetra angebotenen angenommenen Rückkaufangebot Andienung Schuldverschreibung(

g(2) 2029-Anleihen Schuldverschrei 4)

bungen

2029

4,500 % Regulation S: 525.000.000 175.549.000 75.000.000 29,5238 % 932,50 US-Dollar 30,00 962,50 US-Dollar

vorrangige U85969 AF7 / US-Dollar US-Dollar US-Dollar US-Dollar

Schuldverschre USU85969AF71

ibungen mit

Fälligkeit

2029

144A: 86074Q AQ5

/

US86074QAQ55

Anmerkungen:

(1)-Nicht enthalten sind aufgelaufene Zinsen, die ebenfalls wie unten angegeben zu zahlen sind.

(2)-Ausstehender Kapitalbetrag zum Beginn der Laufzeit.

(3)-Vorbehaltlich des Höchstbetrags wird der Kapitalbetrag der 2029-Schuldverschreibungen, die vor oder am Vorab-Annahmetermin gültig eingereicht wurden, auf anteiliger Basis gemäß den Angaben im Kaufangebot zum Kauf angenommen.

(4)-Die Gesamtgegenleistung für die 2029-Schuldverschreibungen beinhaltet bereits die Frühannahmeprämie.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen des begrenzten Rückkaufangebots erwartet Stillwater, alle 2029-Schuldverschreibungen, die bis zum Vorab-Rückgabetermin gültig eingereicht wurden, bis zur Höhe des begrenzten Höchstbetrags zum Kauf anzunehmen. Stillwater beabsichtigt, den Kauf der gültig eingereichten und angenommenen 2029-Schuldverschreibungen am Vorab-Abrechnungstag des begrenzten Rückkaufangebots aus den Barmitteln der Gruppe zu finanzieren.

Da der Gesamtnennbetrag der 2029-Schuldverschreibungen, die bis zum Vorab-Annahmetermin gültig angeboten und nicht gültig zurückgezogen wurden, den festgelegten Höchstbetrag übersteigt, hat Stillwater die bis zum Vorab-Annahmetermin gültig angebotenen und nicht zurückgezogenen 2029-Schuldverschreibungen zum Kauf angenommen, und zwar auf anteiliger Basis, wie im Kaufangebot beschrieben.

Da der Gesamtnennbetrag der zum vorzeitigen Annahmetermin gültig angebotenen 2029-Schuldverschreibungen den begrenzten Höchstbetrag übersteigt, werden nach dem vorzeitigen Annahmetermin angebotene 2029-Schuldverschreibungen nicht angenommen.

Die für die gültig angedienten und nicht gültig zurückgezogenen 2029-Schuldverschreibungen zu zahlende Gegenleistung pro 1.000 USD Nennwert dieser gültig angedienten und gemäß dem begrenzten Kaufangebot zum Kauf angenommenen 2029-Schuldverschreibungen entspricht dem in der obigen Tabelle unter der Überschrift Gesamtgegenleistung angegebenen Betrag. Die in der obigen Tabelle unter Gesamtvergütung aufgeführten Beträge beinhalten eine Frühannahmeprämie von 30,00 USD pro 1.000 USD Nennwert der zum Kauf angenommenen 2029-Schuldverschreibungen (die Frühannahmeprämie). Jeder Inhaber, der seine 2029-Schuldverschreibungen bis zum oder vor dem Vorab-Annahmetermin gültig angeboten und nicht gültig zurückgezogen hat und dessen 2029-Schuldverschreibungen zum Kauf angenommen wurden, hat Anspruch auf die in der obigen Tabelle unter der Überschrift Gesamtvergütung angegebene Gesamtvergütung, die die Vorab-Prämie enthält, und zwar auf anteiliger Basis, wie im Kaufangebot beschrieben. Alle Inhaber von zum Kauf angenommenen 2029-Schuldverschreibungen erhalten zudem die aufgelaufenen Zinsen ab einschließlich des letzten anwendbaren Zinszahlungstermins vor dem vorzeitigen Abwicklungstermin des begrenzten Rückkaufangebots bis einschließlich des vorzeitigen Abwicklungstermins des begrenzten Rückkaufangebots.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Dealer Manager, Merrill Lynch International unter +44 20 7996 5420 oder +1 (888) 292-0070 oder per E-Mail an DG.LM-EMEA@bofa.com (z. Hd.: Liability Management Group), Mizuho International plc unter +34 91 790 7559 oder per E-Mail an liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com (z. Hd.: Liability Management), Morgan Stanley & Co. International plc unter +44 20 7677 5040 oder per E-Mail an liabilitymanagementeurope@morganstanley.com (z. Hd.: Liability Management Team, Global Capital Markets), Rand Merchant Bank, ein Geschäftsbereich der FirstRand Bank Limited (Niederlassung London) per E-Mail an dlrmblondcmlm@rmb.co.uk (z. Hd.: Liability Management) sowie an RBC Capital Markets, LLC unter +44 20 7029 0113, +1 212 618 7843 oder +1 877 381 2099 oder per E-Mail an liability.management@rbccm.com oder an den Tender- und Informationsagenten, Kroll Issuer Services Limited, unter +44 20 7704 0880 oder per E-Mail an sibanye@is.kroll.com, z. Hd.: David Shilson.

JSE-Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Pty) Ltd

IR-Kontakt in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. In Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, werden keine Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe getätigt. Das begrenzte Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich gemäß dem Kaufangebot. Inhaber der 2029-Schuldverschreibungen werden dringend gebeten, das Kaufangebot sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung bezüglich des begrenzten Rückkaufangebots treffen.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind von der Gesellschaft, den Dealer-Managern und dem Tender- und Informationsagenten verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Angebots- und Vertriebsbeschränkungen

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Die Übermittlung des Kaufangebots und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Rückkaufangebot stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung, die Prospektverordnung) dar, und dementsprechend gilt die Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts gemäß der Prospektverordnung nicht für das begrenzte Rückkaufangebot.

Vereinigtes Königreich

Die Übermittlung des Kaufangebots und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Übernahmeangebot erfolgt nicht durch eine gemäß Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (der FSMA) zugelassene Person, und diese Dokumente und/oder Materialien wurden von einer solchen Person nicht genehmigt. Dementsprechend werden das Kaufangebot und diese sonstigen Dokumente und/oder Materialien nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die Übermittlung des Kaufangebots und dieser sonstigen Dokumente und/oder Materialien ist von der Beschränkung für Finanzwerbung gemäß Abschnitt 21 des FSMA ausgenommen, da sie nur an Personen verteilt werden und sich nur an Personen richten, an die sie außerhalb des Vereinigten Königreichs rechtmäßig weitergegeben werden dürfen, oder an: (i) Personen im Vereinigten Königreich, die über Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen und unter die Definition von Anlageexperten (im Sinne von Artikel 19(5) der Verordnung von 2005 zum Finanzdienstleistungs- und Marktgesetz 2000 (Finanzwerbung) (in der geänderten Fassung, die Verordnung)) fallen; (ii) Personen, die unter Artikel 43(2) der Verordnung fallen; oder (iii) alle anderen Personen, an die das Kaufangebot und solche anderen Dokumente und/oder Materialien gemäß der Verordnung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als relevante Personen bezeichnet). Das Kaufangebot und diese Dokumente und/oder Materialien richten sich ausschließlich an relevante Personen und dürfen von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich das Kaufangebot und solche anderen Dokumente und/oder Materialien beziehen, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

Die Übermittlung des Kaufangebots und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Übernahmeangebot stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (die POATRs) dar, und dementsprechend gilt die Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts gemäß den POATRs nicht für das begrenzte Übernahmeangebot.

Belgien

Weder das Kaufangebot noch sonstige Dokumente oder Unterlagen im Zusammenhang mit dem begrenzten Übernahmeangebot wurden oder werden der Behörde für Finanzdienstleistungen und Märkte (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) vorgelegt worden oder werden, und dementsprechend darf das begrenzte Übernahmeangebot in Belgien nicht im Wege eines öffentlichen Angebots im Sinne der Artikel 3 und 6 des belgischen Gesetzes vom 2. April 2007 über öffentliche Übernahmeangebote in seiner jeweils gültigen Fassung erfolgen. Dementsprechend darf das begrenzte Übernahmeangebot nicht beworben werden und wird nicht verlängert, und weder das Kaufangebot noch sonstige Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Übernahmeangebot (einschließlich jeglicher Prospekte, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnliche Dokumente) wurden oder werden weder direkt noch indirekt an Personen in Belgien verteilt oder diesen zugänglich gemacht, mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung, die auf eigene Rechnung handeln. Das Kaufangebot wurde ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der oben genannten qualifizierten Anleger und ausschließlich zum Zweck des begrenzten Übernahmeangebots herausgegeben. Dementsprechend dürfen die im Kaufangebot enthaltenen Informationen nicht für andere Zwecke verwendet oder an andere Personen in Belgien weitergegeben werden.

Frankreich

Das Kaufangebot und alle anderen Dokumente oder Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit dem begrenzten Rückkaufangebot dürfen in der Französischen Republik nur an qualifizierte Anleger (investisseurs qualifiés) im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung verteilt werden. Das Kaufangebot wurde und wird nicht der Autorité des marchés financiers zur Genehmigung vorgelegt.

Italien

Weder das begrenzte Rückkaufangebot noch das Kaufangebot oder sonstige Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Rückkaufangebot wurden oder werden gemäß den geltenden italienischen Gesetzen und Vorschriften dem Genehmigungsverfahren der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) unterzogen.

Das begrenzte Übernahmeangebot wird in der Republik Italien (Italien) als freigestelltes Angebot gemäß Artikel 101-bis Absatz 3-bis des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998 in der jeweils gültigen Fassung (das Finanzdienstleistungsgesetz) und Artikel 35-bis Absatz 4 der CONSOB-Verordnung Nr. 11971 vom 14. Mai 1999 in der jeweils gültigen Fassung (die Emittentenverordnung) durchgeführt. Das begrenzte Rückkaufangebot wird zudem in Übereinstimmung mit Artikel 35-bis Absatz 7 der Emittentenverordnung durchgeführt.

Inhaber oder wirtschaftliche Eigentümer der 2029-Schuldverschreibungen mit Sitz in Italien können die 2029-Schuldverschreibungen über autorisierte Personen (wie Wertpapierfirmen, Banken oder Finanzintermediäre, die gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz, der CONSOB-Verordnung Nr. 20307 vom 15. Februar 2018 in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie dem Gesetzesdekret Nr. 385 vom 1. September 1993 in der jeweils gültigen Fassung) und unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften oder der von der CONSOB oder einer anderen italienischen Behörde auferlegten Anforderungen einreichen.

Jeder Vermittler muss die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Informationspflichten gegenüber seinen Kunden im Zusammenhang mit den 2029-Schuldverschreibungen und dem begrenzten Rückkaufangebot einhalten.

Südafrika

Das Kaufangebot und alle anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem begrenzten Rückkaufangebot sind nicht als Anlageberatung oder -empfehlung, als Anleitung oder als Vorschlag finanzieller Art im Sinne des südafrikanischen Financial Advisory and Intermediary Services Act 2002 (in seiner geänderten oder neu erlassenen Fassung) zu verstehen.

Das Kaufangebot richtet sich nicht an die Öffentlichkeit und stellt kein öffentliches Angebot (im Sinne des südafrikanischen Companies Act 2008) dar und ist kein registrierter Prospekt (im Sinne des südafrikanischen Companies Act 2008), der gemäß dem südafrikanischen Companies Act 2008 erstellt und registriert wurde, noch ist es als solcher beabsichtigt.

Allgemeines

Das begrenzte Übernahmeangebot stellt unter keinen Umständen, unter denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von 2029-Schuldverschreibungen dar (und Verkaufsangebote von den Inhabern werden nicht angenommen). In den Rechtsordnungen, in denen die Wertpapiergesetze oder andere Gesetze vorschreiben, dass das begrenzte Rückkaufangebot von einem zugelassenen Makler oder Händler oder einer ähnlichen Person abgegeben werden muss, und wenn einer der Dealer-Manager oder eine der jeweiligen verbundenen Unternehmen der Dealer-Manager ein solcher zugelassener Makler oder Händler in dieser Rechtsordnung ist, gilt das begrenzte Rückkaufangebot als von diesem Dealer-Manager oder verbundenen Unternehmen, je nach Fall, im Namen von Stillwater in dieser Rechtsordnung abgegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem begrenzten Rückkaufangebot teilnehmende Inhaber bestimmte Zusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein gemäß den Bestimmungen des Rückkaufangebots abgibt. Jede Andienung von 2029-Schuldverschreibungen im Rahmen des Rückkaufangebots durch einen Inhaber, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird abgelehnt. Sowohl der Bieter, die Dealer-Manager und Kroll Issuer Services Limited behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen (und unbeschadet der Verantwortung des jeweiligen Inhabers für die von ihm abgegebenen Zusicherungen) im Zusammenhang mit jeder Andienung von 2029-Schuldverschreibungen zu prüfen, ob eine solche Zusicherung eines Inhabers zutreffend ist, und falls eine solche Prüfung durchgeführt wird und Stillwater infolgedessen (aus welchem Grund auch immer) feststellt, dass diese Zusicherung nicht zutreffend ist, wird ein solches Verkaufsangebot abgelehnt.

Die Gruppe und ihre verbundenen Unternehmen behalten sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit oder von Zeit zu Zeit nach Abschluss oder Beendigung des Rückkaufangebots 2029-Schuldverschreibungen zu kaufen oder umzutauschen oder deren Kauf oder Umtausch anzubieten oder eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von 2029-Schuldverschreibungen (einschließlich, ohne Einschränkung, solche, die im Rahmen des begrenzten Rückkaufangebots angeboten, aber nicht zum Kauf angenommen wurden) durch Käufe am offenen Markt, privat ausgehandelte Transaktionen, Rückkaufangebote, Umtauschangebote oder auf andere Weise, jeweils zu Bedingungen, die günstiger oder ungünstiger sein können als die im begrenzten Rückkaufangebot vorgesehenen. Darüber hinaus behält sich die Gruppe das Recht vor, von Zeit zu Zeit neue Schuldverschreibungen auszugeben, auch während der Laufzeit des begrenzten Rückkaufangebots.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, könnte, glauben, anstreben, voraussehen, beabsichtigen, anstreben, schätzen und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Geschäftstätigkeiten, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye-Stillwater Limited beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Ermessen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen von ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch kommentiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sibanye Stillwater

Investor Relations

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

Südafrika

email : ir@sibanyestillwater.com

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