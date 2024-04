Sernova begrüßt den von Evotec nominierten Dr. Bernd Mühlenweg in seinem Board of Directors

– Dr. Daniel Mahony tritt von seinem Posten zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen

LONDON, ONTARIO; BOSTON, MASSACHUSETTS, den 22. April 2024 / IRW-Press / – Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entwicklung von Zelltherapien der regenerativen Medizin für die Behandlung von chronischen Erkrankungen widmet, gibt heute bekannt, dass Dr. Bernd Mühlenweg, Senior Vice President of Global Business Development bei Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, WKN: 566480; NASDAQ: EVO), in sein Board of Directors berufen wurde.

Wie Evotec kürzlich mitteilte, wird man aufgrund des bevorstehenden Ausscheidens von Dr. Daniel Mahony aus dem Unternehmen einen neuen Vertreter für das Board nominieren. Er ist der aktuelle Repräsentant von Evotec im Board von Sernova und wird sich anderweitigen beruflichen Herausforderungen zuwenden. In herzlicher Dankbarkeit wünschen wir Dan alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Dr. Mühlenweg wird dem Board of Directors von Sernova mit sofortiger Wirkung beitreten. Sernova geht davon aus, dass die kurzfristige Überschneidung mit Dr. Daniel Mahony den Übergang erleichtern und Dr. Mühlenweg rasch mit den operativen sowie strategischen Angelegenheiten von Sernova vertraut machen wird.

Die Berufserfahrung von Bernd Mühlenweg umfasst verschiedene leitende Positionen in der Biotechnologie- und Pharmabranche mit Schwerpunkt auf Geschäftsentwicklung und Partnerschaftsmanagement. Bei Evotec leitet er die Partnerschafts- und Auslizenzierungsaktivitäten in den Schwerpunktbereichen iPSC-basierte Zelltherapie, Wirkstoffforschung auf Basis der PanOmics-Datenanalyseplattform, Onkologie, Immunologie & Entzündungen, Infektionskrankheiten, prädiktive Sicherheit sowie Basistechnologien

Vor seinem Eintritt bei Evotec war er Chief Business Officer und Mitglied im Executive Board von Nanobiotix, einem französischen Onkologieunternehmen im klinischen Stadium. Bernd war Mitgründer der Panoptes Pharma GmbH, einer österreichischen Biotechnologiefirma mit Geschäftsschwerpunkt auf der Entwicklung von Therapien für Augenerkrankungen, die später von Eyegate Pharmaceuticals übernommen wurde. Darüber hinaus zeichnete er bei der Wilex AG maßgeblich für deren Unternehmenswachstum und -expansion verantwortlich. Seine Karriere begann er als Gruppenleiter an der Technischen Universität München.

Dr. Bernd Mühlenweg promovierte im Jahr 2000 in der Forschungsgruppe Onkologie an der Frauenklinik der Technischen Universität München. Im Jahr 2006 besuchte er zudem Managementkurse an der St. Gallen Business School in der Schweiz.

Die Cell Pouch von Sernova und die Inselzell-Cluster von Evotec, die aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) gewonnen werden, sind eine leistungsstarke Kombination, die in nicht allzu ferner Zukunft eine funktionelle Heilung für Typ-1-Diabetes (T1D) ermöglichen könnte. Mein persönliches Ziel ist es, nachhaltige, gewinnbringende und dauerhafte Partnerschaften zu fördern, um wissenschaftliche Innovationen in zugelassene Therapien zu überführen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die strategische Zusammenarbeit zwischen Evotec und Sernova eine solide Grundlage für das Erreichen dieser Zielsetzung bilden wird, erklärt Dr. Bernd Mühlenweg in seiner Funktion als neuer Board Director von Sernova.

Wir von Sernova werden weiterhin entsprechende Möglichkeiten sondieren, um das Leben von Patienten mit ungedeckten Bedürfnissen zu verbessern und gleichzeitig auf vielfältige Weise eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre sicherzustellen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das Cell-Pouch-System als Anker für unsere laufende T1D-Studie ist. Zusätzlich zu ihren Attributen im Hinblick auf das langfristige Überleben der eingebrachten Zellen sowie ihren Einschluss- und Rückholeigenschaften glauben wir, dass die Cell Pouch das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist, wenn es darum geht, mehreren Patienten in unserer laufenden Phase-1/2-Studie ein aus klinischer Sicht aussagekräftiges Ergebnis zu ermöglichen, einschließlich Insulinunabhängigkeit, normalisierter HbA1c-Werte und anderer. Wir freuen uns, Bernd auf unserer Mission begrüßen zu dürfen, um eine Zukunft zu schaffen, in der chronische Erkrankungen keine unüberwindbaren Hindernisse mehr darstellen, so Cynthia Pussinen, CEO von Sernova.

Über Sernova und seine Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Seine Haupttechnologie ist das Cell Pouch-System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen.

Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine funktionelle Heilung für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

Sernova ging mit Evotec eine Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Die Entwicklungspipeline von Sernova, bei der das Cell Pouch System zum Einsatz kommt, umfasst auch: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion nach Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

Tel: +1 519-902-7923

E-Mail: christopher.barnes@sernova.com

Website: www.sernova.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial für und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten, die Fähigkeit, zusätzliche komplementäre Technologien einzulizenzieren, die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren, sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens auf www.sedarplus.ca konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sernova Corp.

Philip Toeikis

700 Collip Circle, Ste 114

N6G 4X8 London

Kanada

email : info@sernova.com

Pressekontakt:

Sernova Corp.

Philip Toeikis

700 Collip Circle, Ste 114

N6G 4X8 London

email : info@sernova.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.