Selbständiger JEMAKO Vertriebspartner Lars Heindrichs bringt nachhaltige Reinigungslösungen nach Grevenbroich

Lars Heindrichs, selbständiger JEMAKO Vertriebspartner aus Grevenbroich, bietet persönliche Beratung zu nachhaltigen Premium-Reinigungsprodukten – für den Haushalt, digital und vor Ort.

Grevenbroich, 13.09.2026 – Mit persönlicher Beratung und hochwertigen Reinigungsprodukten unterstützt Lars Heindrichs als selbständiger JEMAKO Vertriebspartner Haushalte in Grevenbroich und Umgebung dabei, den Alltag leichter und nachhaltiger zu gestalten.

JEMAKO steht seit Jahrzehnten für die Entwicklung und Herstellung von Reinigungs- und Pflegeprodukten in Premium-Qualität – made in Germany. Das Unternehmen verfolgt dabei ein besonderes Vertriebskonzept: Statt über den klassischen Einzelhandel werden die Produkte ausschließlich über selbständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner angeboten, die ihre Kundinnen und Kunden persönlich beraten und begleiten. Genau in dieser Rolle ist Lars Heindrichs seit einiger Zeit aktiv.

Als unabhängiger Vertriebspartner bietet Lars Heindrichs Interessierten eine individuelle Beratung rund um die passenden Produkte für Küche, Bad, Fenster, Boden, Auto und weitere Wohnbereiche. Dabei steht für Lars Heindrichs nicht der schnelle Verkauf im

Vordergrund, sondern das Verständnis für die tatsächlichen Bedürfnisse seiner Kundschaft.

„Mir ist es wichtig, meinen Kundinnen und Kunden nicht einfach nur ein Produkt zu verkaufen, sondern gemeinsam die richtige

Lösung für ihren individuellen Haushalt zu finden“, erklärt Lars Heindrichs. „Persönliche Beratung steht für mich klar im Mittelpunkt – ob im direkten Gespräch, per WhatsApp oder über digitale Kanäle. Jeder Haushalt hat andere Anforderungen, und genau darauf möchte ich eingehen.“

Neben der klassischen Einzelberatung vor Ort ist Lars Heindrichs auch über seine eigene Website sowie über soziale Netzwerke wie TikTok erreichbar. Dort teilt Lars Heindrichs praktische Tipps rund um Reinigung und Haushaltsführung und zeigt anschaulich, wie sich die JEMAKO Produkte im Alltag einsetzen lassen. Damit verbindet Lars Heindrichs den bewährten persönlichen Kontakt des

Direktvertriebs mit den Möglichkeiten der modernen digitalen Kommunikation.

Wer sich für eine unverbindliche Beratung interessiert oder mehr über die aktuellen Produkte und Aktionen erfahren möchte, kann sich jederzeit direkt an Lars Heindrichs wenden.

Über Lars Heindrichs

Lars Heindrichs ist selbständiger JEMAKO Vertriebspartner mit Sitz in Grevenbroich. Lars Heindrichs berät Privatkunden individuell zu Reinigungs- und Pflegeprodukten für den gesamten Haushalt und legt dabei besonderen Wert auf persönlichen Kontakt,

Nachhaltigkeit und langfristige Kundenbeziehungen.

Kontakt:

Lars Heindrichs

Selbständiger JEMAKO Vertriebspartner

41516 Grevenbroich

Mobil & WhatsApp: 0177 – 250 820 3

E-Mail: heindrichs@jemako-mail.com

Web: www.Reinigungskauf.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lars Heindrichs – Selbständiger JEMAKO Vertriebspartner

Herr Lars Heindrichs

An den Pappeln 11

41516 Grevenbroich

Deutschland

fon ..: 02182-8949201

web ..: https://www.Reinigungskauf.de

email : heindrichs@jemako-mail.com

Lars Heindrichs ist selbständiger JEMAKO Vertriebspartner mit Sitz in Grevenbroich. Als unabhängiger Partner des Direktvertriebsunternehmens JEMAKO hat er sich auf die persönliche Beratung rund um hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte für den Haushalt spezialisiert.

Sein Fokus liegt auf einer individuellen, bedarfsgerechten Beratung: Statt Produkte einfach zu verkaufen, nimmt sich Lars Heindrichs Zeit, die tatsächlichen Anforderungen seiner Kundinnen und Kunden zu verstehen und passende Lösungen für Küche, Bad, Fenster, Boden und weitere Wohnbereiche anzubieten.

Neben der klassischen persönlichen Beratung setzt Lars Heindrichs zunehmend auch auf digitale Kanäle wie TikTok, um praktische Haushaltstipps zu teilen und Interessierten einen anschaulichen Einblick in die Anwendung der Produkte zu geben. Damit verbindet er den bewährten persönlichen Kontakt des Direktvertriebs mit den Möglichkeiten moderner digitaler Kommunikation.

Lars Heindrichs legt in seiner Tätigkeit besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Transparenz und langfristige Kundenbeziehungen.

Pressekontakt:

Lars Heindrichs – Selbständiger JEMAKO Vertriebspartner

Herr Lars Heindrichs

An den Pappeln 11

41516 Grevenbroich

fon ..: 02182-8949201

email : heindrichs@jemako-mail.com

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