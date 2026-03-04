Schufa-Reform 2026: Neuer Online-Kurs erklärt erstmals das neue Bonitätssystem verständlich

Neue Schufa-Regeln sorgen für Unsicherheit bei Millionen Verbrauchern. Ein neuer Online-Kurs zeigt erstmals transparent, wie das System funktioniert und wie sich die eigene Bonität verbessern lässt.

Neumarkt, 04.03.2026 – Die Reform der Schufa und die neuen Regelungen rund um Bonität und Datenspeicherung sorgen aktuell für große Verunsicherung bei Verbrauchern in ganz Deutschland. Viele Menschen wissen nicht, welche Faktoren ihren Score beeinflussen, wie lange negative Einträge gespeichert werden oder welche Möglichkeiten sie haben, ihre Bonität aktiv zu verbessern. Genau hier setzt ein neues Bildungsangebot an: Mit bonitaetplus.de startet erstmals ein frei zugänglicher Online-Kurs, der das komplexe System der Bonitätsbewertung verständlich erklärt.

Der Kurs richtet sich an Verbraucher, die ihre finanzielle Situation besser verstehen und langfristig verbessern möchten. Schritt für Schritt wird erklärt, wie die Schufa arbeitet, welche neuen Regelungen durch die Reform entstanden sind und welche typischen Fehler Verbraucher im Umgang mit ihrer Bonität vermeiden sollten. Ziel ist es, Transparenz in ein System zu bringen, das für viele Menschen bislang schwer nachvollziehbar ist.

Initiator des Projekts ist der Finanzexperte Tibor Bauer, der in der Öffentlichkeit vor allem unter dem Namen „Mr. Schuldenfrei“ bekannt ist. Über seine Social-Media-Kanäle klärt er seit Jahren über Themen wie Schufa, Schulden und Bonität auf und erreicht damit ein Millionenpublikum. Seine Inhalte stoßen auf großes Interesse, weil sie komplexe Finanzthemen verständlich und praxisnah erklären.

„Die meisten Menschen beschäftigen sich erst mit ihrer Bonität, wenn sie plötzlich ein Problem haben – etwa bei einer Finanzierung oder einem Mietvertrag“, erklärt Bauer. „Dabei hängen heute viele wichtige Entscheidungen im Leben vom eigenen Schufa-Score ab. Mein Ziel ist es deshalb, Menschen frühzeitig zu informieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Bonität aktiv verbessern können.“

Besonders im Zuge der aktuellen Schufa-Reform wächst der Informationsbedarf. Neue Regelungen zur Datenspeicherung und Veränderungen bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit führen dazu, dass viele Verbraucher unsicher sind, welche Auswirkungen diese Änderungen auf ihre persönliche Bonität haben. Der neue Online-Kurs soll hier Orientierung bieten und verständlich erklären, wie das System funktioniert.

Mit bonitaetplus.de entsteht damit ein niedrigschwelliges Bildungsangebot zu einem Thema, das Millionen Menschen betrifft, über das jedoch häufig nur wenig offen gesprochen wird. Der frei zugängliche Kurs soll helfen, Unsicherheiten abzubauen und Verbraucher dabei unterstützen, ihre finanzielle Zukunft bewusster zu gestalten.

Weitere Informationen und Zugang zum Kurs finden Interessierte unter:

https://bonitaetplus.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aretè – Coaching & Vision

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://arete-vision.de

email : kontakt@arete-vision.de

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

aretè – Coaching & Vision

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

fon ..: 01605837513

web ..: https://arete-vision.de

email : kontakt@arete-vision.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.