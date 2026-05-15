Schluss mit Zweckoptimismus: Warum Führung jetzt Haltung statt Wachstumsparolen braucht

Unsicherheit frisst Leistung. Unternehmen verlieren Energie, wenn Führung keine Richtung gibt. Jetzt zählt nicht Wachstum, sondern Glaubwürdigkeit, Haltung und klare Orientierung.

Wenn Stabilität wichtiger wird als Wachstum

In vielen Unternehmen hat sich der Ton verändert. Wo früher über Wachstum gesprochen wurde, dominieren heute Fragen der Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Fragile Lieferketten, geopolitische Spannungen und der rasante Einsatz künstlicher Intelligenz wirken bis in den Arbeitsalltag hinein. Für viele Beschäftigte verbindet sich damit eine zentrale Unsicherheit: Welche Rolle werde ich in dieser Zukunft noch spielen?

Unsicherheit als Produktivitätsrisiko

Diese Verunsicherung bleibt nicht folgenlos. Sie beeinflusst Entscheidungen, Motivation und Leistungsfähigkeit – und damit unmittelbar den wirtschaftlichen Erfolg. Führung steht damit vor einer neuen Kernaufgabe: Glaubwürdigkeit und Beziehungssicherheit herzustellen. Nicht durch Zweckoptimismus, sondern durch strategische Einordnung, Verlässlichkeit im Handeln und eine nachvollziehbare Vorstellung davon, wohin sich das Unternehmen entwickelt.

Was Studien über Resilienz und Führung zeigen

Empirische Befunde stützen diese Beobachtung. Die „Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025“ von PwC zeigt, dass Mitarbeitende deutlich resilienter agieren, wenn sie die strategische Richtung ihres Unternehmens verstehen und ihrer Führung zutrauen, diese auch durch unsichere Phasen zu tragen. Fehlt diese Einordnung, entsteht ein Vakuum, das Ängste verstärkt und Engagement schwächt. Besonders sichtbar wird das beim Thema Technologie: Laut einer Mercer-Studie führt weniger als jeder fünfte Beschäftigte regelmäßige Gespräche mit der direkten Führungskraft über technologische Veränderungen und die eigenen Perspektiven.

Wenn Kommunikation über Akzeptanz entscheidet

Wie sich diese Lücke im Alltag auswirkt, zeigt das Beispiel eines mittelgroßen Industrieunternehmens aus Süddeutschland. Als dort der Einsatz KI-gestützter Planungssysteme angekündigt wurde, reagierten viele Mitarbeitende mit Zurückhaltung – weniger aus Ablehnung als aus Unklarheit über die eigene Rolle. Erst als Führungskräfte in Bereichsrunden offen benannten, welche Aufgaben sich verändern könnten, welche stabil bleiben und wo es noch keine Antworten gab, stieg die Beteiligung spürbar. Nicht die Technologie selbst entschied über Akzeptanz, sondern die Qualität der Kommunikation und die Fähigkeit, einen gemeinsamen Zukunftsrahmen zu vermitteln.

Warum Visionen motivierender sind als fertige Antworten

Die erfahrene Performance Coach Jessica Wahl, die seit Jahren Topmanager und Führungsteams begleitet, beobachtet genau hier ein zentrales Defizit. „Viele Führungskräfte unterschätzen, wie sehr Unsicherheit Energie bindet“, sagt Wahl. „Wer keine Perspektive bekommt, investiert seine Kraft nicht in Leistung, sondern in Selbstschutz.“ Entscheidend sei deshalb nicht, jede Entwicklung vorhersagen zu können, sondern eine glaubhafte Vision zu formulieren, die Sinn stiftet und Orientierung bietet. „Nicht jede Antwort muss sofort vorliegen. Aber Mitarbeitende müssen spüren, dass die Führungskraft weiß, wofür das Unternehmen steht – und wohin es sich entwickeln soll.“

Orientierung als soziale Ressource

Denn Unsicherheit lässt sich nicht aussitzen. Wird sie nicht adressiert, wächst sie. Der Soziologe Prof. Dr. Armin Nassehi beschreibt dieses Phänomen als strukturelles Problem moderner Organisationen. „Wo Einordnung und gemeinsame Deutung fehlen, entsteht ein Dauerzustand der Ambivalenz“, sagt Nassehi. „Das untergräbt Vertrauen – und Vertrauen ist die zentrale Ressource komplexer Systeme.“ Unternehmen, die diese Dynamik ignorierten, zahlten langfristig einen hohen Preis in Form sinkender Bindung, geringerer Anpassungsfähigkeit und schwindender Innovationskraft.

Führung heißt heute: Haltung zeigen und Ungewissheit aushalten

Führung unter diesen Bedingungen verlangt weniger schnelle Entscheidungen als eine klare innere Haltung: die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Spannungen auszuhalten und auch Unvollständigkeit transparent zu machen. Erwartet werden keine allwissenden Manager, sondern verlässliche Gesprächspartner, die benennen können, was bekannt ist – und was noch offen bleibt. Diese Form der Offenheit mag kurzfristig angreifbar wirken, sie stärkt jedoch langfristig die wirtschaftliche Substanz und die Motivation der Teams.

Verantwortung erklären statt Kontrolle versprechen

Darauf weist auch Michael Krüger, Vorstand eines DAX-Unternehmens, hin. „Wir werden nicht daran gemessen, ob wir jede Krise verhindern“, sagt Krüger. „Sondern daran, ob wir erklären können, warum wir handeln – und wofür wir Verantwortung übernehmen.“ Entscheidend sei nicht die Abwesenheit von Turbulenzen, sondern die Qualität der strategischen Diskussionen und die Fähigkeit der Führung, Menschen auch in unsicheren Phasen mitzunehmen.

Vom Entscheider zum Navigator

Der Rollenwandel ist damit offensichtlich: weg vom autoritären Entscheider, hin zum Navigator durch Unsicherheit. Wer heute führt, muss Zukunftsbilder entwerfen, Motivation ermöglichen und Dialogräume öffnen – auch dann, wenn Antworten unvollständig bleiben.

Warum am Ende Beziehungen über Resilienz entscheiden

Am Ende entscheidet sich wirtschaftliche Resilienz nicht allein in Technologien oder Kennzahlen, sondern in der Qualität der Beziehungen innerhalb eines Unternehmens. Unter Druck zeigt sich, welche Organisationen tragfähig sind. Führung macht dabei den Unterschied.

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Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.jessicawahl.de

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