SCHILLING Wäschereitechnik GmbH eröffnet Deutschlands größten Showroom für gewerbliche Wäschereitechnik

Neuer Showroom für gewerbliche Wäschereitechnik eröffnet: Auf 1.200 m² in Rhumspringe können Besucher führende Marken und innovative Technologien live erleben und maßgeschneiderte Lösungen entdecken.

_Sonnenstein/Rhumspringe, Mai 2025 – Die SCHILLING Wäschereitechnik GmbH, einer der führenden Anbieter für gewerbliche Wäschereitechnik in Europa, hat am 27. März 2025 ihren neuen Showroom „Welt der Wäschereitechnik“ in Rhumspringe eröffnet. Mit über 1.200 m² Ausstellungsfläche ist dies der größte Showroom für professionelle Wäschereitechnik in Deutschland._

Vielfalt führender Hersteller unter einem Dach

Im Showroom präsentiert die SCHILLING Wäschereitechnik GmbH eine breite Palette an gewerblichen Waschmaschinen, Industrietrocknern, Wäschemangeln, Bügelstationen und Dampferzeugern. Vertreten sind 40 der über 100 geführten Marken. Darunter renommierte Hersteller wie Miele Professional, Electrolux Professional, Fagor, Thermotex, BÖWE, SANKOSHA, VEIT, Rotondi, Imesa, BÜFA, LG Commercial Laundry und viele mehr. Diese Vielfalt ermöglicht es Kunden, verschiedene Marken und Technologien direkt zu vergleichen und die für ihre Bedürfnisse optimalen Lösungen zu finden.

Erleben, Testen, Entscheiden

Unter dem Motto „SEHEN. FÜHLEN. ERLEBEN.“ bietet die SCHILLING Wäschereitechnik GmbH die Möglichkeit, Maschinen im Live-Betrieb zu testen. Kunden können gewerbliche Waschmaschinen, Industrietrockner und weitere Geräte verschiedener Hersteller in Aktion erleben und sich von deren Leistungsfähigkeit überzeugen. Zudem stehen Experten für eine unabhängige Beratung zur Verfügung, um maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen zu entwickeln.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur Produkte zu präsentieren, sondern ihnen ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten“, erklärt Philipp Schilling, Geschäftsführer der SCHILLING Wäschereitechnik GmbH. „Im neuen Showroom für industrielle Wäschereitechnik können Besucher die Maschinen nicht nur sehen, sondern auch anfassen und im Testbetrieb erleben. So ermöglichen wir einen direkten Vergleich verschiedener Hersteller und unterschiedlichen Technologien.“

SCHILLING Professional – Eigenmarke für individuelle Anforderungen

Neben Produkten namhafter Hersteller präsentiert die SCHILLING Wäschereitechnik GmbH auch Geräte der Eigenmarke SCHILLING Professional. Diese zeichnen sich durch individuelle Sonderanfertigungen und eine hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Kundenbedürfnisse aus.

Über SCHILLING Wäschereitechnik GmbH

Seit der Gründung hat sich die SCHILLING Wäschereitechnik GmbH zu einem der größten Anbieter für gewerbliche Wäschereitechnik in Europa entwickelt. Mit einem Sortiment von über 23.000 Produkten und Partnerschaften mit mehr als 100 Zulieferern bietet das Unternehmen umfassende Lösungen für gewerbliche Waschmaschinen, Industrietrockner, Wäschemangeln, industrielle Bügeltechnik und mehr. Der Fokus liegt auf individuellen Kundenlösungen, umfassendem Service und technischer Innovation.

Die Eröffnung des Showrooms „Welt der Wäschereitechnik“ markiert einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und unterstreicht das Engagement von der SCHILLING Wäschereitechnik GmbH, Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Fast zwei Monate nach Eröffnung kann bereits ein kleines Fazit getroffen werden: Der Showroom übertrifft die Erwartungen.

Besuchen Sie die Welt der Wäschereitechnik

Interessierte Fachbesucher, Kunden und Lieferanten sind herzlich eingeladen, die „Welt der Wäschereitechnik“ zu entdecken. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin und erleben Sie die Vielfalt und Qualität der ausgestellten Produkte.

Standort:

Welt der Wäschereitechnik

Industriestraße 8, Halle 1

37434 Rhumspringe

Deutschland

Vorherige Anmeldung erforderlich: https://www.schilling-waeschereitechnik.de/showroom

Websites:

www.welt-der-waeschereitechnik.de

www.schilling-waeschereitechnik.de

