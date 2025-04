Saubere und zuverlässige Energie erfordert mehr Uran

Die Kernenergie gewinnt weltweit an Bedeutung, um den Klimawandel einzudämmen.

Nur rund zehn Prozent des globalen Strombedarfs werden heute durch die Atomenergie gedeckt. Die erneuerbaren Energien werden dieses Jahr vorrausichtlich zum ersten Mal die größte Stromerzeugungsquelle der Erde sein. Aber auch die Kernenergie wird dieses Jahr wohl eine Rekordmenge an Strom erzeugen. Doch es reicht nicht, mehr saubere Energie ist notwendig. Rund 30 Länder betreiben aktuell Kernkraftwerke. Mindestens zwei Dutzend weitere Länder setzen auf die Atomenergie. Ein steigender Uranbedarf ist vorprogrammiert. Dass das Zeitalter der fossilen Brennstoffe zu Ende gehen wird, darüber besteht Einigkeit. Zugang zu sauberer Energie wird zudem Millionen Menschen aus der Armut befreien.

Laut der Internationalen Energieagentur beginnt für die Kernenergie eine neue Ära. Traditionelle Großreaktoren als auch kleine modulare Reaktoren werden den Menschen und dem neuen Bereich künstliche Intelligenz und Rechenzentren Energie liefern. Kernkraftwerke liefern im Gegensatz zu Sonnen- und Windenergie planbare Energie. In den vergangenen 50 Jahren hat Atomenergie rund 70 Gigatonnen CO2-Emissionen eingespart. So können beispielsweise die Vereinten Arabischen Emirate mit ihrem Kernkraftwerk Barakah den Strombedarf des Landes in 2025 zu rund 25 Prozent decken, derzeit sind es noch ungefähr 20 Prozent. Die CO2-Emissionen sinken daher jährlich um geschätzte 22 Millionen Tonnen. Frankreich erzeugt seinen Strom zu mehr als 90 Prozent aus kohlenstoffarmen Quellen. Davon gehen 70 Prozent auf das Konto der Atomenergie. Schweden produziert mehr als ein Drittel des sauber hergestellten Stroms aus der Kernenergie. Auf jeden Fall steigt die Nachfrage nach Uran, daher sollten sich Urangesellschaften wie IsoEnergy oder Uranium Royalty im Blickfeld der Anleger befinden.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – ist erfolgreich im Lizenzgebühren- und Streaming-Geschäft als einziges Unternehmen im Uran-Royalty-Bereich tätig.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt in Saskatchewan (Athabasca Becken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten. Teilweise können die Minen der Gesellschaft kurzfristig in Betrieb genommen werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

