Rockstone News – First Phosphate schlägt ein neues Kapitel auf: Nasdaq-Listing, hohe Handelsaktivität und neue staatliche Infrastrukturförderung

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Veröffentlichung im Auftrag von First Phosphate Corp.

Ein Entwicklungsunternehmen für hochreines magmatisches Phosphat für die LFP-Batterielieferkette in Québec hat den Weg bis zum Times Square geschafft. First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; WKN: A3DQCH) erreichte vergangene Woche einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung, als der Handel mit seinen American Depositary Receipts (ADR) am Nasdaq Global Market unter dem passenden Tickersymbol PHOS aufgenommen wurde. Damit öffnet sich das Unternehmen einem breiteren US-Investorenpublikum und erhöht seine Sichtbarkeit am größten Kapitalmarkt der Welt erheblich. Anschließend läuteten Verwaltungsrat und Management des Unternehmens am Times Square in New York die Nasdaq Opening Bell.

Doch die Glocke selbst könnte lediglich das sichtbarste Symbol einer wesentlich umfassenderen Transformation sein, die derzeit stattfindet.

Was als geologische Chance begann, nimmt zunehmend die Form einer strategischen nordamerikanischen Batteriematerial-Story an, gestützt durch Kapital, Infrastrukturplanung und wachsende institutionelle Anerkennung.

First Phosphate sicherte sich kürzlich weitere 4,84 Mio. CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln der kanadischen Regierung für die Infrastruktur rund um das Bégin-Lamarche-Projekt, zusätzlich zu den 16,7 Millionen CAD, die das Unternehmen im März 2026 für die Entwicklung seines Minenkonzentrators erhielt. Gleichzeitig gelang dem Unternehmen der Eintritt in einen der bedeutendsten Aktienmärkte der Welt, während die Handelsaktivität deutlich zunahm und die kanadische Aktie auf ein neues Allzeithoch stieg.

Das Zusammentreffen dieser Entwicklungen bietet Investoren einen aktuellen Anlass, genauer hinzusehen, was sich möglicherweise unter der Oberfläche verändert.

Die einzelnen Bausteine scheinen zunehmend zusammenzukommen: Ressource, Infrastruktur, staatliche Unterstützung, Finanzierung, kommerzielle Vereinbarungen und nun auch globale Sichtbarkeit an den Kapitalmärkten

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Unternehmensdetails

First Phosphate Corp.

1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St.

Vancouver, B.C. V6E 4N7 Kanada

Telefon: +1 416 200 0657

www.firstphosphate.com

ISIN: CA33611D1033 / CUSIP: 33611D102

Aktien im Markt: 189.144.530

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Kanada-Symbol (TSX.V): PHOS

Aktueller Kurs: 2,37 CAD (14.08.2026)

Marktkapitalisierung: 448 Mio. CAD

USA-Symbol (Nasdaq): PHOS

Aktueller Kurs: 17,40 USD (14.08.2026)

Marktkapitalisierung: 329 Mio. USD

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Deutschland-Ticker / WKN: KD0 / A3DQCH

Aktueller Kurs: 1,52 EUR (15.08.2026)

Marktkapitalisierung: 288 Mio. EUR

Über den Autor

Stephan Bogner bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich von den hierin dargestellten Erwartungen abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von First Phosphate Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Connect 4 Marketing Ltd. im Namen von First Phosphate Corp. eine Vergütung in Höhe von 21.000 CAD für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Berichts. Zum Datum des Berichts hält der Autor keine Wertpapiere von First Phosphate Corp., beabsichtigt jedoch, eine Position aufzubauen. Daraus ergeben sich Interessenkonflikte, die die Objektivität des Berichts beeinträchtigen können. Anlageentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und nach Rücksprache mit einem qualifizierten Finanzberater getroffen werden.

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