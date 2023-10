Rock Tech beantragt zusätzliche Fördermittel für seinen Lithium-Konverter in Guben

– Das Bundeswirtschaftsministerium hat kürzlich ein neues Programm aufgelegt, das es Rock Tech ermöglicht bis zu 200 Mio. an staatlicher Förderung zu beantragen.

– Das Programm ist ein wichtiger Schritt zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen europäischen und internationalen Märkten.

Toronto, Kanada, Oktober 16, 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) beantragt zusätzliche Subventionen im Rahmen eines Förderprogramms des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK“). Dadurch könnten im Einklang mit dem europäischen Temporary Crisis and Transition Frameworks (TCTF) bis zu 200 Millionen Euro für die Realisierung des Lithium-Konverters im brandenburgischen Guben (das Projekt) vergeben werden.

Das Unternehmen begrüßt deshalb den Vorstoß der Bundesregierung, die Unterstützung für Projekte entlang der Batteriewertschöpfungskette deutlich auszubauen. Ziel des Programms ist es, die Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung in Deutschland und Europa auf breiter Basis zu stärken.

Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech, sagt: „Wir wurden von der Stadt Guben und dem Land Brandenburg von Anfang an bestens und partnerschaftlich unterstützt. Deshalb schätze die jetzigen Förderperspektiven der Bundesregierung für die deutsche Batterieindustrie sehr. Sie sind ein wichtiger Schritt zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen europäischen Märkten und denen in Übersee.

Rock Techs Chief Operating Officer Klaus Schmitz ergänzt: Rock Tech hat das Projekt in Bezug auf Planung und Vorbereitung zu einem hohen Reifegrad gebracht, so dass mit dem Bau jederzeit begonnen werden könnte. Die wesentlichen Arbeiten hängen jetzt allerdings von einer Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums über weitere Fördermittelzusagen ab. Wir werden deshalb erst im Laufe des Verfahrens die Auswirkungen auf den Bauzeitplan prüfen können.“

Das Unternehmen steht in Kontakt mit relevanten Stellen und hofft auf eine positive vorläufige Richtungsentscheidung über die Fördermittel im ersten Quartal 2024.

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, das nötige Rohmaterial aus seinem eigenen Mineralienprojekt in Kanada zu beziehen, aber auch von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich auch Material aus dem Batterierecycling beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislauf für Lithium zu schaffen. www.rocktechlithium.com

KONTAKT INFORMATION

André Mandel, mobil: +49 (0) 2102 89 41 116; oder Email: amandel@rocktechlithium.com,

Rock Tech Lithium Inc.; 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, Canada

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute forward-looking information under applicable securities laws and are referred to herein as forward-looking statements. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as expects, anticipates, plans, predicts, believes, estimates, intends, targets, projects, forecasts, may, will, should, would, could or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, forward-looking statements contained in this news release include: estimations or predictions about the outcome or amount of the available fundings within the subsidy fund; the eligibility of Rock Tech and its subsidiary for the program; the duration of the decision process or if Rock Tech is chosen for funding; and the Companys future plans and expectations as described in the section About Rock Tech.

Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements. The material factors or assumptions used to develop the forward-looking statements include: the Companys ability to procure equipment necessary for its business; that all required regulatory approvals and permits can be obtained on the necessary terms in a timely manner; and that financing and feedstock supply will be available to the Company on commercial terms. There may also be other factors that cause actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Companys most recent managements discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators.

No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Pressekontakt:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.